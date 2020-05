Purtarea mastilor sanitare a fost obligatorie doar 3 ore intr-un oras american. De ce s-a renuntat la ele si care sunt riscurile

LIVE

Primarul orasului Stillwater din Oklahoma, Will Joyce, a anuntat la finele saptamanii trecute ca purtarea mastilor in magazine nu mai este obligatorie, ci doar "recomandata", potrivit CNN. Aceasta masura de relaxare a fost luata dupa numai 3 ore de introducere a obligatiei cetatenilor din Stillwater de a purta masti in spatiile inchise.De ce s-a razgandit primarul? De nevoie, potrivit presei americane.Mai exact, potrivit CNN - in cele 3 ore in care obligatia a fost in vigoare - mai multi angajati din magazine au semnalat ca, atunci cand le-au cerut clientilor sa poate masti, acestia i-au injurat sau chiar i-au amenintat cu bataia.City Managerul Norman McNickle a transmis ca aceste lucruri s-au intamplat in contextul in care cetatenii au apreciat ca primaria le incalca drepturile constitutionale daca ii obliga sa poarte masti."Nicio lege si nicio instanta nu sustine acest punct de vedere (potrivit caruia obligatia de a purta masca in timpul unei pandemii ar fi neconstitutionala - n.red.). Si e deranjant ca acesti oameni, care cred ca isi apara un presupus drept, ii pun pe altii in pericol", a precizat Norman McNickle, potrivit CNN.Reamintim sa Statele Unite sunt cele mai afectate de pandemia de coronavirus, cu peste 1.133.000 de cazuri de imbolnavire raportate si cu peste 66.385 de decese inregisrate din cauza COVID 19.