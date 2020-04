Raspunsuri oficiale la cele mai arzatoare intrebari despre restrictiile impuse in Romania

Ziare.

Astfel, Grupul de Comunicare Strategica a realizat un material prin care vor fi acoperite cu raspunsuri documentate intrebarile adresate de jurnalisti si cetateni, pe care il redam integral:In conformitate cu prevederile Ordonantei militare nr. 3 din 24.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, art. 1, pct. a "Se interzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei/gospodariei, cu urmatoarele exceptii... deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoiˮ.Astfel, actul normativ stipuleaza ca este permisa deplasarea intre locuinta si locul de munca. Nu se face mentiunea ca localitatea in care se defasoara activitatea profesionala trebuie sa fie aceeasi cu cea de domiciliu. In conformitate cu exemplul oferit de dumneavoastra, un cetatean care locuieste in Ilfov se poate deplasa la locul de munca din Bucuresti, cu conditia sa aiba asupra sa documentele prevazute la art. 4 al ordonantei mentionate mai sus, respectiv legitimatia de serviciu, adeverinta eliberata de angajator sau o declaratie pe propria raspundere.Nu este prevazuta o limita de distanta la care trebuie sa fie situat cabinetul medical, dar recomandam cetatenilor sa faca deplasari in scopuri medicale, altele decat urgentele majore, doar dupa verificarea disponibilitatii medicilor.Prevederile Ordonantei militare nr. 3 din 24.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 nu mentioneaza o distanta cuantificabila, insa recomandarea pentru cetateni este sa se deplaseze la cele mai apropiate magazine unde sunt comercializate produsele care le sunt necesare. In referire stricta la exemplul dumneavoastra, un cetatean care locuieste in cartierul Berceni nu poate merge la cumparaturi pentru produse de stricta necesitate in cartierul Militari intrucat in zona de domiciliu exista mai multe hipermarketuri similare cu cele din cartierul Militari.Actul normativ mentionat mai sus nu impune o limita de distanta. Referitor la intrebarea dumneavoastra punctuala, da, un cetatean din Bucuresti poate merge in Vaslui pentru a-si ingriji parintii.Activitatile fizice, sportive, trebuie realizate in jurul domiciliului sau al locului in care cetatenii locuiesc in fapt, in jurul gospodariei, casei, blocului si nu in parcuri, locuri de joaca, terenuri de sport, etc. De asemenea, reamintim ca sunt interzise activitatile fizice colective.Plimbarea zilnica a animalelor de companie trebuie realizata in jurul domiciliului sau al locului in care cetatenii locuiesc in fapt, in jurul gospodariei, casei, blocului si nu in parcuri, locuri de joaca, terenuri de sport, etcLegislatia aflata in discutie, nu impune o limita de distanta, dar logica acestor restrictii este aceea de a evita cat mai mult contactul intre persoane, tocmai pentru a limita raspandirea infectarii cu noul tip de coronavirus. Astfel, desi nu este stabilita o limita de distanta, recomandam producatorilor agricoli sa se deplaseze pe distante cat mai scurte.In ceea ce priveste minorii cu varsta cuprinsa intre 0 si 16 ani, deplasarea acestora in afara locuintei trebuie efectuata sub supravegherea sau cu incuviintarea parintilor sau a tutorelui legal. In contextul epidemiologic actual, recomandam limitarea la minim a acestor deplasari.In cazul minorilor sub 16 ani declaratia trebuie completata si semnata de unul dintre parinti sau de tutorele legal. Minorii cu varste cuprinse intre 16 si 18 ani completeaza si semneaza singuri declaratia pe propria raspundere, cu mentiunea ca acestia trebuie sa respecte conditiile individuale de deplasare si ca le este interzisa participarea la activitati fizice colective. De asemenea, minorii cu varste cuprinse intre 16 si 18 ani vor avea asupra lor si documentele de identitate.Daca apreciati ca motivul deplasarii este unul justificat, puteti face acest lucru completand declaratia pe proprie raspundere raportat la prevederea din art.1 lit.d (deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie).Dupa cum se poate constata, situatiile cuprinse in norma au caracter exemplificativ, dar presupun temeiuri de o anumita importanta.O astfel de situatie ar putea fi justificata daca nu exista mijloace de transport in comun sau daca riscul expunerii la infectare este mai mare (deplasarea la locul de munca ar presupune schimbarea mai multor mijloace de transport in comun, timpii de asteptare in statii, etc).Pentru conducatorul auto cu varsta de peste 65 de ani este recomandabil sa evite inclusiv aceste deplasari in afara perioadei de timp 11.00-13.00.Aceasta posibilitate este prevazuta de art.1 lit. d din Ordonanta militara nr.3.Daca deplasarea pentru a aduce o persoana varstnica (peste 65 de ani) este facuta in scopul de a fi ingrijita sau de a-i asigura tratament medical, recomandam ca aceasta deplasare