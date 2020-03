Romania intra de maine in Scenariul 4, cu 43 de decese in total, aproape 400 de cazuri in 24 de ore si o noua Ordonanta Militara

LIVE TEXT

Inca doua decese au fost inregistrate in Romania

Astfel, ne indreptam cu pasi repezi spre 2.000 de cazuri, ceea ce ne va aduce Scenariul 4 al epidemiei, iar pentru asta a fost adoptata astazi o noua Ordonanta Militara, ce a si intrat in vigoare, fiind publicata in Monitorul Oficial in aceasta seara.Astfel, vor fi plafonate preturile pentru energie, gaze, apa si combustibil la nivelul de azi, 29 martie. Masuri dure sunt luate pentru personalul medical, care poate fi detasat catre spitalele de stat, inclusiv in alte judete, in functie de nevoile de personal aparute, fara a putea refuza. Totodata, spitalele sau medicii care refuza tratamentul, indiferent daca pacientii sunt confirmati pozitiv sau negativ cu coronavirus, vor fi sanctionati penal.Ministrul de Interne a precizat ca aceste masuri sunt cele mai dure din ultimii zeci de ani, dar ca sunt necesare, avand in vedere ceea ce vedem ca se intampla si in alte state de peste tot din lume. La nivel mondial, numarul total de bolnavi a depasit pragul de 700.000, iar cel al deceselor a trecut de 33.000. Cele mai multe cazuri noi sunt, pe langa Italia, in Statele Unite si in Spania.- Franta anunta 292 de decese in ultimele 24 de ore, numarul total al persoanelor care si-au pierdut viata de la inceputul pandemiei COVID-19 ajungand astfel la 2.606. La acest moment in Franta 19.354 de persoane sunt spitalizate, inclusiv 4.632 la terapie intensiva. Doar in cursul zilei de duminica la terapie intensiva au fost internati 359 de bolnavi. Totodata, 7.132 de pacienti vindecati s-au putut intoarce acasa.- Felix Patrascanu, directorul Fan Curier, a declarat, la Digi24, ca pachetele livrate nu sunt dezinfectate inainte de a ajunge la clienti, recomandand, astfel, oamenilor, sa si le dezinfecteze singuri."La cateva sute de mii de colete pe zi nu le putem dezinfecta", a spus Patrascanu.- Stephon Marbury, fost jucator din NBA, a anuntat ca a ajuns la un acord cu un producator chinez pentru furnizarea a 10 milioane de masti pentru orasul New York. El le-a cumparat la 2,75 dolari bucata.- Slovenia va inaspri incepand de miercuri restrictiile asupra libertatii de circulatie: cetatenii trebuie sa evite pe cat posibil parasirea localitatilor in care se afla. Exceptii fac cazurile de consult medical si navetistii. Orice persoana care intra intr-un loc public inchis, precum magazinele alimentare, trebuie sa poarte manusi de protectie si sa aiba acoperite nasul si gura cu o masca sau esarfa. Persoanele in varsta pot merge sa-si cumpere alimente si medicamente numai intre orele 08:00 si 10:00.Pana in prezent, in Slovenia au fost testate pozitiv cu SARS-CoV-2 un numar de 730 de persoane, iar 11 oameni au murit din cauza COVID-19.- Ordonanta Militara nr. 4 a fost deja publicata in Monitorul Oficial. Masurile au intrat, astfel, in vigoare.- 45 de jurnalisti din Constanta au trimis o scrisoare deschisa premierului Ludovic Orban, ministrului de Interne, Marcel Vela, ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, Grupului de Comunicare Strategica si prefectului judetului Constanta, George Niculescu, prin care solicita o comunicare mai eficienta in legatura cu cazurile de coronavirus.Ei doresc informatii despre cazurile actualizate zilnic cu persoanele infectate, vindecate, carantinate, izolate si decedate, defalcate pe localitati si desemnarea unor persoane care au voie sa comunice oficial toate informatiile legate de Covid-19.- Spania a anuntat duminica 838 de noi decese, ceea ce urca bilantul total la 6528, din 78.797 de cazuri confirmate.Mai bine de jumatate dintre decesele inregistrate in intreaga lume din cauza covid-19 sunt in Italia si Spania.- Fundasul echipei Tottenham, Toby Alderweireld, a donat tablete unor spitale si camine de batrani."Deja primim mesaje de la oameni care acum pot sa discute cu familiile lor. Tabletele au fost un real ajutor. Nu am facut asta pentru o reactie, ci pentru a ajuta", a declarat Alderweireld.- Textul Ordonantei Militare nr. 4 a fost postat, integral, pe pagina de Facebook a Ministerului de Interne:- Iata principale masuri ce intra in vigoare odata cu publicarea Ordonantei Militare nr.4:- Vor fi plafonate preturile pentru energie, gaze, apa si combustibil la preturile de azi, 29 martie.- Masuri dure sunt pentru personalul medical, care poate fi detasat catre spitalele de stat sau in alte judete, in functie de nevoile de personal aparute, fara a putea refuza.- Totodata, spitalele sau medicii care refuza tratamentul, indiferent daca pacientii sunt confirmati pozitiv sau negativ cu coronavirus, vor fi sanctionati penal.