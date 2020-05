Rafila: Masurile de relaxare propuse vor mai suferi modificari. La transportul in comun e greu sa le implementezi

Ziare.

Totodata, el a declarat ca daca masca de protectie e utilizata de 90% dintre persoane, circulaia virusului, in cateva saptamani se opreste."Sunt convins ca aceste masuri vor mai suferi modificari pana cand vor fi adoptate. Nu exista masuri perfecte care sa evite orice posibilitate de transmitere a infectiei, asa cum nu exista siguranta pentru orice activitate umana.Al treilea element era legat de modul de respectare a masurilor. Sunt studii care arata ca daca masca de protectie e utilizata de 90% dintre persoane, circulaia virusului, in cateva saptamani se opreste. Daca 80% respecta sau utilizeaza corect masca, lucrurile stationeaza si daca mai putin de 80% o utilizeaza corect, numarul creste", a declarat Rafila la Digi24.In ceea ce priveste posibilitate redeschiderii bisericilor, Alexandru Rafila a afirmat ca nu vor fi probleme daca lumea va respecta distanta."La biserici nu cred ca va fi o problema, mai ales daca lumea va respecta distanta intre cei care participa la procesiuni sau merg sa se roage. Nu cred ca o sa fie probleme pentru ca lumea merge cu o anumita stare de spirit acolo si evita aglomeratia", a subliniat presedintele Societatii Romane de Microbiologie.In schimb, el a declarat ca este retinut in ceea ce priveste transportul in comun, afirmand ca va fi unul dintre elementele cele mai sensibile in implementare masurilor recomandate."In ceea ce priveste mijloacele de transport, sunt destul de retinut. Una e sa recomanzi, si alta sa poti sa pui la dispozitie suficiente mijloace de transport, cu o suficienta frecventa, care sa permita aplicarea acestor masuri. In ceea ce priveste transportul in comun, o sa fie unul dintre elementele cele mai sensibile in implementare masurilor recomandate", a precizat Alexandru Rafila.Institutul National de Sanatate Publica a pus sambata in transparenta decizionala propunerea privind setul de masuri de relaxare care vor fi aplicate dupa ridicarea starii de urgenta S-au stabilit astfel propuneri pentru desfasurarea activitatilor in saloanele de infrumusetare si in cabinetele stomatologice, dar si recomandari privind activitatea in lacasurile de cult sau circulatia in transportul public in comun.