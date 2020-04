Romania a ajuns la 8.418 cazuri de COVID-19. Scade usor numarul celor internati la Terapie Intensiva

Situatia pe judete

La ATI sunt internati in acest moment 248 de pacienti, cu 10 mai putin fata de ziua precedenta.Dintre persoanele confirmate pozitiv,Totodata, pana acum, au decedat 417 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19, internate in spitale din din Dolj, Bucuresti, Iasi, Suceava, Arad, Bacau, Timis, Cluj, Neamt, Hunedoara, Constanta, Satu Mare, Sibiu, Ialomita, Bistrita-Nasaud, Covasna, Dambovita, Vrancea, Galati, Caras-Severin, Mures, Giurgiu, Bihor, Arges, Vaslui, Botosani, Alba, Salaj, Brasov, Mehedinti, Teleorman si Gorj.Pe teritoriul Romaniei,. Altesi se afla sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national,In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 418 apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 1.398 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.In continuare Suceava are cele mai multe cazuri de imbolnaviri, urmata de Capitala (977):La polul opus se afla:In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, potrivit informatiilor obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate,: 422 in Italia, 196 in Spania, 26 in Franta, 13 in Germania, 57 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 2 in SUA, 3 in Austria, 2 in Belgia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg si Suedia.De la inceputul epidemiei de coronavirus si pana la acest moment,14 in Italia, 15 in Franta, 19 in Marea Britanie, 7 in Spania, 3 in Germania, unul in Belgia, unul in Suedia si unul in Elvetia.Dintre cetatenii romani confirmati cu noul coronavirus,7 in Franta, 2 in Indonezia, unul in Luxemburg si unul in Tunisia.