- Noi articole au fost adaugate pentru a lamuri sau a corecta masurile care vizau deplasarea cetatenilor. Astfel, in ce priveste interzicerea grupurilor mai mari de 3 persoane, Vela a precizat ca se refera exclusiv la pietoni.- In ce-i priveste pe cei de peste 65 de ani, au fost luate masuri care sa le permita deplasarea la orice ora pentru tratamente medicale, si le-a fost acordat un nou intervalul orar, seara, ca sa isi poata scoate de doua ori pe zi afara animalele de companie. Totodata, comerciantilor li se cere ca in intervalele alocate varstnicilor accesul in magazine sa fie prioritar pentru aceasta categorie.- Urmeaza sa fie adoptata si ordonanta care inaspreste amenzile pentru nerespectarea masurilor luate in stare de urgenta. Astfel, pentru persoane fizice, amenzile se maresc de la 100-5.000 de lei cat sunt in prezent, la 2.000 - 20.000.- In cazul celor care incalca izolarea sau carantina, pe langa sanctiunile contraventionale sau penale, li se va imputa si costul celor 14 zile de carantinare.- Potrivit secretarului de stat Raed Arafat, in acest moment in Romania avem 1.815 pacienti confirmati cu Covid-19, ceea ce inseamna ca astazi au fost confirmate nu mai putin de 363 de cazuri noi, numarul cel mai mare de la o zi la alta de la debutul epidemiei.- A fost anuntat decesul nr.43 - Este vorba de un barbat de 72 de ani, din jud. Arad. In data de 26.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID, iar rezultatul testarii din data de 29.03.2020 a fost pozitiv. In aceeasi zi a fost inregistrat decesul pacientului, la Spitalul de Boli Infectioase Arad. Barbatul avea patologie preexistenta: bronhopneumonie si insuficienta cardiaca. Nu a avut istoric de calatorie si nici contact cunoscut cu caz confirmat.- Ministrul de Interne Marcel Vela si secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat anunta noi masuri care vor fi luate in Romania pentru a limita efectele coronavirusului: "Sunt dure, cele mai dure din ultimii zeci de ani!" - Pugilistul britanic Anthony Yarde a anuntat ca tatal sau a murit din cauza coronavirusului, desi era un barbat in forma si nu avea alte probleme de sanatate. Yarde le-a cerut oamenilor sa stea in casa pentru a evita propagarea Covid-19.- Reprezentantii Episcopiei Husilor au donat Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" cateva mii de materiale sanitare de protectie si dezinfectanti, in urma unui apel al cadrelor medicale de la unitatea sanitara.- Asociatii de psihologi, educatori si parinti au cerut guvernului Italiei sa se gandeasca si la copii, obligati de trei saptamani - ba chiar de peste o luna, in cazul celor din nordul tarii -, sa stea inchisi in case pentru a evita contagierea cu coronavirus si sa li se permita sa iasa macar o ora pe zi in aer liber, informeaza duminica EFE.- Siria, tara distrusa de razboi, a anuntat primul deces de coronavirus. Guvernul sirian a interzis deplasarea intre diferitele provincii de marti seara pana pe 16 aprilie, ca o masura de precautie. Pana acum a raportat doar 5 cazuri, insa nu sunt testate si luate in considerare decat persoanele de pe teritoriile controlate de Assad.- Prefectura Suceava a anuntat, duminica, finalizarea montarii containerelor-corturi tip tunel, care vor asigura spatiul pentru echiparea si decontaminarea personalului medical, dar si triajul pentru pacientii care vin la spital.Containerele, din care unul apartine Prefecturii si doua apartin SC SUCT SA Suceava, au dimensiuni standard de 6 metri lungime, 5 metri latime si 2,2 metri inaltime, au fost montate de cadre apartinand Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava.- Guvernul din Honduras a anuntat duminica extinderea interdictiei de circulatie pana la 12 aprilie, in cadrul masurilor de limitare a raspandirii noului coronavirus, transmite Reuters.Epidemia provocata de virusul SARS-CoV-2 a cauzat moartea a trei persoane in Honduras, unde exista 110 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Pe de alta parte, Uruguay si Bolivia au confirmat duminica seara primele decese cauzate de epidemia COVID-19.- Fotbalistul echipei Napoli, Arkadiusz Milik, a decis ca restaurantul sau din Katowice sa prepare si sa livreze mancare la spitalele din oras.- La nivel mondial bilatul imbolnavirilor a ajuns la 701.822, in timp ce cel al deceselor la 33.175.- Italia anunta ca 756 de persoane au murit in ultimele 24 de ore, in timp ce alte 5.187 au fost confirmate pozitiv. In Italia au murit pana acum 10.779 de persoane, in timp ce numarul total al imbolnavirilor este de 97.689.Numarul persoanelor vindecate este de 13.030, o crestere de 646 fata de buletinul de sambata.astfel ca bilantul negru ajunge la 42.