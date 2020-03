Romania a trecut de 1.000 de cazuri de coronavirus. Sunt 123 de noi confirmari si 29 de pacienti la Terapie Intensiva

Situatia romanilor bolnavi din afara tarii

Una dintre persoanele diagnosticate cu COVID-19 este jandarm la Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, care a contractat virusul in cadru familial. La nivelul unitatii au fost luate de urgenta toate masurile necesare referitoare la izolarea, atat a jandarmului in cauza, cat si a celor cu care a intrat in contact, conform procedurii anchetei epidemiologice, inca din faza in care era doar suspect.Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 7 ani si 87 de ani.Starea de sanatate a celorlalti pacienti este buna, stationara.Dintre cele 1.029 de persoane confirmate pozitiv,si externate (53 la Timisoara, 28 la Bucuresti, 6 la Craiova, 5 la Constanta, unul la Cluj si unul la Iasi).In. Altesi se afla sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate, din care 823 in unitati medicale private.In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 59 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus): 44 in Italia, 4 in Spania, 2 in Namibia, 2 in Indonezia, 3 in Franta si cate unul in Tunisia, Irlanda, Marea Britanie si Luxemburg.De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) si pana la acest moment,La nivel global exista 416.916 de cazuri si 18.565 de morti.A.G.