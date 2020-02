Un reprezentat OMS il critica pe Trump: Discursul sau despre coronavirus a fost incoerent

"I found most of what he said incoherent."



Ezekiel Emanuel a declarat ca cea mai mare parte a discursului sustinut de Donald Trump a fost "incoerenta", informeaza Axios "Aproape tot ce a spus a fost incoerent. De fapt, el s-a declarat surprins ca intre 25.000 si 69.000 de persoane mor anual in SUA din cauza gripei. Asta arata cat de putine lucruri cunoaste despre sistemul de sanatate. Arata cat de ignorant este in privinta acestor situatii", a spus Ezekiel Emanuel.Presedintele SUA a declarat, miercuri, ca riscul de coronavirus pentru americani este foarte scazut, tara este pregatita pentru orice si a anuntat ca vicepresedintele Mike Pence va coordona lupta impotriva noului virus.Trump a precizat ca este dispus sa cheltuiasca atat cat va considera Congresul ca este nevoie pentru combaterea coronavirusului.Totodata, Trump a comparat in mod repetat coronavirusul cu gripa, spunand ca a fost socat sa afle ca gripa ucide intre 25.000 si 69.000 de persoane pe an in SUA.Si sefa democratilor in Congresul american, Nancy Pelosi, l-a criticat pe Trump, afirmand ca americanii au nevoie de raspunsuri coerente in ceea ce priveste coronavirusul, dar, din pacate, liderul SUA a oferit un raspuns haotic.Pelosi l-a criticat din nou pe Trump si pentru ca a lasat posturile cheie din Sanatate vacante si l-a acuzat ca a cerut sa se taie aproape 700 de milioane de dolari din bugetul centrelor pentru controlul bolilor.Si senatorul Bernie Sanders a declarat ca este ingrijorat de "raspunsul inadecvat si incompetent" pe care l-a auzit de la Donald Trump si administratia sa.La randul sau, Joe Biden a spus: "Trebuie sa investim imediat in combaterea coronavirusului, ar fi trebuit sa o facem de la inceput, in momentul in care a aparut virusul, dar va fi prea tarziu".Totodata, Mike Bloomberg considera ca "raspunsul lent al lui Trump in ceea ce priveste coronavirusul a pus deja viata americanilor in pericol".Si senatorul Mitt Romney s-a declarat foarte dezamagit de modul in care administratia Trump s-a pregatit pentru o eventuala epidemie.