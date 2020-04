Regina Elisabeta s-a adresat natiunii, evocand spiritul celui de-Al Doilea Razboi Mondial: Putem invinge coronavirusul (Video)

Ziare.

In ceea ce a fost cel de-al cincilea mesaj televizat din domnia sa de 68 de ani, Elisabeta i-a chemat pe britanici sa demonstreze ca sunt la fel de puternici ca generatiile din trecut. "Impreuna ne confruntam cu aceasta boala si vreau sa va asigur ca, daca ramanem uniti si hotarati, atunci o vom depasi", a spus monarhul in varsta de 93 de ani."Cu toate ca ne-am confruntat si cu alte provocari, aceasta este diferita. De aceasta data ne unim cu toate natiunile de pe glob intr-un efort comun, folosind marile progrese ale stiintei si compasiunea noastra instinctiva pentru a vindeca. Vom reusi - si acel succes va apartine fiecaruia dintre noi", a mai spus regina.Discursul televizat a venit la cateva ore dupa ce oficialii au anuntat ca numarul deceselor din Marea Britanie din cauza virusului a crescut cu 621 in ultimele 24 de ore, la 4.934. O crestere a numarului de decese este asteptata saptamana viitoare.Primul ministru Boris Johnson se numara printre cei care se autoizoleaza dupa ce a fost testat pozitiv pentru COVID-19, iar Printul Charles, fiul reginei si mostenitorul tronului, in varsta de 71 de ani, si-a revenit dupa ce a suferit simptome usoare ale virusului.Regina le-a multumit celor care stau acasa si a adus un omagiu personalului sanitar, pentru munca lor dezinteresata.Regina vorbeste de obicei natiunii doar in mesajul ei televizat anual de Craciun.Pentru a elimina orice risc, filmarea a fost efectuata intr-o camera mare, pentru a asigura o distanta sigura intre ea si cameraman, care purta manusi si masca si era singura persoana prezenta.Elizabeta a spus ca situatia ii aminteste de prima sau mesaj difuzat, in 1940, cand ea si defuncta sora Margaret au vorbit de la Windsor copiilor care fusesera evacuati din casele lor pentru a scapa de bombardamentele naziste.Ea a spus ca, in viitor, oamenii se vor putea mandri cu faptul ca au trait o astfel de provocare. "Cei care vin dupa noi vor spune ca britanicii acestei generatii au fost la fel de puternici ca oricare alta", a spus ea. "Atributele autodisciplinei, ale tariei de caracter binevoitoare si ale compasiunii caracterizeaza inca aceasta tara. Mandria de a fi cine suntem nu face parte din trecutul nostru, ci defineste prezentul si viitorul nostru".Regina a invocat cuvintele celebrei piese "We'll Meet Again" de Vera Lynn din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, care a devenit un simbol al sperantei pentru britanici in timpul conflictului."Ar trebui sa ne asiguram ca, in timp ce putem avea mai mult de indurat, zilele bune se vor intoarce", a spus ea. "Vom fi din nou cu prietenii nostri, vom fi din nou cu familiile noastre, ne vom intalni din nou".