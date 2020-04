Relaxarea suedezilor pe timp de pandemie costa vieti. Sute de batrani din aziluri sunt rapusi de COVID-19

Ziare.

Desi au vazut ca noul coronavirus a facut ravagii in lume, politicienii suedezi au refuzat sa ia masuri drastice pentru combaterea raspandirii bolii. N-au inchis scoli si nici macar restaurante si baruri. Si nu le-au impus cetatenilor reguli pentru combaterea imbolnavirilor, ci doar le-au recomandat sa se comporte responsabil.Aceasta atitudine calma, rezervata, i-a uimit pe multi. Ba, unora le-a trezit chiar admiratia si le-a dat un sentiment de siguranta. La urma urmei, daca statul nu intervine in forta, situatia nu poate fi, totusi, chiar atat de rea, nu-i asa?Ei bine, mai multi suedezi sustin ca, de fapt, aceasta lejeritate cu care statul a abordat pandemia - lasand deciziile mai degraba pe seama unor experti - este foarte periculoasa si ii costa viata tocmai pe cei mai vulnerabili dintre cetateni: varstnicii internati in aziluri.Spre exemplu, Magnus Bondesson - care are mama internata intr-un astfel de azil - isi aminteste ca a inceput sa isi faca griji inca de la inceputul lunii aprilie, cand institutia i-a interzis sa mai vina in vizita."Dupa cateva zile, am inceput sa comunicam prin Skype (cu mama sa si personalul azilului - n.red.). Si am vazut doi angajati care nu purtau nici masti sanitare si nici manusi.Si am intrebat de ce nu se protejeaza. Iar ei mi-au spus ca nu fac altceva decat sa urmeze protocolul", a declarat Bondesson pentru The Guardian. Iar protocolul spune ca personalul azilului ar trebui sa poarte masti sanitare doar daca suspecteaza ca unul dintre varstnicii cu care lucreaza e infectat cu noul coronavirus. Iar daca simt ca au ei insisi simptome de COVID-19, ar trebui sa nu mai vina la serviciu. In rest, mai nimic.Magnus Bondesson avea dreptate sa fie ingrijorat. In saptamana in care a inceput sa vorbeasca doar pe Skype cu personalul azilului, presa nationala a inceput sa relateze ca tot mai multi batrani din aziluri se infecteaza cu noul coronavirus si mor.In cele din urma, statul a recunoscut ca o treime dintre cele peste 1.300 de persoane infectate, la nivel national, sunt varstnici din aziluri."Aici e si marea noastra problema", a precizat epidemiologul Anders Tegnell, considerat artizanul strategiei lejere de lupta cu pandemia din Suedia.Inclusiv premierul suedez Stefan Lofven a anuntat ca "situatia e una grava", ca se fac investigatii si ca se cauta solutii.Virusologul Lena Einhorn spune, insa, ca statul suedez trebuie sa isi recunoasca public esecul, in acest caz."Au spus ca principalul lor scop este sa ii protejeze pe varstnici. Si acum spun ca e o situatie nefericita, ca fac cercetari, dar nu vor sa ia in seama faptul ca boala se poate transmite prin persoane asimptomatice (cum ar fi personalul azilurilor care, nepurtand echipament de protectie, le poate duce noul coronavirus varstnicilor fara sa isi dea seama - n.red.)", sustine Lena Einhorn.Aceasta sustine ca exista o explicatie simpla pentru faptul ca in Suedia mor de COVID-19 mai multi varstinici din aziluri decat in Norvegia sau in Finlanda.Si nu e vorba despre faptul ca boala s-ar transmite de la un azil la altul, din cauza ca n-ar fi posibil. In schimb, din cauza ca scolile, barurile si restaurantele raman deschise, boala ajunge - purtata adesea de oameni asimptomatici - in fiecare azil in parte.Chiar unele asistente din aziluri se plang de faptul ca nu au masti, manusi si nici macar dezinfectant pentru maini, ci doar sapun si ca se tem sa nu-i imbolnaveasca pe oamenii de care au grija.Si, din pacate, lucrurile ar putea sta chiar mult mai rau de atat. Anna Sara Carnahan - o colega a epidemiologului Anders Tegnell, care a creat strategia anti-COVID-19 din Suedia - a anuntat ca numarul de decese cauzate de virus in aziluri ar putea fi mai mare. Dar ca nu se stie inca, din cauza ca multi dintre cei care mor nu sunt testati.G.K.