Purtarea mastilor devine obligatorie si in unele landuri din Germania

Ziare.

com

Pana la acest moment, Germania a inregistrat 155.193 de cazuri de Covid 19. Iar numarul deceselor a ajuns la 5.750.Desi cifrele indica o situatie dificila, e limpede ca autoritatile germane s-au descurcat mult mai bine decat cele din alte state europene in lupa cu pandemia.Cu toate astea, germanii impun in continuare restrictii, insa - avand acordul Berlinului - o fac separat, pe landuri, potrivit BBC. Spre exemplu, in Bavaria este obligatorie purtarea mastii pe strada. Oamenii nu sunt oligati sa isi procure unele medicale, ci le pot folosi pe cele din material textil. Cu toate astea, purtarea mastii e o noutate, in conditiile in care, pana nu demult, aceasta era evitata in Germania si era considerata o sursa de stres pentru populatie.Potrivit BBC, locurile in care purtarea mastii este obligatorie variaza de la un land la altul. In unele locuri, elevii sunt obligati sa poarte mastile in pauza, pe holurile scolii, dar nu si in clase, in timpul orelor.In mod similar, masca poate fi obligatorie in statii si gari, dar nu si la bordul trenurilor care circula pe distante lungi.Exista insa si zone in care oamenii nu sunt obligati sa poarte mastile. Berlinul este unul dintre aceste locuri.Organizatia Mondiala a Sanatatii a recomandat, cu titlul general, ca mastile sa fie purtate de cei care au simptome de COVID-19 sau de cei care intra in contact cu persoane bolnave sau suspecte. Pentru ceilalti, OMS a spus ca nu e neaparat oportuna purtarea mastii, din cauza ca ea se poate contamina, contribuind astfel la imbolnavirea celui care o poarta.