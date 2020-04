Purtarea mastilor devine obligatorie in Bulgaria

Ziare.

com

Guvernul de la Sofia doreste ca purtarea mastii sanitare in locurile publice sa fie generalizat pana la 26 aprilie.In Bulgaria, tara cu populatie majoritar ortodoxa, duminica este celebrata Sarbatoarea Floriilor, iar peste o saptamana Pastele. Bisericile vor ramane deschise in aceasta perioada, chiar daca executivul bulgar i-a cerut populatiei sa ramana in case.La 30 martie, guvernul bulgar a anulat un prim decret ce prevedea amenzi dure pentru nerespectarea obligativitatii purtarii mastii sanitare, in conditiile in care acest produs era dificil de achizitionat.Bulgaria a fost una dintre primele tari din Europa care au impus restrictii asupra circulatiei persoanelor, pentru a reduce riscul propagarii noului coronavirus. Guvernul bulgar a luat aceasta masura pe 13 martie.