Un prototip de ventilator mecanic de urgenta a fost realizat la Cluj prin printare 3D, ca solutie la COVID-19

Potrivit unui comunicat al UTCN, costurile de conceptie si fabricare ale prototipului de ventilator au fost suportate de universitate."O echipa de specialisti din cadrul Facultatii de Constructii de Masini a UTCN a realizat un prototip de ventilator mecanic de urgenta prin tehnologia 3D printing, destinat strict pentru situatii de urgenta, cum este cazul pandemiei cauzata de virusul COVID-19. Prototipul nu concureaza produsele medicale de acest tip realizate de firmele consecrate, ci reprezinta o posibila solutie la rezolvarea problemelor legate de aceasta criza majora. Costurile de conceptie si fabricare ale acestui prototip de ventilator au fost suportate de catre UTCN", se arata in comunicat.Decanul Facultatii de Constructii de Masini, Nicolae Balc, coordonatorul echipei, a subliniat, in comunicat, cala sectiile de terapie intensive din spitalele din Romania."La recomandarea rectorului UTCN, Vasile Topa, am trimis propunerea acestui proiect de ventilator la Ministerul Educatiei si Cercetarii, am fost sunati de reprezentanti ai Ministerului Apararii Nationale si am fost incurajati sa demaram proiectul", a spus Balc.Acesta a explicat casi are o actionare mecanica a balonului, ciclul de miscare al bratelor fiind programat si executat in mod automatizat."Aparatul a fost testat si, in prezent,, cum sunt frecventa respiratiilor, volumul de aer pompat in plamani dar si raportul dintre timpii de inspiratie/ expiratie", a precizat Nicolae Balc.Decanul Facultatii de Constructii de Masini a mai spus ca prototipul, de unde medicul ATI poate selecta si programa valorile celor 3 parametri principali de lucru.Ventilatorul are, de asemenea, programata si oNicolae Balc a declarat ca echipa sa a lucrat 3 saptamani la proiectul prototipului, acesta estimand unal ventilatorului in fabricatia de serie.Reprezentantii UTCN au mentionat ca, in aceasta etapa, este necesara o evaluare a ventilatorului si derularea rapida a procedurilor de omologare, pentru a putea imbunatati prototipul si a-i creste functionalitatea, prin adaugarea componentelor periferice si integrarea acestora in sistemul de comanda al ventilatorului.. Toate acestea se vor putea adauga numai la solicitarea si in colaborare cu medicii ATI", au spus acestia.Dezvoltarile ulterioare si fabricatia de serie dupa omologarea ventilatorului se vor putea realiza fie in cadrul UTCN, fie, reprezentantii universitatii asigurand coordonarea de pregatire a fabricatiei de serie."Toti vrem sa ajutam, cu tot ce-i posibil, in lupta cu coronavirusul", declara in urma cu 3 saptamani prof. Nicolae Balc pentru Ziare.com."(...) Mesajele dvs m-au mobilizat, am citit articolul din Forbes cu ventilatorul de urgenta siAm trimis ieri la minister propunerea acestui proiect. Am estimat ca in 3 saptamani putem realiza prototipul functional, care ar fi testat de medici si ulterior costul ar fi de circa (...) pentru productia de serie.Dupa discutiile cu dvs, am studiat problema acestor ventilatoare si am fost indignat cand am auzit ca acum pretul de vanzare catre spitale a ajuns si la 40.000 euro pentru un ventilator. Mi se pare aberant pretul si revoltatoare specula care se face in situatia asta critica. (...)", declara atunci prof. Nicolae Balc pentru Ziare.com.