- Este vorba de o femeie de 75 de ani, din judetul Hunedoara, care suferea de bronhopneumopatie cronica obstructiva. A fost testata pe 24 martie si pe 26 a murit la Spitalul Municipal Hunedoara, unde era internata la sectia ATI. Rezultatul pozitiv a venit abia azi, 5 zile mai tarziu.- Este vorba de un barbat de 82 de ani din Hunedoara, care suferea de neoplasm digestiv stadiul III si hemoragie digestiva superioara. A fost testat pe 25 martie, zi in care a si murit la Spitalul Municipal Hunedoara, unde era internat tot la sectia ATI. Rezultatul pozitiv i-a venit tot 5 zile mai tarziu, adica azi.Niciuna din persoanele decedate nu a avut istoric de calatorie si nici contact cunoscut cu caz confirmat.- La sediul MAI este o noua sedinta ce se va finaliza undeva in jurul orei 21:00, cand ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela si secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat, vor sustine o declaratie de presa. Cel mai probabil vor fi anuntate noile masuri ce vor fi luate in scenariul 4, faza pe care, potrivit specialistilor, o vom atinge maine, cand vom inregistra peste 2.000 de cazuri.- Mai multi medici de la Spitalul Mioveni, inaugurat anul trecut, si-au dat demisia dupa ce s-a decis ca unitatea sa devina suport pentru COVID-19. Demisiile nu au fost insa acceptate de managerul spitalului, care recunoaste ca e greu "sa iesi la lupta cu mainile goale".- Medicii britanici cer ca familiile lor sa fie despagubite deplin in caz ca mor in timp ce trateaza bolnavii cu noul coronavirus. Marea Britanie a testat aproape 7.000 de oameni sambata, insa tinta era de 10.000.- Trei copii au fugit dintr-un centru din Piatra-Neamt de frica autoizolarii, dupa ce au plecat fara sa ceara invoire. Politistii nemteni cer ajutorul populatiei pentru gasirea lor.- Doar in Constanta, in ultimele 24 de ore au fost date 241 de amenzi in valoare totala de 181.110 lei pentru nerespectarea restrictiilor de deplasare si masurilor de preventie si limitare a raspandirii COVID-19.- Zeci de persoane au participat la o slujba religioasa organizata duminica, in caminul cultural din comuna Munteni, judetul Galati. Dupa ce intrunirea religioasa au aparut pe Facebook, politistii s-au autosesizat si i-au amendat pe organizator si pe cel care a realizat fotografiile.- Serialul "Anatomia lui Grey/ Grey's Anatomy", care a implinit 15 ani pe 27 martie, prima sa difuzare in Statele Unite a fost in 2005, va avea un sezon 16 scurtat, din cauza pandemiei de coronavirus. Acest sezon va avea doar 21 de episoade, in loc de 25 cate sunt in celelalte sezoane- Un cuplu de sud-africani a alergat 42,2 kilometri, distanta unui maraton, pe balconul apartamentului sau din Dubai. Collin Allin, in varsta de 41 de ani, si sotia sa Hilda au alergat sambata, parcurgand de 2.100 de ori dus-intors balconul lor de aproximativ 20 de metri lungime. Cei doi au transmis online maratonul lor, care a durat cinci ore, noua minute si 39 de secunde.- Argesul anunta ca numarul persoanelor aflate in carantina institutionalizata in judet a ajuns duminica la 222, cu 23 mai multe decat in urma cu o zi. 9.003 persoane se aflau in izolare la domiciliu, cu aproape 200 mai multe decat vineri. Pe de alta parte, 1.386 de persoane au finalizat perioada de 14 zile de izolare la domiciliu.- Uniunea Europeana va intampina probleme ''existentiale'' in cazul in care nu da dovada de solidaritate in criza privind epidemia COVID-19, a afirmat duminica secretarul de stat francez pentru afaceri europene Amelie de Montchalin, transmite AFP.- Aproape 2.900 de combinezoane de unica folosinta au fost distribuite la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), Ambulanta, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, Spitalul de Pediatrie si Spitalul Municipal Medias, a anuntat duminica ISU Sibiu.- Un elev de 14 ani, care locuia la sud de Porto, in Portugalia, se crede ca este cel mai tanar european mort din cauza coronavirus. Acesta suferea de psoriazis, dar nu avea boli cu impact major. Baiatul a murit duminica- Un tanar de 35 de ani a fost filmat, duminica, in timp ce se plimba, pe o strada din orasul Bumbesti-Jiu, judetul Gorj, cu un barbat de 45 de ani, tinut in lesa. Ulterior, imaginile au fost postate pe Facebook, iar Politia i-a sanctionat pe amandoi. Deputatul USR Tudor Pop , din Comisia pentru Sanatate din Camera Deputatilor, a facut o lista "spitalele de copii, pe patologii, in functie de culori, pentru a stii cui sa va adresati in functie de natura urgentei".- Patrick Devedjian, fost ministru si figura a dreptei franceze, a murit in noaptea de sambata spre duminica din cauza coronavirusului- Unul dintre romanii care au murit din cauza covid-19 peste hotare e fostul fostul fotbalist al echipei Olimpia Satu Mare, Avram Goia. El avea 61 de ani si era stabilit in Spania de mai mult timp.