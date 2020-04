Romania are inca 13 decese, bilantul negru urca la 331 de morti

LIVE

Este vorba despre cazuri din Suceava, Ilfov, Constanta, Vrancea, Galati, Timis, Bistrita Nasaud si Timisoara.- Barbat, 78 ani, din judetul Suceava. Internat in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Suceava in data de 30.03.2020, sectia medicina interna. Confirmat in data de 06.04.2020, decedat in data de 12.04.2020. Comorbiditati: diabet zaharat, boala cardiovasculara cu angioplastie coronariana cu implant de 2 stenturi.- Femeie, 64 ani, din judetul Suceava. Internata in Spitalul Clinic Judetean Suceava in data de 03.03.2020, sectia cardiologie. Confirmata in data de 06.04.2020, decedata in data de 12.04.2020. Comorbiditati: Insuficienta cardiaca cronica, edem pulmonar acut, infarct miocardic 2019 cu angioplastie coronariana cu implant de stent.- Femeie, 77 ani, din judetul Suceava. Internata in Spitalul Clinic Judetean Suceava in data de 09.04.2020, pentru simptomatologia unui AVC. Decedata in data de 12.04.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat dezechilibrat.- Femeie, 76 ani, din judetul Suceava. Internata in Spitalul Clinic Judetean Suceava in data de 16.03.2020, pe sectia chirurgie toracica pentru tumora mediastinala cu pleuorpericardita. Decedata in data de 12.04.2020. Comorbiditati: CIC, aritmie extrasistolica, tulburari de tip parkinsonian, scadere ponderala marcata.- Barbat, 61 ani, din judetul Ilfov. Internat in Spitalul Clinic Judetean Ilfov cu stare generala alterata, insuficienta respiratorie, in data de 11.04.2020. A fost intubat si a murit in aceeasi zi. I s-au recoltat probe pentru COVID-19 in data de 11.04.2020, a fost confirmat in data de 13.04.2020 si a decedat in data de 11.04.2020. Comorbiditati: DZ, hepatita alcoolica.- Femeie, 80 ani, din judetul Sibiu. Internata in Spitalul Clinic Judetean Sibiu cu stare generala alterata, greturi, varsaturi, dureri abdominale, somnolenta in data de 24.03.2020. Confirmat in data de 12.04.2020. Decedat in data de 11.04.2020, raportat la DSP Sibiu in 13.04.2020. Comorbiditati: boala cardiovasculara, HTA, hepatita virala C cu ascita, enfalopatie hepatica.- Barbat, 88 ani, din judetul Constanta. Persoana preluata pentru ingrijire de catre apartinatorii din judetul Constanta. Aceasta a fost internata intr-o institutie de ingrijire batrani din judetul Suceava si la Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc cu bronhopneumonie, insuficienta respiratorie acuta, casexie, HTA, insuficienta renala cronica, DZ slab controlat, imobilizare prelungita.Confirmat in data de 12.04.2020. Decedat in data de 10.04.2020 cu tromebolism pulmonar masiv, tromboza venoasa profunda.- Barbat, 78 ani, din judetul Vrancea. Cu prezentare in Spitalul Clinic Judetean Focsani - in data de 01.04.2020, pe sectia cardiologie, ulterior transferat in sectia de boli infectioase si ulterior la spitalul de suport COVID Adjud. Confirmat in data de 08.04.2020. Decedat in data de 11.04.2020. Comorbiditati: Boala cardiovasculara, HTA, CIC, boala pulmonara cronica.- Femeie, 82 ani, din judetul Galati. Internata prin transfer la Spitalul CFR de la SJU Galati, cu bronhopneumonie, care a necesitat intubarea persoanei confirmata in laboratorul Spitalul Judetean de Urgenta Galati in data de 03.04.2020. Comorbiditati: dementa. Data decesului: 13.04.2020. Persoana aflata internata intr-o institutie de ingrijire persoane varstnice, in care s-au confirmat si alte cazuri COVID.- Barbat, 78 ani, din judetul Galati. Internat prin transfer la Spitalul CFR de la Spitalul Judetean de Urgenta Galati, pentru DZ decompensat confirmat in laboratorul Spitalul Judetean de Urgenta Galati in data de 03.04.2020.Comorbiditati: DZ si complicatii ale acestuia - arteriopatie periferica cu amputatie de membru. Data decesului: 13.04.2020. Persoana aflata internata intr-o institutie de ingrijire persoane varstnice, in care s-au confirmat si alte cazuri COVID.- Barbat, 70 ani, din judetul Timis. Internat in Spitalul Clinic de Boli Infectioase Timisoara, in data de 02.04.2020, care a necesitat intubarea pesoanei in data de 07.04.2020. Confirmat in Spitalul Clinic de Boli Infectioase Timisoara in data de 02.04.2020. Comorbiditati: boala cardiaca si HTA, boala renala, boala hepatica. Data decesului: 13.04.2020. Contact cu un membru al familiei confirmat, cu mai multe cazuri in familie.- Barbat, 73 ani, din judetul Bistrita Nasaud. Internat cu insuficienta respiratorie acuta si pneumonie interstitiala, in sectia de ATI din Spitalul Judetean Bistrita, in data de 09.04.2020 - pentru care a necesitat intubare. Transportat cu ambulanta cu suport respirator pentru semne si simptome respiratorii severe. Comorbiditati: Fibrilatie atriala cronica, DZ Tip 2. In cadrul investigatiei medicul de familie relateaza complianta scazuta a pacientului pentru urmarea tratamentului pentru afectiunile cronice. Data decesului: 12.04.2020.- Barbat, 79 ani, din judetul Hunedoara. Internat pentru AVC, hemipareza, Fibrilatie atriala in sectia de neurologie in Spitalul Judetean Deva, in data de 22.03.2020. Confirmat in data de 10.04.2020. Data decesului: 13.04.2020.