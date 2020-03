Reactii la anuntul ca in Romania va fi instaurata stare de urgenta de saptamana viitoare

USR: Guvernul sa gestioneze cu intelepciune prerogativele pe care le capata

Tomac: Acum se pot lua masuri sa se impuna ca cetatenii sa respecte deciziile

Avocatul Poporului: Nu va asteptati sa vedem lucruri ingrozitoare impotriva noastra, nu va fi cazul

USR a precizat ca Guvernul trebuie sa gestioneze cu intelepciune prerogativele pe care le capata prin instituirea starii de urgenta."Guvernul trebuie sa gestioneze cu intelepciune prerogativele pe care le capata prin instituirea starii de urgenta. Prioritatea numarul 1 este limitarea efectelor crizei de sanatate publica, iar toate eforturile trebuie indreptate in acea directie. De asemenea, asteptam din partea Guvernului planul de masuri economice menite sa limiteze efectele crizei asupra locurilor de munca, bugetelor publice si companiilor", arata USR, intr-o postare pe Facebook, citata de Agerpres.Deputatul USR Stelian Ion, membru al Comisiei Juridice, a apreciat ca starea de urgenta ar fi trebuit decretata in urma cu mai multe zile."Eu cred ca ar fi trebuit chiar in urma cu cateva zile sa fi fost decretata starea de urgenta. Daca nu exista acea balbaiala iresponsabila din Parlament cu retragerea lui Citu aveam deja guvern de pe atunci, cu puteri depline. S-au pierdut cateva zile", a aratat el, intr-o declaratie pentru AGERPRES.Stelian Ion a subliniat ca in cadrul starii de urgenta vor trebui luate masuri de limitare de activitati, dar ca acestea vor trebui coroborate cu masuri de sustinere a firmelor. De asemenea, a aratat ca toti angajatii in cazul carora este posibil acest lucru vor trebui sa lucreze de la domiciliu."Trebuie luate masuri de diminuare a activitatii pe anumite sectoare si, in paralel, de sustinere a acelor firme, ca sa nu intre in faliment. Firmele trebuie sa reziste. (...) Alte masuri care trebuie luate urgent sunt acelea legate de achizitionarea de echipamente, de materiale medicale. Este o intreaga discutie acum, pentru ca parlamentarii si-au facut testele pentru depistarea infectiei cu coronavirus, in timp ce foarte multi oameni solicita sa isi faca testele si nu reusesc. Trebuie sa avem foarte multe teste, trebuie sa fie dotate cabinetele de medicina de familie cu echipamente. Lipsesc dotari si din unele spitale si lucrul acesta trebuie rezolvat urgent. Trebuie inteles si faptul ca nu poate fi testat oricine, la orice suspiciune (...) dar lipsa acestor teste face aproape imposibila monitorizarea tuturor cazurilor", a declarat deputatul USR.Stelian Ion s-a autoizolat la domiciliu, dupa ce pe 3 martie, cu ocazia audierii ministrului Justitiei, a dat mana cu senatorul Vergil Chitac, depistat cu coronavirus.Statul, prin starea de urgenta ce va fi decretata la inceputul saptamanii viitoare, are la dispozitie toate parghiile pentru a actiona imediat, pentru a debloca resurse de la bugetul de stat necesare echipamentelor medicale pentru interventie, dar si pentru a lua masuri exceptionale ce tin de siguranta publica, a declarat, sambata, presedintele PMP, Eugen Tomac."Iata ca ne aflam in fata unui pericol iminent ce tine de sanatatea publica si statul, prin aceasta stare de urgenta, are la dispozitie toate parghiile pentru a actiona imediat. Pe de o parte, pentru a debloca resurse uriase de la bugetul de stat, care sa ne asigure ca suntem pregatiti sa intervenim cu bani pentru a aduce echipamentul medical necesar in tara sau pentru a-l crea, iar pe de alta parte, pentru a lua masuri exceptionale ce tin