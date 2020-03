Raspandirea coronavirusului nu se va opri in acest an. Evitarea calatoriilor e importanta pentru limitarea bolii

Ziare.

com

Este opinia profesorului Yuen Kwok-yung de la Universitatea din Hong Kong, care reitereaza necesitatea mentinerii distantei in comunitati.Potrivit unui articol publicat de South China Morning Post, Yuen a spus ca ingrijorarile pentru China continentala si Hong Kong se refereau la persoanele infectate care intra in tara, in conditiile in care situatia locala s-a ameliorat, pe masura ce vremea s-a incalzit."Credem ca epidemia nu se va incheia", a spus Yuen. "Va continua cu ceea ce numim cazuri importate. La inceput, alte tari se temeau de noi, acum noi ne temem de cei care ne aduc virusul".Yuen transmite populatiei din Hong Kong sa evita calatoriile pentru restul anului cel putin si sa continue sa aiba o igiena corecta."Daca toata lumea isi spala mainile, poarta masca tot timpul si mentine o distanta suficienta, riscul de infectare va fi micsorat. Este o problema de conformitate", a afirmat profesorul."Nu putem sa ne ferim de virus pentru totdeauna, dar cu cat ii amanam mai mult raspandirea, cu atat sansele sunt mai mari de a crea un vaccin la timp".