Romani amendati in Cipru pentru incalcarea carantinei - aici risti si inchisoarea daca iesi pe strada

Romanii nu au respectat decretul care interzice toate deplasarile neesentiale si au fost prinsi de politistii din Paphos, care i-au adus in fata judecatorilor. Fiecare a fost amendat cu cate 400 de euro.Este vorba despre un barbat de 29 de ani si unul de 42 de ani, care se aflau pe strada fara nicio justificare, scrie presa locala Autoritatile din Cipru au avertizat locuitorii sa respecte regulile, iar sute de politisti patruleaza pe strazi si controleaza pietonii si soferii.Agentii de politie au dreptul sa imparta pe loc amnezi de cate 150 de euro, dar ii pot aduce pe cei care incalca legea in fata judecatorului, cum s-a intamplat si in cazul romanilor, unde se pot alege cu amenzi si mai mari si chiar cu pedeapsa cu inchisoarea.In Cipru au fost inregistrate pana acum 179 de cazuri de COVID-19 si 5 morti.In Romania, de la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 3, care instituie starea de urgenta si masurile de izolare, aproape 24.000 de persoane au fost amendate, amenzile date acestora ridicandu-se la peste 31 milioane lei.Conform unui nou proiect de lege, persoanele care nu respecta masurile de carantina si incalca astfel prevederile pentru limitarea raspandirii coronavirusului vor primi amenzi mai mari.Astfel, amenzile vor fi intre 2.000 si 20.000 de lei, pentru persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice, amenda va fi cuprinsa intre 10.000 si 70.000 de lei.