siguranta publica si anume sa impuna, acolo unde este nevoie, ca cetatenii sa respecte cu strictete toate deciziile luate de Guvern in urmatoarea perioada", a precizat Tomac, pentru AGERPRES.El a adaugat ca tot ceea ce se intampla in aceasta perioada, toate recomandarile vin cu scopul de a elimina si preveni cat mai rapid efectele pe care le poate avea noul coronavirus, pe care nimeni nu le poate anticipa la ora actuala.Ramane de vazut exact ce masuri va adopta statul in urmatoarea perioada, dar este limpede ca in aceasta perioada de criza trebuie sa tinem cont cu strictete de tot ceea ce vor comunica autoritatile statului. Este absolut firesc ca in aceasta perioada sa tinem cont de toate recomandarile. Statul a intarziat, criza politica a intarziat luarea unor masuri pe care trebuia sa le luam in urma cu cateva zile sau saptamani. Esential este sa ne adaptam conditiilor de criza de astazi si sa facem ceea ce trebuie incepand de maine", a afirmat Tomac.In opinia liderului PMP, romanii au nevoie de foarte multa luciditate in aceasta perioada, trebuie sa accepte situatia de fapt, "fara a exagera"."Eu cred ca nu trebuie sa intram in panica, avem nevoie de foarte multa luciditate si acceptarea situatiei de fapt, exact asa cum este, fara a exagera. Daca toti ne vom inghesui spre spitale, spre farmacii si nu vom fi prudenti in a incerca sa-i lasam doar pe cei care in mod real au nevoie de ingrijiri, riscam sa ne blocam ca natiune. In momente exceptionale este esential ca oamenii sa nu se agite mai mult decat este cazul si sa tina cont de aceste recomandari. Igiena in primul rand, cat mai putine deplasari si sa ii lasam pe cei care au nevoie de asistenta medicala sa beneficieze in primul rand, sa nu punem o presiune mai mare pe sistemul medical, care oricum in aceste momente foarte dificile isi desfasoara activitatea sub o presiune greu de suportat", a subliniat Eugen Tomac.Avocatul Poporului, Renate Weber, spune ca nu trebuie ca populatia sa se astepte la "lucruri ingrozitoare", daca va fi decretata starea de urgenta si se arata convinsa ca masurile luate in aceasta situatie vor fi conforme drepturilor prevazute in Constitutie.Avocatul Poporului, Renate Weber, spune ca starea de urgenta "nu poate fi introdusa decat pe o perioada de timp limitata", de maximum 30 de zile, si ca masura va trebui aprobata de Parlament in cel mult cinci zile.Aceasta sustine ca, odata cu decretarea acestei stari, nu trebuie ca cetatenii sa se astepte ca viata lor sa fie afectata in rau."Nu va asteptati sa vedem lucruri ingrozitoare impotriva noastra, pentru ca sunt convinsa ca nu va fi cazul. Institutia Avocatului Poporului va fi foarte atenta, dar sunt convinsa ca lucrurile se vor derula in conformitate cu prevederile constitutionale", a afirmat Renate Weber, sambata seara, intr-o interventie la Realitatea Plus, relateaza News.ro.Aceasta a precizat ca modul in care se desfasoara viata de zi cu zi nu se va schimba foarte mult, iar masurile luate pana acum vor ramane valabile."Din punctul de vedere al restrictiilor, al limitarii libertatii noastre de miscare, al chestiunii inchiderii scolilor, nu cred ca vom vedea alte lucruri decat ceea ce avem in prezent. Ceea ce s-a intamplat pana acum va continua probabil. Pe de alta parte, o sa se impuna o alta disciplina la nivelul fiecarui cetatean. (...) Vom vedea care vor fi masurile, se vor anunta, asta nu inseamna ca ele nu se vor si schimba pe parcursul acestei stari", a adaugat Renate Weber.Aceasta a adaugat ca, in urma decretarii starii de urgenta, procedurile de achizitie derulate de catre autoritati se vor derula "cu maxima rapiditate".