- Mitropolitul Ardealului, Laurentiu Streza, a afirmat ca nu putem fi izolati spiritual si trebuie sa credem ca Dumnezeu "dupa incercare, ne va da si multumire si bucurie"."In aceste clipe in care ne-am simtit din punct de vedere fizic intr-o retragere, intr-o izolare, nu putem fi izolati din punct de vedere spiritual. Am fost alaturi si impreuna in liturghia noastra cu ingerii din ceruri, cu sfintii lui Dumnezeu, cu sufletele tuturor celor care au plecat din lumea aceasta si sunt in lumea vesnicei, dar si cu cei care sunt in spitale si mai ales cu cei care zi si noapte strajuiesc la capul celor care sunt in frica mortii in orice clipa a vietii lor.Comuniunea aceasta trebuie intarita cu putere si cu nadejdea ca Dumnezeu, dupa incercare, ne va da si multumire si bucurie si va fi mare bucuria intalnirii noastre cu bisericile noastre, cu slujbele noastre de obste, cu slujbele in care cerul si pamantul il lauda pe Dumnezeu spre slava Lui si spre mantuirea noastra", a spus duminica ierarhul.- Asa cum a ordonat Marcel Vela, la ora 17:00 din difusoarele masinilor de politie a inceput sa cante imnul.- Ministrul de finante al landului german Hessa, Thomas Schaefer, "profund ingrijorat" de consecintele epidemiei COVID-19 asupra economiei, s-a sinucis, a anuntat duminica seful executivului acestui land, Volker Bouffier.- Numarul cazurilor confirmate de infectii cu coronavirus din Olanda a depasit 10.000. Duminica au fost anuntate 1.104 de cazuri noi, ceea ce duce la un total de 10.866 (o crestere de 11%). De asemenea, s-au inregistrat si 132 de noi decese, ceea ce duce numarul deceselor la 771.Institutul National pentru Sanatate din Olanda (RIVM) spune ca se inregistreaza totusi o incetinire a cresterii numarului de noi cazuri si de decese.- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a jucat sambata un meci de hochei pe gheata, la Minsk: "Aici nu sunt virusuri. Aceasta este un frigider. Hocheiul pe gheata este un remediu antivirus".Lukasenko a jucat, cu echipa prezidentiala, impotriva unei echipe din regiunea Grodno.- Bilantul deceselor in Regatul Unit a crescut cu 209 in ultimele 24 de ore, numarul total ajungand la 1.228 pana in prezent, anunta The Guardian. Pana acum 19.522 de britanici au fost diagnosticati pozitiv cu Covid-19.- Un chirurg de la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti acuza lipsa echipamentului complet de protectie contra Covid-19. Dan Oprea reclama si lipsa protocoalelor pe care trebuie sa le urmeze medicii care lucreaza cu pacienti infectati: "Daca trebuie sa operam, vom fi contaminati", spune chirurgul.- Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, afirma, intr-un comunicat de presa, ca a cerut Politiei judetului Suceava sa verifice in regim de urgenta o sesizare privind faptul ca unele asistente medicale din cadrul Spitalului Judetean Suceava "sustrag dezinfectantii pentru igienizarea spatiilor, prin utilizarea unor recipienti mici - sticlute, borcanele si alte asemenea recipiente, nedetectabili vizual, dar si masti si manusi de protectie destinate personalului medical".- Un numar de 11 trenuri au fost introduse suplimentar, cu circulatie zilnica, pentru a veni in sprijinul navetistilor si a angajatilor companiilor cu program decalat, in timp ce alte 100 de trenuri vor fi suspendate temporar, etapizat, incepand cu data de 30 martie 2020, informeaza CFR Calatori.- Premierul ceh Andrej Babis l-a sfatuit duminica pe presedintele american Donald Trump sa poarte o masca pentru a contribui la limitarea raspandirii noului coronavirus."Dl. Presedinte @realDonaldTrump, incercati sa atacati virusul in maniera ceha. Purtarea unei simple masti textile diminueaza propagarea virusului cu 80%! Republica Ceha a introdus pentru cetatenii sai OBLIGATIVITATEA purtarii unei masti in public", a scris Babis pe Twitter.- O linie de laborator pentru depistarea coronavirusului se monteaza la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Satu Mare, urmand sa fie functionala de saptamana viitoare, informeaza un comunicat de presa al Consiliului Judetean (CJ) transmis duminica.- Suceveanul Stefan Mandachi, care si-a pus hotelurile la dispozitia salvatorilor in criza provocata de Covid-19, anunta ca are hotelul plin de cadre medicale, militare sau SMURD.- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Chiril, le-a cerut duminica aceasta credinciosilor sa nu se duca la biserici din cauza riscului de propagare a coronavirusului, informeaza EFE."Sa ne abtinem sa mergem la biserica. N-as fi spus niciodata asa ceva daca nu am fi avut exemplul surprinzator si sfant al venerabilei Maria Egiptului", a spus Chiril, citat de agentia oficiala rusa RIA-Novosti, intr-o slujba religioasa organizata in catedrala Hristos Mantuitorul din Moscova.- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat la Digi 24, ca va propune o circulara care sa ajunga la unitatile sanitare din teritoriu, prin care sa se asigure decontarea din fonduri europene inclusiv a echipamentelor de protectie medicala ale medicilor si personalului medical implicat in tratamentul bolnavilor de COVID-19.- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a lansat duminica un apel la "o pauza umanitara a luptelor" in Afganistan, tara "foarte afectata". Un corespondent al publicatiei DailyMail transmite ca in China s-a reluat comertul cu animale salbatice in piete, in conditii mizere. Se vand din nou inclusiv lilieci, desi mai multi oameni de stiinta considera ca noul coronavirus a trecut la om de la liliac. Si ca tocmai din cauza ca le-am stricat liliecilor habitatele, i-am imbolnavit, provocand practic aceasta pandemie In plus, in pietele din China puteau fi vazute din nou, incepand de ieri, o multime de alte scene deranjate: animale de tot felul, de la caini si pisici pana la iepuri, ingramadite in custi ruginite sau jupuite in conditii mizere."Aici toate lumea e convinsa ca epidemia a trecut si nu mai e nicio problema. E o chestiune externa, din punctul de vedere al oamenilor", a transmis corespondentul Daily Mail.- Un angajat al spitalului din Pitesti care e acuzat ca a furat masti, manusi si dezinfectanti din unitatea sanitara va fi cercetat in stare de libertate.Angajatul a fost retinut in urma unor perchezitii pe care oamenii legi le-au facut vineri, acasa la mai multe persoane. Dupa 24 de ore a fost, insa, eliberat si pus sub control judiciar, potrivit unor surse din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti consultate de Mediafax. Presa cipriota relateaza ca primele persoane din tara care au fost amendate pentru incalcarea restrictiilor de circulatie din timpul pandemiei sunt romani.Este vorba despre doua persoane de 29 si 42 de ani amendate cu cate 400 de euro fiecare de politia cipriota. Motivul: romanii au fost prinsi circuland pe strazi in zona Asprokremmos, fara sa poata justifica deplasarea.- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino" si-a crescut capacitatea de prelucrare a testelor pentru Covid-19 din Laboratorul sau de Infectii Respiratorii Virale.Mai exact, daca initial se putea realiza 250 de teste pe zi, acum capacitatea laboratorului a crescut la 400 de teste in 24 de ore, a transmis Ministerul Apararii Nationale (MApN).- Britanicii trebuie sa fie pregatiti pentru o perioada mare de izolare la domiciliu, in conditiile luptei guvernului cu epidemia de coronavirus, conform declaratiilor facute duminica de ministrul fara potofoliu Michael Gove, transmite Reuters. "Cred ca toata lumea trebuie sa fie pregatita pentru o perioada semnificativa in care aceste masuri vor fi impuse", a declarat el pentru BBC.- Organizatorii au decis, sambata, sa anuleze Salonul Auto de la Detroit, in conditiile in care Agentia Federala pentru Managementul Situatiilor de Urgenta (FEMA) din Statele Unite ale Americii a decis sa transforme centrul expozitional TCF Center, unde urma sa se desfasoare evenimentul, intr-un spital temporar de campanie, informeaza Reuters. Urmatoarea editie a Salonului auto va avea loc in luna iunie 2021.- Fortele armate ale Germaniei au inceput sa retraga o parte din militarii desfasurati in Irak pe fondul pandemiei de coronavirus, transmite duminica dpa - este vorba de militari aflati in pozitii neesentiale. Primii militari s-au si intors in Germania.- Au fost anuntate inca doua decese in Romania, numarul total ajungand la 40 de morti.Barbat de 71 ani, judetul Suceava (contact cu o persoana carea revenit din Austria). In data de 25.03.2020 s-au recoltat probe biologicepentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de BoliInfectioase Cluj-Napoca. Rezultatul testarii din data de 26.03.2020 a fost pozitiv. A decedat in 29.03.2020, fiind internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca, Sectia ATI. Patologie preexistenta: Tumora neuroendocrina. HTA. Anevrism de aorta.O tanara de 27 ani cu domiciliul in judetul Botosani. In data de 22.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate laSpitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi. Rezultatul testarii din data de23.03.2020 a fost pozitiv. A decedat in data de 29.03.2020 la Spitalul de Boli Infectioase Iasi. Patologie preexistenta: Diabet zaharat tip I decompensat.- Spania a inregistrat 838 de decese din cauza coronavirusului in 24 de ore, un nou bilant grav, dupa ce sambata au fost 832, totalul ajungand la 6.528, potrivit cifrelor publicate duminica de Ministerul Sanatatii, anunta AFP. Numarul de cazuri confirmate a ajuns la 78.797, o crestere de 9,1% intr-o zi.