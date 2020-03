Romania are aproape la fel de multe cazuri de Covid-19 cat toti vecinii sai la un loc. Suceava are mai multe decat tari cu zeci de morti

Ziare.

Romania a inregistrat pana acumcazuri de infectare cu coronavirus, in timp ce Serbia, Ucraina, Ungaria, Bulgaria si Moldova, vecinii nostri, au in totalde cazuri, potrivit datelor centralizate de site-ul Worldometers . Practic, fara Moldova, am depasi complet celelalte tari la numarul total de infectati.In ce priveste numarul de morti, tara noastra are dejainregistrati, in timp ce toti vecinii aula un loc.Cele mai afectate tari vecine sunt Serbia (785 de cazuri si 16 morti) si Ungaria (447 de cazuri si 15 morti).In acelasi timp, orasul Suceava, care este carantinat in totalitate incepand cu luni seara, a inregistratde cazuri, mai multe decat tari precum Algeria (584 de cazuri, 35 de morti) si Maroc (534 de cazuri si 33 de morti). Spre comparatie, Irakul are 630 de cazuri si 46 de morti, deci in zona cifrelor din Suceava.Amintim ca Romania a intrat, luni seara, in scenariul 4 al pandemiei , odata cu depasirea numarului de 2.000 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus.