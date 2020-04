Rise Project: O afacerista condamnata in dosarul Sportivilor intermediaza pentru Unifarm importul de echipamente medicale din Turcia

Alte transporturi

Simona Ciulavu a fost condamnata, in 2014, la un an si opt luni de inchisoare cu suspendare pentru participare la grup infractional organizat in cazul interlopilor din clanul "Sportivilor." In 2006, ea a fost arestata preventiv in acest caz. In momentul arestarii, Simona Ciulavu era angajata expert guvernamental si lucra la Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Servicii Publice de Gospodarire Comunala din cadrul Guvernului Romaniei.Potrivit Rise Project , Simona Ciulavu a preluat pe 11 martie 2020 societatea BSG Business Select, de la un cetatean iranian. Cateva zile mai tarziu, pe 16 martie 2020, firma era inregistrata ca platitoare de TVA, deci apta de operatiuni comerciale, iar pe 18 transporta deja echipamente catre Unifarm.Pe 18 martie 2020, deci cu o zi inainte sa le livreze in Romania, SRL-ul a platit in Turcia 2.03 lei (0.42 euro) pentru o masca si 36.32 lei (7.5 euro) pentru un combinezon de protectie. In total, 2.976.030 lei (614.400 Euro).Pe 19 martie, un autocamion ajunge in Romania incarcat cu un milion de masti de protectie si aproape 30.000 de combinezoane produse in Turcia."Iar pentru ca a mutat marfa dintr-o parte in alta, a castigat in jur de 300.000 de euro," mai dezvaluie Rise Project.Potrivit sursei citate, BSG Business Select, patronata de Simona Ciulavu, a mai adus in Romania inca 3.074.400 masti si 21.540 combinezoane de protectie. Marfa a importat-o tot de la acelasi producator turc si a platit pe ea in total 1.457.198 euro, din care 4.400 euro reprezinta costuri de transport. Transa noua a fost facturata pe 4 aprilie 2020 si a ajuns in tara saptamana trecuta.Al doilea transport insa nu a mai fost dedicat Unifarm, ci altor institutii. Firma a facut oferte catre UM 01812, Inspectoratul de Politie Valcea, Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj, Primaria Leordeni si Consiliul Judetean Buzau. Deocamdata, singurii care au acceptat sunt militarii de la UM 01812, din Moara Vlasiei, judetul Ilfov.In total, pana acum, BSG Business Select a importat masti si combinezoane in valoare de 2.071.598 euro.Publicatia i-a cerut punctul de vedere premierului Ludovic Orban."Nu o cunosc personal pe doamna Ciulavu, nu-mi spune nimic numele. N-am avut nicio interactiune personala. Ca ministru, relationam direct doar cu cei care conduceau AM-urile, AM POST. Deci nu am avut legatura directa cu ea. Nu-mi aduc aminte nici din primarie, nu stiu unde a lucrat acolo. Va dati seama, ca viceprimar sau ministru, poti sa te intersectezi la un moment dat, dar n-a facut parte dintre persoanele cu care sa fi lucrat direct.Iar in ceea ce spuneti legat de masti, ca i-am ajutat pe ei... nu i-am ajutat pe ei, ci am intervenit atat eu, cat si alti ministri, pentru ca Turcia sa deblocheze cantitatile contractate, fie prin ONAC, fie prin Unifarm, fie prin Crucea Rosie. Nu e o interventie pentru o firma anume. Am vorbit inclusiv cu vicepresedintele Turciei. Am facut demersuri pentru ca noi aveam contracte semnate care trebuiau livrate din Turcia. Erau mai multe cu furnizori de acolo, inghetate ca urmare a interdictiei de export data de autoritatile turce si am intervenit pentru deblocarea cantitatilor contractate. E vorba despre produse medicale pentru Romania," a comentat Ludovic Orban, pentru Rise.Citeste pe site-ul Rise Project articolul".