- Un numar de 306 pacienti se afla internati in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava duminica, dintre care 206 cu COVID-19, comparativ cu ziua precedenta cand erau 149 diagnosticati pozitiv.- Numarul deceselor din cauza noului coronavirus in Iran a crescut la 2.640, iar cel al persoanelor infectate a ajuns la 38.309, a scris duminica pe contul sau de Twitter o oficialitate din Ministerul Sanatatii de la Teheran, transmite Reuters.In ultimele 24 de ore, am inregistrat 123 de decese si 2.901 oameni au fost infectati.- In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, potrivit informatiilor obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 73 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19: 52 in Italia, 6 in Germania, 4 in Spania, 2 in Namibia, 2 in Indonezia, 3 in Franta si cate unul in Tunisia, Irlanda, Marea Britanie si Luxemburg. De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) si pana la acest moment, 12 cetateni romani aflati in strainatate, 8 in Italia, 2 in Franta, unul in Germania si unul in Marea Britanie, au decedat.- 308 noi cazuri de imbolnavire cu Covid-19 au fost inregistrate de ieri pana astazi in Romania, numarul total al persoanelor confirmate ajungand la 1.760. Dintre cele 1.760 de persoane confirmate pozitiv, 169 au fost declarate vindecate si externate (55 la Timisoara, 79 la Bucuresti, 17 la Iasi, 7 la Craiova, 9 la Constanta si 2 la Cluj).Totodata, pana acum 38 de persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19, internate in spitale din Craiova, Bucuresti, Iasi, Suceava, Arad, Bacau, Timisoara, Cluj, Neamt, Hunedoara, Constanta si Ialomita, au decedat.Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 0 si 89 de ani.La ATI, in acest moment, sunt internati 38 de pacienti, dintre care 31 in stare grava. Starea de sanatate a celorlalti pacienti este buna, stationara.- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat ca in Romania s-ar putea suspenda inclusiv transportul in regim de taxi, dar si transportul interjudetean si intrajudetean. Dar astfel de masuri s-ar putea lua numai daca o astfel de decizii se vor lua la nivel european.Noi am spus foarte clar: restrictiile date prin Ordonanta Militara se refera clar la modul in care se deplaseaza cetatenii in exterior, nu este interzis a se deplasa cetatenii de la domiciliu la locul de munca, de la domiciliu in santierele unde isi desfasoara activitatea. Mai mult, noi ne-am propus sa mentinem aceste santiere deschise, pentru ca numai asa putem sa tinem economia in viata in aceasta perioada destul de dificila pentru Romania.Cand se va lua decizia la nivel european sa interzicem si transportul interjudetean, si transportul intrajudetean, si transportul in regim de taxi, sigur in urma unor consultari cu toate autoritatile statului roman si la solicitarea industriei de transport, este posibil sa luam si o astfel de decizie", a spus Bode, potrivit Agerpres. Olanda a retras sute de mii de masti importate din China si distribuite in spitalele olandeze pentru a face fata pandemiei de COVID-19, deoarece nu raspundeau criteriilor de calitate, a informat sambata Ministerul Sanatii, noteaza AFP.- Inca un roman a murit de coronavirus, informeaza autoritatile. Este vorba de decesul cu numarul 38, un barbat de 66 ani din jud Timis (contact cu unmembru al familiei revenit din Germania). In data de 24.03.2020 s-aurecoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul"Victor Babes" - Timisoara. Rezultatul testarii din data de 25.03.2020 afost pozitiv. A decedat in 28.03.2020, fiind internat la Spital "Victor Babes" din Timisoara, Sectia ATI. Patologie preexistenta: diabet zaharat tip II. HTA grad III.- China sustine, din nou, ca aceia care se intorc in tara aduc boala Covid-19 cu ei, riscand sa cauzeze un al doilea val de imbolnaviri, potrivit Reuters Mi Feng, purtatorul de cuvant al Comisiei Nationale de Sanatate din China a transmis ca - din datete organizatiei - in ultimele 7 zile s-au inregistrat 693 de cazuri de Covid-19 la cei care reveneau in tara si doar 6 de infectare prin transmitere comunicata.Practic, sustine Mi Feng, transmiterea comunitara a fost stopata prin masurile drastice adoptate de Beijing. Dar cei care "importa" boala ar putea sa dea startul unui nou val de imbolnaviri.- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, confirmat pozitiv cu noul coronavirus, a cerut ca Spitalul Judetean Suceava sa nu fie transformat in spital Covid-19. Flutur vrea ca spitalul vechi - cu pavilioanele de boli infectioase, pneumologie, dermatologie, ingrijiri paliative, 218 de paturi si ATI propriu - sa fie destinat bolnavilor de COVID-19, iar spitalul nou sa fie mentinut pentru tratarea celorlalte categorii de bolnavi.