Rafila avertizeaza: Nu orice masca ne protejeaza de coronavirus. Esarfele, mai putin

"Sigur ca orice masca este o bariera in plus, bariera mecanica, daca vreti, in calea acestor micropicaturi care raspandesc infectia, ele provin bineinteles de la persoane bolnave. Parerea mea este ca ar trebui sa existe un soi de standardizare, adicaTrebuie sa fie dintr-un bumbac dens sau din alt material textil dens, sa-ti permita totusi sa respiri cu suficient de multa usurinta si, ceea ce este cel mai important, sa se poata spala si calca, altfel, daca o sa folosim improvizat tot felul de lucruri, pe care nu putem sa le spalam, dimpotriva, le vom incarca cu microorganisme din cavitatea bucala sau din caile respiratorii si ulterior le vom refolosi sau le vom pune in diverse locuri in care pot veni si altii in contact cu ele, nu am facut nimic", a declarat Rafila pentru RFI Romania.Astfel, el atrage atentia ca esarfele nu ajuta prea mult impotriva coronavirusului."Esarfele, mai putin. Exista si masti, nu neaparat sanitare, masti textile, care se pot refolosi, dar ele trebuie sa poata fi spalate zilnic si calcate si dezinfectate", subliniaza presedintele Societatii Romane de Microbiologie.Precizarile sale vin dupa ce in tot mai multe orase si localitati autoritatile au introdus obligativitatea purtarii mastilor in spatii publice sau macar acoperirea fetei cu esarfe sau masti improvizate in casa.Alexandru Rafila spune insa ca, "in momentul cand stabilesti o astfel de recomandare sau mai mult, obligatie, trebuie sa si pui la dispozitia beneficiarilor masti sau macar sa le indici de unde sa le cumpere".Citeste mai multe despre Rafila: Nu orice masca ajuta impotriva coronavirusului pe RFI