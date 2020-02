Protest cu scandal la Bechet: Oamenii nu vor ca persoane care vin din Italia sa fie duse in campusul scolar (Video)

Ziare.

Primele persoane ar putea ajunge in carantina in campusul liceului din Bechet chiar duminica noaptea, potrivit prefectului de Dolj.Aproximativ 50 de persoane prostesteaza in fata primariei din Bechet. Localnicii sunt speriati si spun ca locul de carantina ales de autoritati este la cateva zeci de metri de scoala unde elevii invata zilnic."Nu ne ducem sa facem haos prin localitate. Ei au facut haos si au adus cetatenii in strada (...). Probabil daca era o cladire izolata nu era nicio problema, dar cum sa aduci intr-un campus scolar unde, la 10 metri, maine se desfasoara ore", a spus un localnic din Bechet.Primarul orasului Bechet, Adrian Glavan, a declarat ca persoanele care vor intra in carantina nu vor ajunge la Bechet si ca protestatarii "au alte scopuri"."Oamenii se panicheaza la un anunt din asta, dar nu e nimic. Sunt cateva persoane care au cu totul alt scop. Nu e niciun lucru certificat, au fost niste zvonuri, le-am spus oamenilor sa se linisteasca. Nu e nicio problema care sa tina de cazare, nu va fi nicio legatura cu Bechetul", a declarat Adrian Glavan.Un avion cu 179 de persoane care vine din Bergamo, Italia, va ateriza duminica noaptea pe Aeroportul International Craiova. Cei care vin din zonele italiene aflate in carantina vor fi duse la aproape 100 de kilometri de Craiova, intr-un centrul de carantina.Potrivit prefectului de Dolj, Narcis Purcarescu, cele 179 de persoane care sunt asteptate sa aterizeze pe aeroportul din Banie, vor fi verificate de medici specialisti de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Craiova.Toti pasagerii vor da declaratii in care vor mentiona zonele din care vin, iar cei care au avut contact cu zonele afectate de coronavirus din Italia vor fi duse cu autobuzele in orasul Bechet unde vor fi cazate in internatul unui liceu din localitate. Aici vor fi monitorizate timp de 14 zile, a declarat pentru Mediafax, Narcis Purcarescu, prefect de Dolj.El a mai spus ca masuri speciale au fost luate si la punctele de trecere a frontierei de la Bechet si Calafat. Echipe de medici de la spitalele din Dabuleni si Calafat vor asigura permanenta in cele doua vami si vor verifica toate persoanele care vin din Italia sau alta zona afectata de COVID-19.In Aeroportul International Craiova vor asigura permanenta medici de la spitalele din Craiova.