Reactia Ministerului Sanatatii dupa ce un spital privat a anuntat ca face teste pentru coronavirus contra cost

Cand i s-a spus ca spitalul privat solicita bani pentru a efectua aceste teste, Nelu Tataru a raspuns doar ca Ministerul Sanatatii va aproba acest lucru, cat timp raporteaza rezultatele."Noi am discutat cu aceste clinici private. Testarea coronavirus se face intr-un caz de pandemie si in stare de urgente organizat si raportat. Am luat legatura cu clinicile private, urmand ca o comisie sa le poata evalua si sa poata testa contracost, dar in conditiile testarii organizate", a afirmat Tataru la B1 TV.Amintim ca Spitalul Clinic Sanador a anuntat ca, incepand de vineri, face teste la cerere pentru coronavirus. Potrivit anuntului, rezultatele sunt gata in 24 de ore, iar recoltarea probei se face la laboratorul din Calea Plevnei, 172. Pretul analizei: 350 de lei!308 romani au fost diagnosticati cu COVID-19 pana vineri, cand au fost anuntate 31 de cazuri noi de infectare cu coronavirus.C.S.