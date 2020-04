Purtarea mastilor devine obligatorie in judetul Constanta, incepand de miercuri

LIVE

Ziare.

com

Prefectura Constanta a transmis, marti seara, printr-un comunicat de presa, ca in urma unei recomandari venite din partea reprezentantilor DSP Constanta, pentru prevenirea raspandirii COVID-19 in judetul Constanta, membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta au luat decizia ca, incepand cu data de 15 aprilie, purtarea mastilor de protectie sa devina obligatorie in spatiile publice. Masura a fost adoptata in ultima sedinta a CJSU Constanta, desfasurata marti seara."Obligativitatea va ramane in vigoare pe toata perioada starii de urgenta, iar cetatenii trebuie sa stie ca isi pot acoperi gura si nasul atat cu masti simple sau chirurgicale, dar si cu esarfe, fulare sau alte articole vestimentare", se arata in comunicat.In judetul Constanta au fost confirmate 158 de persoane cu coronavirus. De asemenea, 63 de persoane au fost vindecate, 777 sunt in carantina, iar 809 in izolare la domiliciu.