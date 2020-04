Raport oficial: Numarul real al cazurilor de COVID-19 din Italia este de 10-20 de ori mai mare

Ziare.

Informatia a fost transmisa, joi, de Stefano Merler, din cadrul fundatiei Bruno Kessler, care impreuna cu Institutul Superior de Sanatate italian (ISS) a intocmit un studiu epidemiologic pe care guvernul de la Roma s-a bazat in elaborarea masurilor prudente de relaxare a restrictiilor instituite pentru a combate epidemia, relateaza agentia EFE."In prezent (in Italia) intre 3% si 4% din populatie poate fi infectata, adica aproximativ patru milioane de persoane", a spus Merler la o conferinta de presa organizata saptamanal de ISS, in timp ce numarul cazurilor de COVID-19 testate si confirmate in aceasta tara este de 203.591.In urma analizelor din studiul care cuprinde aceasta estimare guvernul condus de Giuseppe Conte a elaborat un plan de relaxare a masurilor de izolare care va fi aplicat incepand din 4 mai. Vor fi reluate activitatile industriale, astfel ca aproximativ 4,5 milioane de angajati vor reveni la lucru, dar vor fi mentinute restrictiile privind circulatia persoanelor si inca nu se deschid magazinele mari, restaurantele si restul sectorului serviciilor.Tot in urma evaluarii din acest raport executivul de la Roma a decis ca scolile sa ramana inchise pana in septembrie. Conform studiului, in cazul unei redeschideri a scolilor, "rata R" (termenul epidemiologic ce arata cate persoane infecteaza un pacient), care in prezent este sub 1 va creste la circa 1,3 in toate regiunile Italiei.La randul sau, directoul ISS, Silvio Brusaferro, a atentionat ca "inca ne aflam in mijlocul epidemiei si virusul circula, chiar daca a scazut numarul cazurilor si cel al bolnavilor la terapie intensiva". Acesta a mai spus ca Italia este inca "foarte departe" de asa-numita "imunitate de grup", despre care estimeaza ca s-ar putea produce numai daca procentul populatiei infectate ajunge la circa 60%.