Recomandarile autoritatilor pentru Paste: Evitati deplasarile la rude, nu faceti vizite si nu primiti musafiri

Autoritatile fac precizari despre deplasarea la cumparaturi - limitati cat mai mult perioada petrecuta in magazine sau piete, mergeti singur si optati pentru un interval orar cat mai sigur. De asemenea, nu primiti si nu faceti vizite, petreceti sarbatorile cu persoanele cu care locuiti.Recomandarile Grupului de Comunicare Strategica:● Daca aveti pana in 65 de ani, incercati pe cat de mult posibil sa evitati intervalul orar 11:00-13:00 pentru cumparaturi. Este extrem de important ca persoanele din grupele de varsta vulnerabile sa foloseasca acest interval ca sa-si achizitioneze alimentele necesare.● Faceti o lista inainte de a pleca la cumparaturi pentru a limita cat mai mult timpul petrecut in magazine sau piete.● Mergeti singur la cumparaturi daca este posibil si optati pentru un interval orar cu risc scazut de aglomeratie!● Incercati sa-i ajutati pe cei varstnici sau vulnerabili din familie sau chiar pe vecinii dvs. din aceste categorii de risc. Mergeti dumneavoastra la cumparaturi pentru ei daca acest lucru este posibil.● Folositi masca de protectie si, daca este posibil, manusi chirurgicale in timpul pe care il petreceti la cumparaturi.● Evitati aglomeratiile de la raft sau cozile din piete si reveniti atunci cand este mai liber! Producatorii si distribuitorii de alimente au dat repetate asigurari ca nu exista probleme cu stocurile din magazine si piete.● Incercati tot timpul sa pastrati distanta fizica fata de alte persoane din magazin sau din piata. Evitati orice contact direct.● Respectati indicatiile personalului din magazine sau din piete cu privire la distantarea fizica sau la limitarea numarului de persoane din incinta!● Este preferabil sa optati pentru plata cu cardul pentru a nu intra in contact direct cu bancnote si monede.● Apelati la cumparaturile online in masura in care aveti aceasta optiune!● Este de preferat sa dezinfectati ambalajele produselor cumparate inainte de a le despacheta si sa spalati fructele si legumele inainte de a le depozita.● Purtati cu dumneavoastra servetele nazale si dezinfectant pentru maini si folositi-le de fiecare data cand aveti nevoie.● Daca aveti simptome de raceala usoara sau nu va simtiti bine, evitati sa mergeti la cumparaturi sau in zone publice!● Intotdeauna spalati-va mainile imediat ce intrati in casa!● Petreceti zilele de Paste doar cu acei membri ai familiei impreuna cu care locuiti in mod obisnuit.● Evitati deplasarile la rude, fie ca sunt in aceeasi localitate cu dumneavoastra, fie ca locuiesc in alt oras/comuna.● Nu faceti vizite si nu primiti musafiri in perioada sarbatorilor pascale chiar daca in alti ani obisnuiati sa faceti acest lucru.● Si in zilele de Paste, iesirile scurte sunt permise pentru activitati fizice individuale in proximitatea locuintei si pentru toate celelalte motive prevazute de ordonantele militare.● Se mentine interdictia de a face gratare sau picnicuri in parcuri, paduri si orice alte zone publice.● Toate recomandarile anterioare privind distantarea sociala sunt mentinute si este extrem de important sa fie respectate pe deplin.