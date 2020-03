Romani veniti din Italia: Se purtau ca si cum eram infractori. Nu am fost testati. In carantina, nu e nici apa la baie

Album de familie cu virus

Un stat confuz, care nu te intreaba de sanatate

"Daca nu am luat nimic la Roma, am luat sigur la Otopeni"

La inceputul anului trecut, statisticile oficiale vorbeau despre peste 1,2 milioane de romani cu acte in regula in Italia.Cateva zeci de mii, de cele mai multe ori altii, se plimba lunar intre cele doua lumi. Cu treaba, cu dor de familie, cu speranta ca "dincolo" isi vor regasi linistea.Nu e de mirare ca 30.000 de romani veniti din Italia au intrat in Romania, in doua saptamani, intre 23 februarie si pe 10 martie. A fost chiar perioada primului val de spaima provocat de coronavirus in Lombardia si Veneto.Cand autoritatile italiene au instituit masurile de carantina, cei mai multi s-au inchis in case si au asteptat noi ordine. Au fost si unii care au incercat sa fuga. Si bastinasi, si romanii. Fie de regulile izolarii, fie de virusul necunoscut.Exista, in acest moment, trei fotografii de grup cu romanii din Italia. Intr-una ii vedem pe cei care au ales sa se urce in primele autobuze sau autoturisme si care nu s-au oprit decat in fata steagului Romaniei. Nu s-ar fi oprit nici acolo, daca nu i-ar fi oprit Politia de Frontiera, pentru a-i plasa in carantina.Mult mai numerosi sunt insa cei care au inteles ca daca s-ar intoarce infectati in tara natala nu numai ca si-ar expune apropiatii, dar ar deveni o suprasarcina greu de dus pentru plapandul sistem medical de acasa; in plus, de ce ai vrea sa zaci intr-un spital din Romania, cand esti asigurat in sistemul italian, oricat de suprasolicitat ar fi el in acest moment?Acum, insa, cand Italia nu a mai fost in stare sa se ingrijeasca de ea insasi, au iesit din semiobscuritate si acei romani care depind de mofturile unui angajator italian sau de iscusinta economica a altuia. A fost cazul Magdei Toporan, o ingrijitoare ramasa fara loc de munca in plina criza, dupa ce pensionarul pe care il ingrijea a murit, iar familia acestuia i-a pus in vedere sa se mute.Mesajul ei video s-a viralizat si femeia a primit o a doua sansa: alti romani i-au oferit un acoperis si, implicit, posibilitatea de a cauta un nou inceput.Altora, in schimb, noua criza le-a furat jobul. Patronul de hotel la care munceau, ramas fara clienti, le-a intrerupt pe motiv de circumstante exceptionale contractele si i-a trimis acasa Doar ca nu mai zbura nimic spre Romania, iar ministrul de la Bucuresti al Transporturilor a interzis si firmelor de transport rutier de persoane cursele de Italia. Intre timp, Ungaria si Slovenia au inchis granitele pentru oricine vine din Italia.Marian Popa se uita contrariat la transmisiunea in direct a conferintei de presa. Ministrul de Interne da asigurari ca situatia este sub control, ca nimic nu este mai simplu decat sa afli in aeroporturi daca vreun pasager vine din Italia sau dintr-o alta zona atinsa de epidemia Covid-19. Marian stie mai bine decat Marcel Vela ca lucrurile nu stau deloc asa.De abia a aterizat la Bucuresti, la capatul unei calatori incepute, dimineata, la Bologna. A cam prins ultimul zbor de iesire din Italia.Dupa ce a aterizat la Bucuresti, presedintele Consiliului de Ministri de la Roma, Giuseppe Conte, a anuntat ca Italia se inchide, ca nimeni nu mai intra si nimeni nu mai iese decat in situatii exceptionale.Proiectant, Marian lucreaza pentru diversi beneficiari din intreaga lume. A terminat treaba la Ravenna, iar acum este acasa. Prin aeroportul Henri Coanda din Otopeni a trecut fara sa-l intrebe cineva de sanatate. La propriu. Era OK, nu incape discutie.In prima parte a zborului, din Italia spre Munchen, chiar l-au pus sa completeze un chestionar, iar la aterizarea in Germania i-au masurat temperatura. Nu s-a alarmat nimeni si i-au dat voie sa