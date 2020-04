Republica Moldova a fost sfintita din avion cu icoane facatoare de minuni si moaste

Ziare.

"In data de 2 aprilie, 2020, Preasfintitul Petru, Episcop de Ungheni si Nisporeni, din mila Maicii Domnului, a facut inconjorul tarii noastre Moldova, cu Icoana Maicii Domnului Facatoare de Minuni de la Harbovat si cu Icoana Maicii Domnului Kasperscaia, in jurul careia sunt plasate 43 de sfinte moaste ale sfintilor din toata lumea", informeaza Episcopia Ungheni Avionul a decolat din Ungheni si a inconjurat Moldova, iar principalele orase au fost binecuvantate din zbor."Lumea are nevoie de rugaciune, Tara are nevoie de rugaciune, oamenii au nevoie sa-si sporeasca credinta si sa inmulteasca rugaciunea catre Dumnezeu-Vindecatorul, catre Maica Domnului, Ocrotitoarea noastra si catre toti sfintii", informeaza episcopia."Icoana-Chivot, are in centrul ei o icoana veche de peste 200 de ani, cu Chipului Maicii Domnului, Kasperscaia. Anume cu acest Chip al Maicii Domnului s-a inconjurat orasul Odesa, in timpul razboiului. Gasim in istorie ca, cu chipul Maicii Domnului, Kasperscaia, sunt inconjurate orasele si satele, pe timpuri de ciuma, boala, razboi si necaz.In jurul Icoanei Maicii Domnului Kasperscaia, sunt aranjate 43 de moaste sfinte, mai arata mitroplia", arata episcopia.O initiativa similara a avut in Romania primarul Gabriel Mutu, care a anuntat ca vrea sa stropeasca din elicopter sectorul 6 al Capitalei cu apa oxigenata.Republica Moldova a luat masuri de izolare inca din 15 martie, cand a suspendat legaturile aeriene cu Europa si a inchis puncte de frontiera cu Romania si Ucraina, pentru a opri raspandirea bolii provocate de coronavirus.