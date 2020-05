Romania a trimis in Spania un avion militar plin cu masti de protectie din rezerva europeana

Ziare.

com

O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane a decolat duminica, 3 mai, la ora 09:05, de la Baza 90 Aeriana Otopeni, si a aterizat la Madrid la ora 15:00 efectuand transportul in Spania a 90.000 de masti de protectie tip FFP 2. Materialele au fost predate autoritatilor spaniole cu atributii in gestionarea situatiilor de urgenta, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta.Zborul era planificat pentru sambata, insa avionul s-a intors ieri din drum, din cauza unor probleme tehnice Aceste materiale sunt parte din rezervade contramasuri medicale pentru epidemia de COVID-19, constituita in Romania, achizitionate de catre tara noastra pe baza unui grant in valoare de 10 milioane de euro semnat de DSU/IGSU cu Comisia Europeana prin Directia Generala Protectie Civila si Operatiuni Umanitare Europene- DGECHO.Aceste stocuri, constituite cu sprijinul DGECHO si aflate in gestiunea IGSU vor fi puse la dispozitia statelor membre (inclusiv Romania) si partenere ale Mecanismului de Protectie Civila al Uniunii, in baza unei solicitari, in caz de amenintare grava la adresa sanatatii, informeaza DSU.