Recunostinta pentru medici si in UK: Salvatorii au fost aplaudati minute in sir de britanici, in frunte cu Boris Johnson (Video)

Britanicii au iesit in fata caselor sau pe balcoanele apartamentelor, au aplaudat minute in sir, au zambit cu recunostinta fata de medici, asistente, paramedici, infirmieri, farmacisti si toti cei implicati in operatiunile de triere si tratare a pacientilor, relateaza The Independent Initiativa a avut acoperire nationala, fiind coordonata sub sloganul "Aplauze pentru salvatori".Britanicii au dorit astfel sa le multumeasca celor care isi risca propriile vieti in aceste zile pentru a salva vietile celor infectati cu noul coronavirus.Chiar si premierul Boris Johnson a iesit in strada pentru a-i aplauda pe eroii acestor zile.In estul Londrei, la Leytonstone, oamenii au lansat focuri de artificii, iar in alte zone ale Londrei au rasunat trompete si vuvuzele. In Birmingham, pompierii au aplaudat alaturi de oamenii iesiti din case.Reprezentantii Seviciului de ambulanta din Londra au declarat ca au fost emotionati sa auda aplauzele si sa vada imaginile.In Marea Britanie situatia devine tot mai critica. 115 oameni au murit in ultimele 24 de ore, fiind pentru prima oara cand numarul deceselor depaseste pragul de 100 intr-o singura zi.Nadine Dorries, ministrul Sanatatii, ea insasi infectata cu noul coronavirus, a scris pe Twitter: "Niciodata nu m-am gandit, acum multi ani, cand ma pregateam ca asistenta, ca voi trai vremuri in care sa vad lucrurile cu care se confrunta medicii si asistentele din prima linie astazi".Multi britanici au postat pe Twitter imagini emotionante din aceasta seara, cu tagurile #clapforNHS sau #clapforourcarers.Guvernul britanic a alocat 210 milioane de lire pentru cercetari care sa duca la obtinerea unui vaccin impotriva noului coronavirus.Evenimente similare au avut loc si in alte tari din Europa. Emotionati, dar increzatori desi se aflau in izolare, francezii si italienii au dat adevarate spectacole de la balcoanele apartamentelor lor, in cinstea echipelor medicale.C.B.