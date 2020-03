Romania are 3 milioane de bolnavi cronici si peste 200.000 de bolnavi de cancer. Statul ii condamna, aparandu-i de Covid-19?

Bolnavii de cancer, la cozi, in zapada sau dati afara din spital

Cu totii au aflat luni, sec, printr-un comunicat al "Grupului de Comunicare Strategica", ca sunt pe cont propriu. Comunicatul anunta ca de maine, 24 martie, pentru o perioada de 14 zile, se suspenda internarile pentru interventiile chirurgicale si alte tratamente si investigatii medicale spitalicesti, care nu reprezinta urgenta si care pot fi reprogramate.Au suspendat si consultatiile programate si programabile, in structurile ambulatorii ale spitalelor publice si private. Iar prin acest ordin semnat de ministrul de Interne Marcel Vela, specialist in tehnologia sudarii si in stiinte juridice, potrivit CV-ului, pacientii cronici erau anuntati ca, "daca nu reprezinta urgente", au 48 de ore sa plece la casele lor.Atat, nimic in plus! Nu ce optiuni au, nu o lista a spitalelor, pe fiecare judet in parte, care ii pot totusi primi. Nici vreo lista de medici care sa le ofere online sau telefonic consultatii. Nimic! Le-a spus, practic, doar ca, desi suferintele le sunt cronice, trebuie sa ajunga in stare critica pentru a fi vazuti de medici.Ordinul emis si modul in care a fost comunicat a fost cu atat mai izbitor cu cat, de la primele ore ale diminetii, au aparut imagini cu pacienti cu cancer care stateau in zapada, in frig, la cozi lungi pentru a-si primi tratamentul de care le depinde viata.Imaginile erau de la Institutul Oncologic Cluj si ii aratau pe romanii cei mai vulnerabili in fata coronavirusului, care au sistemul imunitar grav afectat, cum stateau unul in spatele celuilalt, asteptand sa le vina randul. Si astfel de imagini sunt ceva firesc in Romania, insa acum au socat suplimentar pentru ca suntem in plina pandemie.Carmen Uscatu, de la Daruieste Viata, a atras atentia ca situatia e critica si a acuzat autoritatile de crima."UMILINTA? NU. CRIMA. Ce fac autoritatile? Numara "VINDECATII" de Covid. Au ajuns la 73. La Institutul Oncologic Cluj cozi afara pana la Gradina Botanica. Oameni cu tratamente agresive, cu imunitatea scazuta isi asteapta randul....Oncologia de la Spitalul de Urgente Suceava e pe cale sa se inchida. In spital sunt zeci de medici si asistenti medicali, de pe diferite sectii, diagnosticati cu Covid. Unde vor fi dirijati toti pacientii din judetul Suceava? Unde?", a scris Carmen Uscatu pe Facebook, postand un schimb de mesaje.Si Hospice Casa Sperantei, ONG care asigura tratament paliativ pacientilor cu boli incurabile din Romania, care are doua spitale cu servicii integrate, in Brasov si Bucuresti, echipe mobile in patru orase - Bucuresti, Brasov, Fagaras si Zarnesti, sase sedii destinate oferirii de ingrijire paliativa si educatie si peste 100 de paturi pentru internare si activitati adiacente, destinate ingrijirii persoanelor diagnosticate cu boli incurabile, cere statului sa nu-si abandoneze bolnavii."Bolile incurabile si cancerul nu tin cont de context, tratamentele si durerea nu pot fi puse pe pauza, iar pacientii nostri - copii si adulti - au nevoie urgenta de sprijin si ingrijire de specialitate. Ultimele zile ne-au aratat, din nefericire, efectele necrutatoare pe care le are virusul asupra pacientilor oncologici sau cronici.Bolnavii de cancer din Romania sunt printre cei mai expusi in fata pericolului epidemiei de coronavirus.Sunt parintii nostri, prietenii nostri, colegii nostri, vecinii nostri, poate copiii nostri., cand mai sunt atat, atat de multe de facut", se arata intr-un comunicat al Hospice. Asociatia Pacientilor Cronici din Romania atragea atentia inca din 13 martie ca, "in ultimile zile spitalele nu mai primesc pacientii cronici pentru consult si terapie. Pacientii diagnosticati cu cancer, cu scleroza multipla, cu lupus si alte boli cronice nu mai pot sa-si continue terapia".Ei cereau de acum 10 zile statului sa nu isi abandoneze bolnavii cronici. Azi, statul le-a raspuns.