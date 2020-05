Radiografia sistemului sanitar in criza COVID: De unde vin echipamentele pentru salvarea romanilor din spitale

....

Fondator al platformei The Future is Now: Aparatura vine greu. Iar materiale sanitare se termina repede

Manager de spital din Bacau: De la Guvern, materiale de protectie. Aparatura, din sponsorizari si de la autoritatile locale

Director de spital din Aiud: Noua nu ne trebuie ventilator, asa ca n-am cerut. Nevoia noastra a tinut de materiale de protectie si sanitare

Pe langa materiale de protectie, multi medici au transmis ca au nevoie urgenta de paturi de Terapie Intensiva si de aparatura specifica, necesara pentru a-i tine in viata pe oamenii afectati de Covid 19 (care este o boala noua, fara tratament specific si cu evolutie imprevizibila).In mod normal, intr-o astfel de situatie, ne-am fi asteptat ca medicii sa primesca de la Guvern tot ce au cerut, indiferent de costul echipamentelor. La urma urmei, pentru ce ar merita sa cheltuiesti banii publici daca nu pentru a le asigura oamenilor, inainte de toate, supravietuirea?Din pacate, insa, Guvernul nu pare sa fi vazut problema in aceiasi termeni. Asa ca altii au fost cei care au ales sa ajute unitatile sanitare fara nicio amanare si fara sa se uite la bani, in aceasta perioada de criza.La mai bine de o saptamana dupa decretarea starii de urgenta, Grupul de Comunicare Strategica (GSC) a anuntat ca in spitalele din Romania sunt 2.653 de paturi de Terapie intensiva si 1.361 de ventilatoare mecanice (necesare pentru a-i ajuta sa respire pe bolnavii care, din cauza bolii cauzate de noul coronavirus, n-ar mai putea-o face singuri - n.red.).E greu de spus daca numarul acestor echipamente este mare sau mic. De fapt, nici nu conteaza. Intrebarea este: sunt ele suficiente pentru a le asigura asistenta medicala tuturor romanilor cu forma grave de Covid-19, care vor avea nevoie de ele?Nici GCS si nici Guvernul n-au spus niciodata, in clar, ca echipamentele n-ar fi suficiente. In schimb, au anuntat ca fac achizitii si ca vor reveni cu detalii, pe masura ca vor imbunatati dotarea spitalelor.S-a vorbit atunci despre cumpararea a sute de ventilatoare mecanice, dar si despre o mai buna dotare cu paturi de ATI. Dar pana la urma unele proceduri de achizitie s-au blocat, iar alte echipamente deja comandate n-au mai ajuns in Romania.Una peste alta, medicii tot fara dotarile cerute au ramas.In context, Asociatia Adrenallina Media a creat o platforma numita The Future is Now , prin intermediul careia spitalele din Romania sa poata comunica, public, necesarul de aparatura, de materialele sanitare si de medicamentele pentru lupta cu Covid 19.Potrivit informatiilor de pe platforma, medicii din peste 100 spitale alese sa trateze - in prima sau in a doua linie - pacienti cu noul coronavirus, transmiteau ca au nevoie, pe langa materiale sanitare, dezinfectanti si medicamente, de inca: 144 de paturi de ATI, 223 de ventilatoare mecanice (fixe sau mobile) si 509 injectomate si infuzomate.In plus, mai era nevoie de aparate de radiografie mobile (care sa poata fi folosite pentru pacientii nedeplasabili - n.red.), de incubatoare, dar si de alte categorii de aparatura necesara investigarii bolnavilor cu Covid 19.La o prima vedere, nu pare un necesar chiar atat de mare. Si nici nu este. In schimb, e foarte scump. Pretul unui ventilator mecanic, spre exemplu, pleaca de la peste 60.000 de lei. Si in functie de complexitate, unele ajung sa coste de doua ori pe atat sau chiar mai mult.Per total, pretul unui pat de Terapie Intensiva complet utilat poate ajunge si la aproape 300.000 de lei.Roxana Lupu de la Agentia Adrenallina Media este una dintre fondatoarele platformei The Future is Now. Vorbeste des cu reprezentantii spitalelor si a demarat si o campanie de strangere de donatii.Spune ca aportul societatii civile se simte. Dar ca nevoile spitalelor sunt inca foarte mari."La capitolul consumabile, necesarul pe care ni l-au comunicat spitalele este etern. Mastile sau combinezoanele se termina foarte repede.Si daca va uitati cu atentie, veti vedea ca multe