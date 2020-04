Romania a fost desemnata de CE sa cumpere, stocheze si sa distribuie echipamente medicale pentru UE

LIVE

Ziare.

com

"Delegatia USR PLUS in Parlamentul European a sustinut si promovat la nivelul Uniunii Europene crearea unei rezerve europene de echipament medical, care a devenit azi realitate. Munca inceputa in februarie prin raportorul Nicolae Stefanuta pe Mecanismul european de protectie civila, sprijinita de Dacian Ciolos si grupul Renew Europe, da azi roade importante pentru Europa si Romania.Tara noastra a fost desemnata de catre Comisia Europeana cu sarcina de a cumpara, stoca si distribui echipamente medicale pentru toate tarile Uniunii afectate de criza COVID-19", se precizeaza intr-un comunicat al Aliantei USR PLUS.In baza acestui contract european, conform Comisiei Europene, Romania a achizitionat deja 150 de ventilatoare, precum si alt material medical esential, a precizat sursa citata.Rezervele se vor distribui printr-un mecanism bazat pe criterii cum ar fi: numarul de imbolnaviri si capacitatea sectiilor ATI."Aceasta rezerva strategica europeana este binevenita in contextul COVID-19, dar ar trebui sa existe permanent la nivelul UE. Vom trai evenimente de o astfel de marime din ce in ce mai des, in special pe fondul schimbarilor climatice. Niciun stat european, oricat de bogat, nu poate face fata singur. Dar mai mult decat orice, nu ar trebui sa le faca fata singur, ci impreuna, solidar cu toti ceilalti europeni", a declarat Nicolae Stefanuta, citat de comunicatul de presa."Delegatia USR PLUS acorda tot sprijinul pentru ca rezerva strategica europeana sa se constituie si distribuie cat mai repede catre spitalele din Romania, Italia, Spania sau orice alt stat european aflat in dificultate", a adaugat sursa citata.Citeste si Criza loveste. Ce face UE si de ce avem o sansa imensa