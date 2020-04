Recomandarea lui Arafat devine tot mai obligatorie. Al 5-lea judet in care trebuie sa ai fata acoperita cand iesi afara

LIVE

Masura anuntata luni in privinta cetatenilor din Bacau a fost adoptata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Bacau, la recomandarea secretarului de stat, Raed Arafat."Pe fondul crizei de masti, nu este obligatoriu ca aceste mijloace de protectie sa fie exclusiv masti medicale. Se pot folosi esarfe, masti din panza sau orice alte tipuri de protectie care sa acopere nasul si gura, important este ca ele, dupa folosire, sa fie spalate si calcate, pentru a asigura o protectie sporita", a transmis Prefectura Bacau, citata de News.ro."Este o hotarare prin care limitam raspandirea comunitara a noului tip de coronavirus, in caz de tuse sau stranut. Ne protejam si pe noi, si pe cei din jurul nostru. In cazul in care o persoana aflata intr-un spatiu public este infectata, dar nu prezinta simptome, purtarea unui mijloc de protectie reduce riscul raspandirii", a precizat prefectul Liviu Miroseanu.Amintim ca luni, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca urmeaza sa ajunga in tara aproximativ opt milioane de masti de protectie."O veste buna: La inceput a fost greu de procurat echipamente de protectie. Avem primele rezultate ale masurilor luate de Guvern: primim inca 2 milioane si jumatate de masti pentru medici, aproximativ 5 milioane de masti pentru fortele de ordine, aproximativ 8 milioane de masti pentru populatie", a declarat seful statului.Iohannis a mentionat va vor veni in zilele urmatoare si aproximativ 500.000 de combinezoane pentru personalul medical.Presedintele Romania a transmis romanilor ca inca nu suntem la varful epidemiei si ca in niciun caz nu este momentul sa ne relaxam. Tocmai de aceea starea de urgenta a fost prelungita cu o luna."Va fi nevoie de prelungirea starii de urgenta. Am solicitat Guvernului sa vina cu propuneri, in cursul acestei saptamani vom elabora textul decretului, la inceputul saptamanii viitoare voi emite un nou decret, care va prelungi starea de urgenta inca o luna de zile, pentru a tine epidemia sub control", a spus Iohannis.Citeste AICI toata declaratia presedintelui Klaus Iohannis