- Fostul ministru in cabinetul Nikolas Sarkozy, Patrick Devedjian, a murit in urma infectarii cu noul coronavirus, anunta AFP. In varsta de 75 de ani, Devedjian a murit in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce a fost diagnosticat pozitiv pentru Covid-19 si pus miercuri sub observatie intr-un spital.- Patrick Jones, un barbat in varsta de 49 de ani din statul american Louisiana care ispasea o pedeapsa de 27 de ani de inchisoare pentru trafic de droguri, a devenit primul detinut federal din SUA care a murit de COVID-19, a anuntat sambata seara Biroul federal al Inchisorilor (BOP), transmite Reuters.- James Dolan, omul de afaceri americani si proprietarul echipei de baschet New York Knicks, a fost depistat pozitiv la coronavirus, fiind primul patron de echipa sportiva americana de prin plan contaminat, a anuntat, sambata, franciza din NBA.- Un barbat care s-a prezentat, sambata, la un spital din Ploiesti cu simptome de viroza si nu a spus ca s-a intors recent din Germania s-a ales cu dosar penal."In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca barbatul in varsta de 62 de ani, din Ploiesti, ar fi calatorit in statul german si ar fi revenit in tara in data de 16 martie a.c. In cauza a fost deschis un dosar sub aspectul savarsirii infractiunii de omisiunea declararii unor informatii, totodata fiind instiintata Directia de Sanatate Publica", precizeaza Prefectura Prahova.Conform sursei citate, in prezent barbatul este internat, izolat, suspect de coronavirus si urmeaza sa fie testat.- Un copil care nu a implinit inca primul an de viata a murit in Statele Unite, Illinois, fiind testat pozitiv pentru Covid-19. "O ancheta este in curs de desfasurare pentru a determina cauza mortii", a declarat directorul Departamentului de Sanatate Publica, Ngozi Ezike.- Premierul britanic Boris Johnson le-a cerut britanicilor sa stea acasa si le-a transmis, intr-o scrisoare facuta publica de Downing Street, ca vor fi luate masuri si mai stricte in lupta impotriva coronavirusului, informeaza duminica dpa. "Este important pentru mine sa va spun adevarul - stim ca lucrurile se vor inrautati inainte de a se indrepta", a scris Johnson in scrisoarea care urmeaza sa fie trimisa catre 30 de milioane de camine.-Londra a profitat de izolare pentru a revopsi emblematica trecere de pietoni de pe Abbey Road. Aceasta este cea mai cunoscuta trecere de pietoni din lume, pe care au calcat legendarii John, Paul, Ringo si George si care a aparut pe coperta volumului formatiei The Beatles "Abbey Road".- In Spania, armata va ajuta la transportul si inmormantarea persoanelor ucise de coronavirus, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii, informeaza dpa. Armata spaniola va trebui sa intervina din cauza numarului mare de decese si a numarului insuficient de case funerare, in contextul in care sambata s-a inregistrat cel mai mare numar de decese intr-o zi de pana acum, 832.- Jurgen Klopp, antrenorul echipei Liverpool, a spus ca spera ca pandemia de coronavirus sa-i faca pe oameni mai solidari, dupa ce a recunoscut ca a plans cand i-a auzit pe medicii englezi cantand, pe holurile unui spital din Liverpool, imnul clubului de pe Anfield, "You'll Never Walk Alone"."Este extraordinar. Cred ca ieri am primit un video cu oamenii din spital, pe o parte cei de la terapie intensiva si de cealalta parte restul medicilor, care au inceput sa cante You'll. Imediat cum i-am auzit am inceput sa plang. Este de necrezut", a spus Jurgen Klopp, informeaza The Guardian, citat de Mediafax.- Un pui de tigru s-a nascut intr-o gradina zoologica din estul Mexicului, iar proprietarii l-au numit "Covid" si spun ca nasterea animalului reprezinta o raza de speranta. Doi copii, de 2 si 12 ani, au fost preluati sambata seara de autoritati si dusi intr-un centru de plasament , dupa ce parintii lor si doi frati au fost diagnosticati cu coronavirus si internati la Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Matei Bals" din Capitala, anunta Consiliul Judetean Teleorman.- Campioana Italiei, Juventus, este prima echipa din Serie A care a anuntat ca va reduce salariile jucatorilor si antrenorului Maurizio Sarri in perioada urmatoare.Cristiano Ronaldo a renuntat la 3.8 milioane de euro din salariu pe urmatoarele patru luni.- Noul coronavirus a ucis cel putin 30.003 de persoane in intreaga lume, doua treimi in Europa, de la aparitia bolii in decembrie in China, scrie AFP, citand date oficiale. Peste 640.770 de cazuri de infectie au fost diagnosticate, iar pandemia s-a raspandit in 183 de tari sau teritorii. Din totalul cazurilor, cel putin 130.600 de persoane sunt acum considerate vindecate.De la numaratoarea de vineri, la ora 19:00, au fost raportate 3.417 de noi decese si 68.734 de cazuri noi la nivel mondial. Tarile cu cele mai multe decese in ultimele 24 de ore au fost Italia, cu 889 de noi decese, Spania (832) si Statele Unite (453).Pe continente, potrivit AFP, Europa avea, sambata seara, 21.334 de decese, Asia - 3.742, Orientul Mijlociu - 2.592, SUA si Canada - 1.950, America Latina si Caraibele - 242 de decese, Africa - 128, iar Oceania - 15.