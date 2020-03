Rafila: In cazul gripei, s-a constatat ca dupa inchiderea scolilor numarul de cazuri a crescut

LIVE

"E o parere medicala. Primul e legat de situatia epidemiologica actuala care, din punct de vedere al raspandirii in scoli, riscul e mic.Al doilea element e legat de studii facute de OMS dupa epidemia de gripa. S-a constatat ca dupa inchiderea scolilor numarul de cazuri a crescut, pentru ca stateau copiii, relationau. E greu de crezut ca vor sta in casa copiii pentru o perioada lunga.Si al treilea element e legat de faptul ca se imbolnavesc mai greu, copiii fac forme usoare, nu s-a inregistrat vreun deces pana la varsta de 10 ani.Nu trebuie sa ingrjoram parintii. Noi trebuie sa ne pregatim, sa educam copiii. Profesorii sa stea de vorba cu parintii, sa le dea teme online, sa gasim niste modalitati", a spus Rafila, la Marius Tuca Show.Conform sursei citate, cand apare un prim caz intr-o scoala, clasa respectiva poate sta in izolare doua saptamani."Daca epidemiologic se ajunge la un focar, atunci inchizi scolile. Parintii trebuie sa inteleaga si daca apar cazuri, ele nu afecteaza dramatic starea de sanatate a copiilor si masurile trebuie luate gradual. Daca o sa ajungem peste o luna, spre exemplu, cand am avea zeci de mii de cazuri, atunci inseamna ca o sa inghetam anul scolar, universitar.Trebuie sa ne gandim la activitatea sociala, dar si la cea economica. Daca vom lua masuri restrictive, toata lumea sta acasa, primeste concediul medical, sase saptamani sa zicem. O tara trebuie sa faca un cointainment, masuri graduale.Chestiunea cu inchiderea scolilor la nivel national nu cred ca au fost decat in zonele afectate atunci, in epicentru. Nu e o masura pe care sa o excluzi, dar ea trebuie facuta gradual", a adaugat presedintele SRM.Luni, de la ora 16:00, a inceput o sedinta a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, in cadrul careia se va discuta si despre posibilitatea inchiderii scolilor pana la data de 22 aprilie.