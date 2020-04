Raed Arafat, despre relaxarea restrictiilor: Acum va fi Pastele si peste 7 zile o sa culegem bolnavi si decedati. Trecem la faza de convietuire cu virusul

LIVE

"Sa nu luam in considerare dezbaterile din acest moment cu, acestea sunt impotriva interesului public. Populatia trebuie sa inteleaga ca trebuie sa avem masuri in continuare, sa respecte masurile de igiena, de protectie, sa nu primeasca vizitatori in casa, sa nu mearga la persoanele dragi in vizita de Paste si daca trebuie sa duca mancare, sa lase la usa.Cateva minute poate insemna sfarsitul acelei persoane daca este in varsta. Noi nu putem sa speculam si sa spunem ca acum suntem mai bine un pic. La momentul potrivit, se va veni cu aceste masuri de relaxare, mai ales ca intram intr-o perioada de sarbatori. Acum va fi Pastele si peste sapte zile o sa culegem bolnavi si decedati", a spus Raed Arafat, intr-o interventie telefonica matinala la Digi24.Practic, Arafat sustine in ca momentul de fata "trecem la faza de convietuire cu virusul, care nu dispare, cel putin nu in acest moment".Seful DSU a comentat predictiile aparute in privinta varfului de infectari, precizand ca niciuna dintre acestea nu trebuie luata in considerare 100%."Predictiile care sunt pe perioada asta sunt variabile. Depinde cine le-a facut. Sunt predictii care spun ca 27 aprilie, altele ca in mai. Pentru orice predictie singurul calcul al lui este realitatea. Daca realitatea nu este lasata sa arate daca calculul este corect si incepem sa luam aceste calcule, incepem sa relaxam.Sa asteptam pana in mai, ca si alte tari. Chestia cu cele doua varfuri este foarte posibila. Lumea se uita la toamana. Acum sa inceapa scaderea si in toamna sa inceapa iar. Noi trebuie sa ne gandim ca asa va fi. Avem obligatia sa gandim ca asa va fi si sa fim mai pregatiti", a punctat Arafat.Acesta a vorbit si despre tratamentul pentru COVID-19, punctand ca in momentul de fata acesta nu este 100% functional."Inca nu avem un tratament despre care sa spunem, se folosesc medicamente care sunt de ajutor, dar nu avem un tratament care sa rezolve problema. Se fac cercetari", a punctat el.Declaratiile lui Arafat vin in contextul in care am avut parte de un mega-scandal in Saptamana Mare. Dar macar am evitat la mustata o explozie de imbolnaviri preconizata de medici, gratie unui acord MAI-BOR care ar fi scos oamenii din casa in ajun de Paste si i-ar fi pus pe politisti sa distribuie lumina de Inviere. Ministrul Marcel Vela a revenit asupra deciziei si cuvantul de ordine ramane "Stati acasa!", asa cum ne-a tot zis presedintele Klaus Iohannis.