Protest la Maternitatea Botosani: Cadrele medicale se opun transformarii in spital COVID-19

Nu este normal sa murdarim un loc curat. Nu s-au cautat solutii.

Ziare.

com

Medicii si asistentii medicali dezaproba o hotarare adoptata de Comitetul Judetean pentru Situatii Speciale de Urgenta, care prevede ca Maternitatea ar urma sa devina unitate pentru ingrijirea pacientilor diagnosticati cu virusul COVID-19."Asistenta la nasteri nu poate fi temporizata. Daca orice alta interventie, cronica sa spunem, poate fi temporizata,Noi avem un numar de nasteri destul de mare in judetul Botosani si avem o problema cu aceste nasteri. Daca vom fi transferati logistic in alta parte, nu vom face fata. Pacientele noastre vor incerca sa caute o solutie sa nasca. Nu putem sa spunem ca nu vom mai avea nasteri in urmatoarele doua luni? Ce vor face ele?", a declarat medicul Dorin Scladan.La randul sau, medicul considera ca schimbarea destinatiei Maternitatii trebuia pusa in discutie cu personalul medical, pentru a fi gasita cea mai buna solutie."Cred ca nu s-au cautat suficiente solutii. Pur si simplu, este prima solutie care le-a venit la indemana.Cred ca daca am fi fost intrebati si noi, s-ar fi gasit solutii si s-ar fi rezolvat si problema pacientilor infectati cu COVID-19 si problema pacientilor care nu sunt infectati", a afirmat medicul Camelia Todica.