sa se faca cu predilectie in intervalul de timp 11-13 sau sa nu depaseasca foarte mult acest interval. Atentie la viteza de deplasare!Daca nu puteti utiliza o platforma informatica pentru plata acestor utilitati/facturi/rate puteti face aceste deplasari intocmind declaratia pe proprie raspundere, cu mentiunea existentei unui motiv justificat.Va recomandam sa aveti la dumneavoastra documentele care justifica nevoia acestor plati (facturi, desfasuratoare, instiintari de plata, pre-contracte, etc.)Prevederea din art.3 din Ordonanta militara nr.3 vizeaza doar deplasarea pietonala si nu transportul public. Este important insa sa respectati masurile generale de prevenire a raspandirii COVID 19, inclusiv prin pastrarea unui loc liber intre pasageri.Explicatia este valabila si pentru transportul organizat de operatorii economici pentru deplasarea salariatilor la/de la locul de munca.Nu se prelungeste valabilitatea ITP-ului, conform deciziei Registrului Auto Roman. Deplasarea pentru efectuarea verificarii ITP la statiile agreate se poate realiza, fiind considerata activitate pentru acoperirea necesitatilor de baza ale persoanelor, situatie prevazuta la punctul 2 al declaratiei pe proprie raspundere.Acest motiv nu este prevazut ca exceptie in textul Ordonantei Militare nr. 3. Dar, in cazul in care persoana nu are cu ce sa se deplaseze de la aeroport catre locul de domiciuliu sau locul in care urmeaza sa locuiasca, atunci deplasarea este permisa, completand declaratia pe propria raspundere, avand motiv ajutorarea persoanelor.Trebuie avut in vedere ca cetatenii care sosesc din zonele rosii intra in carantina institutionalizata, deci acestia nu pot fi luati de la aeroport de apartinatori, rude sau prieteni, iar cei care vin din zonele galbene intra in autoizolare.Acest fapt presupune ca persoana care intra in contact cu ei trebuie sa respecte aceeasi procedura de autoizolare.Nu se prelungeste valabilitatea asigurarii RCA. Aceasta poate fi achizitionata si online. Din acest motiv, deplasarea pentru a ridica polita RCA NU poate fi considerata urgenta si NU este un motiv care poate fi considerat situatie de urgenta ori pentru asigurarea nevoilor persoanei.In Ordonanta Militara numarul 3 nu este prevazut faptul ca cetatenii trebuie sa ramana la adresa de domiciliu, ci la o locatie indicata de ei, cu respectarea prevederilor legale si a restrictiilor impuse. Astfel, precizam ca este permisa inclusiv deplasarea cu familia in zona rurala, daca persoanele detin acolo o casa, pentru a ramane in respectiva localitate.Nu. Acest motiv nu este prevazut ca exceptie in textul Ordonantei Militare nr. 3, cu exceptia prestarii acestei activitati in context profesional, inclusiv in ceea ce priveste activitatile agricole.Da. In baza declaratiei pe propria raspundere in care mentionati ca deplasarea dumneavoastra se face dintr-un motiv justificat. O declaratie similara va trebui sa fie completata si de sotie.Nu. Acest motiv nu este prevazut ca exceptie in textul Ordonantei Militare nr. 3.(parc comercial - perimetru ce grupeaza doua sau mai multe cladiri cu destinatia de structuri de vanzare cu suprafete medii ori mari, in care se desfasoara activitati de comercializare cu amanuntul de produse, servicii de piata si de alimentatie publica, ce utilizeaza o infrastructura comuna, inclusiv spatii de parcare si circulatie comune, precum si utilitati adecvate. Suprafata unui parc comercial este rezultata din suma suprafetelor construite a cladirilor cu destinatia de structuri de vanzare cu suprafete medii sau mari care fac parte din acesta, la care se adauga suprafetele spatiilor de parcare si circulatie comune, precum si suprafetele celorlalte elemente de infrastructura comune;)Raspuns: Da.Da.Acest motiv nu este prevazut ca exceptie in textul Ordonantei Militare nr. 3, dar pot fi exercitate drepturile stipulate prin hotararea notariala sau judecatoreasca de divort privind drepturile parentale. Mai exact, copilul minor poate fi preluat la domiciliu de parintele care nu il are in intretinere, in perioada stabilita in hotararea de divort.Ordonanta Militara nr. 3/2020 prevede in clar "angajatii prezinta legitimatia de serviciu SAU adeverinta eliberata de angajatorˮ, deci este necesara prezentarea unuia dintre cele doua documente mentionate.Ordonantele militare in vigoare reglementeaza clar motivele si modalitatea in care se realizeaza circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei/gospodariei, precum si in mod particular circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 ani.In prevederea care reglementeaza deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor nu este mentionata vreo exceptie conditionata de proximitatea unitatii alimentare, sens in care ordonanta se aplica unitar indiferent de distanta la care este situat magazinul.Formularul declaratiei pe propria raspundere are o rubrica unde se completeaza locul/locurile deplasarii, in acest sens se vor mentiona locurile in care persoana se deplaseaza, in ordinea in care aceasta intentioneaza sa-si desfasoare traseul. Astfel, se pot mentiona mai multe locuri.declaratiei pe propria raspundere are o rubrica unde se completeaza locul/locurile deplasarii, in acest sens se vor mentiona locurile in care persoana se deplaseaza, in ordinea in care aceasta intentioneaza sa-si desfasoare traseul. Astfel, se pot mentiona mai multe locuri.Formularul declaratiei pe propria raspundere are o rubrica unde se completeaza locul/locurile deplasarii, in acest sens se vor mentiona locurile in care persoana se deplaseaza, in ordinea in care aceasta intentioneaza sa-si desfasoare traseul.Declaratia pe proprie raspundere poate fi scrisa si de mana. Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei, motivul si locul deplasarii, data si semnatura.De asemenea, declaratia pe proprie raspundere poate fi completata si online pe site-ul https://formular.sts.ro/ si poate fi prezentata personalului autoritatilor abilitate si prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar, insa facem precizarea ca declaratia trebuie sa contina semnatura olografa a persoanei indiferent de suportul sau mediul pe care este stocata.Motivul deplasarii trebuie sa fie unul justificat/sa nu necesite amanare, situatiile cuprinse in norma au caracter exemplificativ, dar presupun temeiuri de o anumita importanta.Motivul deplasarii trebuie sa fie unul justificat/sa nu necesite amanare, situatiile cuprinse in norma au caracter exemplificativ, dar presupun temeiuri de o anumita importanta.Actul normativ prevede deplasari scurte, in apropierea domiciliului sau al locului in care cetatenii locuiesc in fapt, in jurul gospodariei, casei, blocului. Bicicleta poate fi folosita ca mijloc alternativ de transport pentru deplasari in scopuri profesionale.Sunt premise astfel de deplasari, in situatii justificate si in conditiile in care operatiunile efectuate prin respectivele documente notariale nu pot fi executate on-line.Ordonantele militare in vigoare reglementeaza circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei/gospodariei. Nu este prevazuta o limita de distanta la care trebuie efectuata deplasarea in interes profesional si nici o limita de timp, raportata la un anumit numar de zile.De asemenea, indiferent de perioada in care se desfasoara activitatea profesionala este necesar sa fie respectate conditiile stabilite de ordonantele militare privind detinerea documentelor justificative. (legitimatia de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator ).In conformitate cu Ordonanta Militara nr. 3, art. 4 "persoanele fizice autorizate, titularii intreprinderilor individuale, membrii intreprinderilor familiale, liber profesionistii si persoanele care practica activitati agricole prezinta o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.ˮAstfel, asa cum prevede cadrul legislativ, pentru deplasarea in scop profesional a categoriilor mentionate mai sus, este necesara completarea unei declaratii pe propria raspundere.In Ordonanta Militara nr. 1 la articolul 2 este prevazut ca "Se suspenda toate activitatile culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear si de ingrijire personala, realizate in spatii inchise.ˮ. Astfel, sunt suspendate slujbele religioase cu participarea credinciosilor.In Ordonanta Militara nr. 2 la art. 9 se prevede ca "se pot oficia slujbe in lacasurile de cult, de catre slujitorii bisericesti/religiosi, fara accesul publicului, slujbele putand fi transmise in mass-media sau onlineˮ si ca "se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, inmormantari), la care pot participa maximum 8 persoane, cat si impartasirea credinciosilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestoraˮ.Ordonanta Militara nr. 3 la art. 1 interzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei/gospodariei, cu anumite exceptii. Printre exceptiile enuntate nu este mentionata deplasarea la un lacas de cult pentru rugaciune.Astfel, prin coroborarea tuturor articolelor mentionate, in referire la exemplul dumneavoastra, nu se justifica prezenta mai multor persoane in curtea unei biserici, daca acestea se afla in alte scopuri decat cele permise de cadrul legislativ. (scopuri profesionale, participarea la o slujba de inmormantare, etc.).Motivul deplasarii este clar justificat. In acest sens, declaratia pe proprie raspundere poate fi completata raportat la prevederea din art.1 litera d din Ordonanta Militara nr. 3 din 2020.Dupa cum se poate constata, situatiile cuprinse in norma la art.1 lit. d au caracter exemplificativ, dar presupun temeiuri de o anumita importanta. O astfel de situatie, cum e cea prezentata de dumneavoastra ar putea fi justificata, avand in vedere ca sumele de bani sunt necesare pentru acoperirea necesitatilor de baza.Totodata, in aceasta perioada, pentru a evita contaminarea de pe suprafete, recomandam utilizarea cardurilor bancare pentru cumparaturi.