dintre produsele pe care le solicita spitalele nici nu tin intotdeauna de specificul luptei impotriva Covid-19. Sunt lucruri care ar trebui sa existe intr-un spital, cum ar fi dezinfectantii. Dar care nu exista pentru ca - stim cu totii - asa este sistemul nostru. Iar acum, tocmai pentru ca fluxul de pacienti a crescut mult, nevoia e si mai mare.La capitolul aparatura, lucrurile sunt un pic mai complicate. Ventilatoarele, spre exemplu, sunt foarte scumpe. Iar din necesarul comunicat de spitale s-a acoperit pana acum destul de putin.Va dati seama ca un ONG poate cumpara, sa spunem, un ventilator pe care sa il duca la un spital. Dar cu greu ar putea cumpara 3, chiar daca spitalul are nevoie de ele. Tocmai din cauza pretului foarte mare.Eu cred ca, la acest moment, peste 50% dintre spitale au inca mare nevoie de necesarul de dotare si materiale cerut", a precizat Roxana Lupu.Printre spitalele care au solicitat un numar ridicat de aparate medicale de inalta performanta se numara si cel Municipal din Onesti (judetul Bacau), la care momentan de afla internati aproape 100 de pacienti cu Covid-19.Mai exact, acest spital a transmis ca are nevoie de inca 15 paturi de ATI si de tot atatea ventilatoare fixe. In plus, a solicitat si 15 ventilatoare mobile si tot atatea monitoare pentru functii vitale, dar si alte dotari necesare in ATI.La peste o luna de la momentul in care unitatea sanitara a comunicat acest necesar, l-am contactat pe managerul unitatii, Gelu Titel Nicolcea, pentru a-l intreba daca a si primit vreun echipament dintre cele solicitate."De la Guvern am primit echipamente de protectie. Masti, combinezoane... Aparatura nu am primit de la Guvern, ci doar din donatii si de la autoritatile locale (Consilul local din Onesti si Consiliul Judetean din Bacau).Spre exemplu, am primit prima oara din donatie un ventilator mecanic fix. Apoi inca doua. Iar acum mai asteptam inca 3 ventilatoare mobile. S-au cumparat, urmeaza sa le primim.Apoi, am cerut 15 paturi de ATI. Urmeaza sa primim 10, dintr-o sponsorizare. Oricum, pana sa soseasca acelea, noi am luat paturi electrice pe care le aveam in sectia de Ortopedie. Nu sunt ca cele de la ATI, nu au aceleasi dotari.Si cu ele si ce mai aveam, am facut separat fata de cladirea principala a spitalului o sectie de ATI cu doua etaje si 13 paturi. Cand vor veni si paturile noi, pe cele electrice le vom duce inapoi la Ortopedie", a precizat directorul de spital.Gelu Titel Nicolcea spune ca spera ca in viitorul apropiat sa primeasca dotare si de la Guvern."Necesarul cerut de noi este unul real, unul pe care sa il folosim. Mai mult n-am cerut pentru ca noi suntem spital municipal, nu de urgenta. Avem doar 3 medici de ATI. Si acum ne mai ajuta inca un medic de 71 de ani, care a venit de la pensie ca sa ni se alature, in timpul pandemiei.Rolul nostru este de spital suport. Acum avem 108 paturi ocupate. Iar 86 dintre pacienti sunt confirmati cu Covid 19. Noi trebuie sa tratam cazuri usoare si medii. Dar asta nu inseamna ca pacientii nu ajung la ATI. Astazi (luni 4 mai - n.red.) avem 7 paturi ocupate in ATI, dintre care 6 cu bolnavi cu Covid -19. Si nu stim ce urmeaza...", a explicat managerul spitalului orasenesc din Onesti.Managerul Spitalului din Onesti spune ce e nevoie de aparatura pentru ca spitalul trebuie sa aiba capacitatea de a trata eficient cat mai multi pacienti, in perioada imediat urmatoare."Noi trebuie sa fim pregatiti. Eu am transmis inca de dimineata ca aceste anunturi legate de ridicarea starii de urgenta au schimbat atitudinea populatiei.Azi dimineata, in Onesti, se circula bara la bara. Erau o multime de oameni pe strada. Multi aveau masti. Dar unii le tineau prinse sub barbie. Iar altii nu le purtau deloc. Nu stim ce urmeaza, in aceste conditii...In plus, sunt medici care vorbesc despre un val doi sau despre posibilitatea ca virusul sa faca probleme 2-3 ani. Spitalul trebuie sa fie pregatit sa trateze", a mai spus Gelu Titel Nicolcea.In functie de buget, unele spitale si-au cumparat singure aparatura. Spre exemplu, Spitalul Municipal de Urgenta din Timisoara n-a anuntat ca ar avea nevoie de ventilatoare. Asta, poate si pentru ca si-a putut