- Sophie Gregoire Trudeau, sotia premierului Canadei, Justin Trudeau, s-a vindecat de coronavirus, dupa cum a anuntat chiar ea intr-o postare facuta sambata seara pe Facebook, transmite dpa. "Ma simt mult mai bine si am primit avizul medicului meu si al Centrului de Sanatate Public din Ottawa", a scris sotia premierului canadian, cerandu-le concetatenilor sai sa stea acasa pentru a preveni raspandirea coronavirusului.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca pentru scenariul patru al epidemiei de coronavirus COVID-19 (dupa ce se va trece de 2.000 de persoane infectate) se are in vedere ca aceia care sunt afectati sa nu mearga in izolare daca au in familie persoane peste 65 de ani, ci sa ramana in carantina. Se asteapta ca la inceputul saptamanii viitoare, Romania sa intre in scenariul 4 al pandemiei. In scenariul patru, testarile vor fi extinse la "tot ce inseamna personalul medical" si vor interveni si cele 36 de spitale care sunt clasificate ca unitati de suport, a mai spus Tataru.- Presedintele Donald Trump a anuntat ca renunta la planurile de a inchide statul New York, in ciuda faptului ca acolo au fost deja confirmate 52.000 de cazuri de infectare cu coronavirus. Presa de peste Ocean pune acest pas inapoi facut de Trump si pe seara reactiei dure a guvernatorului din New York, Andrew Cuomo, care a spus ca plasarea intregului stat in carantina ar fi "o declaratie de razboi" si ar face ca SUA sa semene cu China.Problema este ca numarul cazurilor de Covid-19 creste mult, in fiecare zi. Chiar si cei care ar trebui sa ajute in lupta cu pandemia se imbolnavesc in numar mare. Spre exemplu, 512 politisti au fost deja confirmati ca infectati cu SARS-CoV-2, dar multi altii ar putea avea deja boala.- Apple, Casa Alba si agentii federale americane colaboreaza pentru crearea unei aplicatii si a unui site care vor oferi informatii de la Centrul pentru Controlul Bolilor referitoare la afectiunea provocata de coronavirus, transmite Reuters. Aplicatia, care va fi disponibila in app store sub numele de "COVID-19", va pune utilizatorilor intrebari despre simptome, locul in care se afla si factorii de risc, iar apoi le va oferi informatii actuale din partea Centrului pentru Controlul Bolilor, au declarat oficiali ai Casei Albe.- Un asistent medical de la Terapie Intensiva, din Sibiu, a fost testat pozitiv pentru coronavirus si internat, sambata noaptea, la Boli Infectioase. El spune ca "in batalia covid trebuia inceput cu testarea personalului, si apoi a tuturor pacientilor care veneau la spital, nu sa intri in contact fara sa sti".- Comisia Europeana va propune un nou proiect de buget multianual al UE pentru a face fata consecintelor economice ale pandemiei de coronavirus, a anuntat sambata presedinta executivului european, Ursula von der Leyen, noteaza AFP.In urma cu peste o luna, la 21 februarie, liderii celor 27 de tari ale UE au esuat sa ajunga la o intelegere asupra bugetului Uniunii in urmatorii sapte ani (intre 2021 si 2027), atat in ce priveste valoarea lui totala, cat si repartitia cheltuielilor (de la agricultura la domeniul digital, de la aparare la migratie).- Numarul deceselor provocate in Statele Unite de pandemia de coronavirus a depasit sambata 2.000, in timp ce numarul cazurilor confirmate a crescut la peste 120.000, potrivit datelor publicate vineri de Universitatea Johns Hopkins, scrie AFP. In SUA s-a inregistrat cel mai mare numar de cazuri confirmate (121.117). Numarul mortilor (2.010) s-a dublat de miercuri, cand a depasit pragul de 1.000.- Mai multi angajati ai Ambulantei Mehedinti au protestat, sambata noaptea, in fata institutiei si au cerut sa fie testati pentru coronavirus, oamenii fiind speriati dupa ce au aflat ca un pacient care a intrat in contact cu sase colegi a fost diagnosticat cu noul COVID-19. Medici, asistenti medicali si ambulantieri au cerut sa fie testati. Acestia au acuzat DSP Mehedinti ca atunci cand au facut ancheta epidemiologica in cazul barbatului diagnosticat cu infectie cu coronavirus nu au inclus si angajatii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ).Angajatii de la Ambulanta sustin ca nestiind daca au contactat sau nu virusul ucigas pot imbolnavi si alti pacienti. "Vrem sa fim testati pentru ca noi avem constiinta. Stim ce inseamna sa intri in casa altuia", a spus o angajata a SAJ Mehedinti.