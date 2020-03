Revolte in 4 inchisori din Italia, din cauza masurilor impotriva epidemiei de coronavirus

Ziare.

"In urma modificarilor initiate de Guvern in ceea ce priveste vizitele in inchisori la detinuti din partea familiilor acestora, modificari initiate din cauza coronavirusului, proteste ale detinutilor sunt in curs in penitenciare din Napoli Poggioreale (sud), Modena (nord), Frosinone (centru) si Alessandria (nord-vest)", a precizat sindicatul autonom al politiei penitenciare (Osapp), informeaza AFP.In inchisoarea din Frosinone (la sud de Roma), o suta de detinuti s-au baricadat intr-o sectie a cladirii, iar Politia a intervenit pentru a restabili ordinea. Prizonierii au redactat o lista de revendicari, printre care si dreptul la vizite din partea rudelor lor, si incearca sa negocieze cu conducerea.O revolta mai violenta a izbucnit din aceleasi motive in inchisoarea din Modena, langa Bologna. Doi agenti de paza au fost raniti si circa 20 de membri ai personalului au trebuit sa paraseasca inchisoarea, pazita acum de politie.Langa inchisoarea din Poggioreale, o periferie din Napoli, familiile s-au adunat pentru a sustine din strada protestul detinutilor.