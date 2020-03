Romania a intrat in Scenariul 4. Suceava e in carantina, Ordonanta Militara a intrat in vigoare

UPDATE:

LIVE TEXT

Ordonanta Militara nr 5

Vorbeste Raed Arafat

avem 2.109 cazuri confirmate, 65 de decese care sunt cauzate de covid-19

Din cele 2.109 cazuri, 593 sunt in Suceava

Vorbeste Vela

Se instituie pe perioada starii de urgenta, masura de carantinare in municipiul Suceava si in zona limitrofa formata din urmatoarele opt comune: Adancata, Salcea, Ipotesti, Bosanci, Moara, Scheia, Patrauti si Mitocu Dragomirnei

Mai exact, 593 de cazuri cu infectare de covid-19 sunt in Suceava si imprejurimi. Si un numar mare dintre decese tot aici s-au inregistrat, doar 13 fiind anuntate deodata luni seara, cu putin inainte de declaratiile sustinute de Marcel Vela si secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat. Aceste 13 decese fusesera inregistrate in ultimele 8 zile, insa abia azi ar fi venit rezultatele.Cei 3 nu au dat niciun fel de explicatii si singurele mesaje directe pentru cetatenii care in miez de noapte au aflat ca sunt total carantinati au fost cele referitoare la ceea ce nu au voie sa faca si o mica asigurare ca aprovizionarea in regiune. Totusi, la ceea ce deja este Ordonanta Militara numarul 6 (dupa ce Ordonanta Militara nr 5 a fost data tot azi, pentru a corecta celelalte ordonante militare), sunt numeroase exceptii, astfel ca ramane de vazut cum se va aplica aceasta carantina, efectiv, in teren.Comunele care sunt de asemenea carantinate sunt: Adancata, Salcia, Ipotesti, Bosanci, Moara, Scheia, Patrauti si Mitocul Dragomirnei.- A inceput conferinta, primul vorbeste Bogdan Despescu si prezinta- Nu se aplica zborurilor de stat, de transport marfa si celor umanitare.- Cei care incalca conditiile carantinarii o reiau pentru 14 zile si suporta costurile si raspund penal. Cei care incalca izolarea vor fi bagati in carantina pentru 14 zile si vor suporta costurile si vor fi sanctionati penal.- Ma refer la faptul ca pacientii nu pot sa ramana in UPU si trebuie internati.- Nimeni nu a zis ca bolnavul se interneaza obligatoriu in spitalul respectiv, dar o solutie trebuie gasita si pacientul trebuie sa primeasca tratamentul.- Nu e o fortare a internarii bolnavilor de covid in orice spital.- Al doilea lucru, privind ambulatoriile. Am inteles ca mai multe au fost inchise total. Ordinul se referea la cazurile care pot fi amanate.- Revenind la situatia generala din tara: la ora 20:00 -, iar aici subliniez situatia deosebita in care se afla Suceava., In urma analizei INSP si in urma discutiilor care au avut loc, am considerat cu toti ca trebuie luate masuri suplimentare in zona Sucevei.- Este o situatie complexa care trebuie analizata.- Am luat o decizie extrem de importanta.- E permisa intrarea, respectiv iesirea, pentru transportul de marfuri, materii prime si pentru aprovizionarea populatiei. Persoanele care nu locuiesc in zona carantinata, dar desfasoara activtati economice, medicale, administratia publica locala, personalul judiciar, cei care asigura servicii de utilitate publica, din sistemul energetic etc. pot intra in zona carantinata.- Nu vor fi comercializate bilete, abonamente sau alte titluri de calatorie pentru zona carantinata decat daca sunt respectate conditiile.- Se imputerniceste Centrul Judetean de Coroordonare Suceava pentru a stabili completari si derogari.- In zona de protectie, organele cu atributii vor stabili restrictii.- In zona de protectie e interzisa deplasarea persoanelor care apartin altor categorii socio-profesionale.- Persoanelor li se vor aduce la cunostinta obligatiile ce le revin.- Aplicarea masurilor de verificare, control, se realizeaza de catre personalul MAI in colaborare cu cel al MApN.- Accesul pe Aerportul International e permis doar pentru zboruri cu aeronave de stat, de transport marfa si umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta si aterizarilor tehnice necomerciale.- CJ Suceava, cu primarii vor lua masuri de a functiona serviciile de protectie si asistenta sociala, utilitati publice si aprovizionarea cu alimente de baza pentru persoanele fara sustinatori.- Politia Romana, Jandarmeria, Politia Locala, Ministerul Transporturilor, Infrastucturii si Comunicatiilor sunt abilitate sa aplice masurile din ordonanta militara.- Asiguram cetatenii din Suceava de tot sprijinul si toata sustinerea noastra. Suntem si vom fi impreuna. Unitatea romanilor si speranta ca vom invinge in aceasta provcare nationala si internationala, toate acestea ne vor face mai puternici si mai increzatori ca vom invinge.- Desi era anuntata pentru ora 23:00, declaratia celor 3 oficiali care au in gestiune criza provocata de coronavirus intarzie si de aceasta data.