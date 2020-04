Rafila crede ca din 15 mai ar putea incepe relaxarea restrictiilor si in Romania

Avem nevoie de o strategie pentru reluarea vietii economice

De mai bine de o luna copiii Romaniei stau in casa. Medicii spun ca sanatatea lor poate fi afectata din cauza lipsei miscariii si a soarelui. In Spania premierul are de gand sa relaxeze aceasta restrictie din 27 aprilie, astfel incat copiii sa poata lua aer curat."Cred ca si in Romania trebuie gandita o astfel de masura, probabil ca nu tot din 27 aprilie, pentru ca, stiti, evolutia epidemiei in tara noastra are un decalaj de circa 3 saptamani fata de Spania, 2-3 saptamani, probabil ca 15 mai este o data mai rezonabila pentru Romania, dar cred ca acest tip de gandire este unul corect", e de parere Alexandru Rafila.Profesorul Rafila spune ca si varstnicii ar trebui sa iasa afara, insa, deocamdata aceste schimbari nu sunt reglementate oficial."Copiii, sigur, in timpul zilei trebuie cumva sa iasa, sa se joace, sa alerge, sa faca miscare, dar probabil ca trebuie sa ne gandim un pic si la persoanele varstnice, care sa fie incurajate eventual sa faca plimbari, sa faca miscare, in cursul serii, cand circulatia este redusa", a mai precizat profesorul Alexandru Rafila.Cel mai recent raport al OMS arata ca pasii de ridicare a restrictiilor trebuie sa fie facuti gradual, cu intervale de timp pentru a evalua impactul lor. Ideal ar fi un interval de minim doua saptamani - care corespunde perioadei de incubatie a virusului - intre fiecare masura de restrictie ridicata.Alexandru Rafila spune ca este nevoie si de o strategie progresiva de reluare a vietii economice si avertizeaza ca sistemul sanitar nu poate fi sustinut fara economie.Avem nevoie de o reluare progresiva a vietii social si economice, considera profesorul Alexandru Rafila.In vreme ce multe tari au inceput deja sa ridice restrictiile de circulatie, Romania nu a anuntat inca vreun plan in acest sens."Sa speram ca data de 15 mai va coincide cu incetarea starii de urgenta, dar in paralel trebuie sa existe si o strategie de reluare progresiva a vietii economice, sociale", a declarat pentru Mediafax profesorul Rafila.Potrivit profesorului, in lipsa activitatii economice, sistemul de sanatate nu mai poate fi finantat.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca se asteapta la inca una-doua saptamani de crestere a numarului de cazuri de Covid-19 si le-a cerut romanilor inca sapte-zece zile de rabdare. El a explicat ca suntem inca intr-un trend ascendent, dar cu progresie lenta si ca focare cum este cel din Suceava sunt pe cale sa se stinga.