Rafila spune ca in luna mai cabinetele stomatologice trebuie redeschise

"Una sunt urgentele stomatologice si altceva este sa nu tratezi problemele dentare care evolueaza si care ulterior nu mai pot fi tratate din cauza unor modificari ale pozitiei dintilor de exemplu, sau unor probleme legate de dezvoltare", a spus Rafila la Antena 3.Astfel, spune el, ar trebui ca dupa 15 mai cabinetele stomatologice sa fie deschise."Deci, cabinetele stomatologice, trebuie sa ne gandim cum sa le repornim dupa data de 15 mai. Este, sigur, opinia mea si am regasit-o in propuneri din multe tari din Uniunea Europeana.Mai ales ca, in cabinetele stomatologice, exista obisnuinta purtarii echipamentelor de protectie si un echipament de protectie imbunatatit poate rezolva problema", a punctat Rafila.