Rafila, despre reluarea activitatii in birourile open-space: Va fi nevoie de mai mult personal pentru curatenie

Dupa 15 mai, odata cu posibila iesire din starea de urgenta, ar putea reincepe si activitatea cladirilor de birouri, un pas important pentru reluarea activitatii economice, dar care trebuie facut cu indeplinirea unor conditii. Profesorul Alexandru Rafila spune ca in birourile open-space ar trebui injumatatit numarul de angajati si ar trebui instalate separatoare."Trebuie in primul rand sa le faca ture, sa stea mai putin, ideal e sa ai jumatate din efectiv si daca poti sa ai separatoare, care nu inseamna sa faci neaparat pereti, dar niste separatoare, care pot fi si transparente, care trebuie sterse periodic", a declarat Alexandru Rafila la "Marius Tuca Show".Igiena si curatenia trebuie facute temeinic si, pentru asta, trebuie sa existe personal dedicat, mai spune medicul."Ce e interesant, sfatul pe care il ofera inclusiv Organizatia Internationala a Muncii, este sa suplimenteze personalul pentru curatenie. Sa nu il supraincarce cu activitate, sa angajeze persoane care sa tina un nivel important de curatenie, sa reglementeze accesul in spatiile comune, in toalete, in bucatarii", a mai spus presedintele Societatii Romane de Microbiologie.Alexandru Rafila sustine ca autoritatile trebuie sa faca un ghid cu recomandari pentru realuarea activitatii economice. Pentru prevenirea imbolnavirilor, munca de acasa este o solutie, dar nu pe termen lung. Iar angajatorii trebuie sa se asigure ca psihicul oamenilor nu este afectat de izolare."Sanatatea mintala este extrem de importanta. Oamenii care sunt izolati prea mult timp se readapteaza greu si trebuie sustinuti in acest demers. Ideea stau acasa, lucrez de acasa doi ani, nu ma mai intalnesc cu nimeni, nu este in niciun caz buna", a mai declarat profesorul.