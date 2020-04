Regina Maria incepe cel mai amplu program de testare pentru COVID-19: Suntem gata sa facem pana la 1 milion de teste

Ziare.

Astfel, personalul medical din Romania, din spitalele COVID-19, dar si din alte unitati medicale de stat va beneficia gratuit de testarea raspunsului imun la infectia cu noul coronavirus pe perioada starii de urgenta., declaraIn Romania, pana in acest moment, peste 1000 de cadre medicale au fost infectate cu noul coronavirus. Testarea acestora este importanta pentru determinarea raspunsului imun la infectie a celor declarati vindecati.Testarea serologica va fi disponibila si la cerere, contra cost, in clinicile si punctele de recoltare din toata tara, incepand cu 16 mai., completeaza Fady Chreih, CEO Reteaua de sanatate REGINA MARIA, explicaCele doua teste serologice, pentru determinarea anticorpilor IgG si IgM covid-19 sunt complementare.Acestea sunt utile pentru a indica persoanele care au dezvoltat un raspuns imun la infectia COVID-19. Prin detectarea anticorpilor IgM si IgG, se poate crea un tablou corect al epidemiologiei infectiei cu noul coronavirus, putem afla gradul in care populatia a fost expusa si a trecut prin infectie.Reteaua de sanatate REGINA MARIA este lider in calitatea serviciilor medicale din Romania, fiind singurul operator care detine trei spitale cu acreditari internationale. Prin cele opt acreditari detinute - o performanta unica in Europa Centrala si de Est, REGINA MARIA demonstreaza constant angajamentul sau pentru excelenta medicala si siguranta ingrijirii pacientilor.Totodata, REGINA MARIA a inovat si segmentul serviciilor medicale pentru companii, lansand in premiera in Romania conceptul de abonamente corporate, in urma cuaproape 24 de ani. Mai recent, compania a dezvoltat si pachete medicale specializate pentru IMM si persoane fizice, gestionand in prezent un portofoliu de peste 600.000 de abonamente.In plus, in ultimii 10 ani, REGINA MARIA a investit peste 100 de milioane de euro in dezvoltarea sistemului medical din Romania, prin modernizarea sau deschiderea de noi locatii, achizitia de aparatura performanta si pregatirea echipelor medicale.REGINA MARIA este singura companie de servicii medicale din Romania care a preluat in totalitate si a integrat cu succes peste 30 de alti jucatori de pe piata, avand o prezenta proprie in 20 de judete si acoperire nationala prin intermediul celor 290 de clinici partenere.Compania reuneste peste 6.000 de angajati si colaboratori in cele 64 de locatii proprii din Bucuresti si din tara, locatii prin intermediul carora ofera servicii complete de spitalizare si chirurgie, maternitate, policlinica, imagistica, laborator si stocare de celule stem, unui numar de peste 3.5 milioane de pacienti.In timpul pandemiei COVID-19, REGINA MARIA a implicat in testare toate cele 3 laboratoare de biologie moleculara din Retea, Laboratorul Central din Bucuresti si laboratoarele Genetic Center din Bucuresti si din Cluj, atingand capacitatea de prelucrare de 860 de teste RT-PCR/ zi.De asemenea, toti pacientii Retelei de sanatate REGINA MARIA pot accesa in aceasta perioada serviciile medicale de care au nevoie prin Clinica Virtuala.