urce la bordul cursei LH1654 de Bucuresti.Acasa a cautat contactele institutiilor de sanatate publica, sa le sune si sa se autodenunte. A descoperit ca pe site-ul Directiei de Sanatate Publica din Capitala informatiile despre evolutia raspandirii coronavirusului erau vechi de o saptamana. Intre timp, nu mai sunt deloc.A dat telefoane in toate partile. Unii nu au raspuns, altii l-au pasat. L-au invartit in cerc. Cand s-a facut prea tarziu, deja, a renuntat. S-a ingrijit sotia lui de el si i-a improvizat un izolator in locuinta lor de langa Bucuresti.A doua zi a luat-o cu telefoanele de la capat. Intr-un final l-a bagat in seama o angajata a Directiei de Sanatate Publica Bucuresti. Dar doar ca sa ii spuna ca nu-l crede: "Nu aveti cum sa veniti de la Bologna, acolo nu se mai zboara, din Romania".Au picat cumva la pace. Marian sta cuminte acasa. Dupa 14 zile va trebui sa mearga la DSP si sa completeze un formular.Magdalena Chiriac a ajuns la Roma chiar la ora cand se anunta la Bucuresti suspendarea tuturor zborurilor dintre Italia si Romania. A prins-o acolo chiar explozia epidemiei de coronavirus din nordul peninsulei, care s-a pravalit rapid peste intreaga tara.A fost unul dintre romanii care au insistat mult pana sa dea de reprezentantii diplomatici ai propriei tari."Am reusit sa vorbim cu ambasada - intr-un final. A fost mai mult o chestie psihologica. De ajutat, nu ne-au ajutat cu nimic. Mai mult de-atat", spune femeia, "ne-au parat: la Otopeni, figuram pe o lista a celor care venim de la Roma prin Sofia". Ar fi anuntat oricum de la aterizare de unde vine. S-ar fi "predat". Nu a fost cazul."Desi eram pregatiti psihologic, tot am avut un soc. Am stat vreo patru ore in aeroport pana a venit izoleta sa ne ia. Eram obositi, nu mai aveam nici rezerve de apa si ne-au tinut inghesuiti, opt oameni, unul langa altul, fara masti, fara dezinfectant pentru maini. Asa ca, daca nu am luat nimic la Roma, am luat sigur la aterizarea in Bucuresti", a spus ea.Pentru functionarii statului roman trimisi sa trieze pasagerii care intra in tara, suspiciunea de coronavirus pare, de fapt, o crima. "Ne-au luat actele, ne-au pazit, parca sa nu fugim. Se purtau cu noi ca si cum eram niste infractori", povesteste Magdalena Chiriac, ajunsa, intre timp, intr-un hotel amenajat in centru de carantina. Abia acolo avea sa primeasca prima sticla de apa plata - dupa 12 ore; iar prima portie de hrana a venit alte doua ore mai tarziu.Si, cu toate ca sunt soldatii neinstruiti ai unui razboi in care igiena este cea mai puternica arma, Magdalenei Chiriac si companionilor ei de carantina, aproximativ o mie de persoane, inclusiv copii mici, nu li s-au dat prosoape, in schimb, li s-a luat. Le-au taiat apa de la baie.Cat despre probarea suspiciunilor de coronavirus: "N-a venit nimeni, nimeni, nimeni. Nu ni s-a facut niciun test. Am inteles ca nici nu au teste suficiente, dar nici oameni care sa le lucreze. Sunt depasiti total de situatie", conchide femeia, la capatul primei din cele 14 zile pe care le va petrece in carantina.Este penurie de cadre medicale, in Romania, la fel cum periodic dispar medicamente din stocuri, in vreme ce aparatura este veche, fie depasita, fie defecta, intre peretii scorojiti ai multor spitale.Rezultatul a trei decenii de subfinantare cronica a sanatatii. Costurile s-au calculat in vieti - dar au fost mereu vietile altora, nu ale decidentilor, care au putut mereu sa se trateze in clinici din strainatate si au cunoscut intotdeauna cai ascunse de procurare a medicatiilor lipsa. Chiar actualul ministru al Sanatatii, Victor Costache, spunea ca, la instalare, a gasit "un buget vlaguit" al unui "sistem sanitar slabit, legiferat si intretinut nesanatos ani de-a randul anilor" Amenintarea coronavirusului ar putea stimula o schimbare. Se vorbeste, in Romania, mai serios despre investitii, se fac chiar si achizitii. Cu siguranta, insa, lucrurile nu se vor schimba peste noapte.