cumpara 5, cu suma de 449.000 de lei, potrivit informatiilor din Sicap.La fel au procedat si alte spitale. Iar cele care aveau ventilatoare defecte le-au reparat.Am incercat sa aflam si cate astfel de dotari de inalta perfomanta a cumparat Guvernul pentru spitale, in ultimele luni. Pe siteul Oficiului National de Achizitii Centralizate n-am gasit informatii.Asa ca am solicitat in scris informatiile de la Ministerul Sanatatii si Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Pana la momentul publicarii acestui text, institutiile nu ne-au raspuns.Nu putini au fost cei care s-au intrebat: oare nu cumva exista si spitale care incearca sa isi completeze dotarea acum, in plina pandemie, chiar si cu mai multa aparatura decat le-ar fi necesara strict pentru tratarea bolnavilor de Covid-19?Ei bine, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud, Noelia Vieru, spre exemplu, spune ca cineva a propus sa doneze un ventilator. Si ca - de vreme ce nu avea cum sa foloseasca respectivul echipament scump in viitorul apropiat - a recomandat donatorului sa sa adreseze altor spitale, unde ajutorul ar fi mai de folos."Noi suntem un spital de linia a II-a. Tratam cazuri usoare si medii. Nu avem ATI. Cineva ne-a propus sa ne sponsorizeze cu un ventilator. Dar am preferat sa redirectionam repectivul donator.Ventilatorul nu poate fi folosit decat de medici care au competente pentru a o face. Noi avem doua colege tinere care s-au inscris la cursuri, la Bucuresti, pentru a dobandi astfel de competente. Dar inca n-au inceput cursurile.In schimb, am avut mare nevoie, intr-o prima etapa, de materiale sanitare si de protectie, ca sa putem trata cazurile usoare si medii pe care le primim aici", a precizat managerul spitalului.Aceasta a explicat pentruca pentru spitalul pe care il conduce a fost esentiala, in prima parte a pandemiei, aprovizionarea cu materiale de protectie."Din fericire, noi am avut 2 saptamani se ne pregatim, pana au ajuns la spital pacienti cu Covid 19.Asa ca am avut timp sa gandim niste circuite eficiente pentru 40 de pacienti cu Covid 19 internati, in conditiile in care la momentul in care vorbim avem 28. Avem 11 saloane organizate pe doua etaje. Iar fiecare salon are cate 2-3 pacienti. Iata cum am gandit noi sistemul.Dimineata intra in zona cu pacienti cu Covid 19 doua infirmiere, care fac curat. Pe la ora 10 intra doua asistente, care le fac pacientilor analize, le iau tensiunea, tot ce se impune... Asistentele scaneaza documentele cu rezultatele analizelor si le trimit prin email in camera de garda. De acolo, medicul examineaza rezultatele.Apoi - cunoscand rezultatele - medicul intra la pacienti. Nu face singur toate analizele pentru a petrece mai putin timp in saloane si astfel a evita sa se infecteze. Ca sa poata trata pe termen lung, medicul trebuie sa fie el insusi sanatos.Apoi, asistentele mai intra o data dupa-amiaza. Iar infirmierele din nou, seara.Incercam ca asistentele si infirmierele sa intre la orele de masa, ca sa le poata duce pacientilor si caserolele cu mancare. Si mai economisim echipamente, pe care le-ar consuma personalul daca ar intra doar ca sa duca masa. Dar chiar si asa, fiecare intrare presupune echipament pentru fiecare persoana.Doar din acest program zilnic rezulta un consum de 8-10 echipamente complete pe zi. Si asta, daca nu cumva e nevoie ca personalul medical sa intre mai des. Pentru ca atunci cand e nevoie, evident, intra mai des atat asistentele cat si medicii", a mai spus managerul spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud.Noelia Vieru spune ca a spitalul a primit de la Consiliul Judetean o majorare consistenta de buget pentru acest an, dar si donatii de aproape 40.000 de lei de la privati, in aceasta perioada.Cu alte cuvinte, oriunde ne-am uitat, am constatat ca in prima linie a dotarii spitalelor, in perioada de pandemie, au fost alaturi unele autoritati locale, ONG-urile si companiile care au decis sa nu mai astepte interventia Guvernului, ci sa incerce sa ajute repede, oricat ar costa asta.Despre cat de mult bine au reusit sa faca aceste ONG-uri si companii, in numai cateva saptamani, va vom relata pe larg intr-un episod viitor.