Romania nu va putea primi ventilatoare mecanice de la cel mai mare producator din lume

Ziare.

com

Solicitarile de ventilatoare sunt mult supra-dimensionate, iar productia lor este o "misiune imposibila" si nici asa nu ar fi de ajuns, scriecitat de"Tocmai am trimit un telefon de la un grup care ar dori sa doneze un singur ventilator catre Romania. Vor primi, desigur un raspuns de la mine", a spus Stefan Drager, seful Dragerwerk. Intrebat care va fi acel raspuns, el a precizat ca "unul care nu-i va face fericiti, din pacate".Doar SUA au solicitat 100.000 de ventilatoare, numar care excede capacitatea de productie anuala a tuturor producatorilor."Este absolut o misiune imposibila. Si chiar si numarul acesta nu ar fi de ajuns", a spus el, precizand ca Dragerwerk va livra doar o parte din aceste ventilatoare. Acelasi lucru se intampla cu mastile de protectie."Un exemplu: autoritatile americane vor sa cumpere 500 de milioane de masti. Acest lucru este pur si simplu imposibil, pentru oricine", a spus el. Drager afirma ca, atunci cand criza a inceput, speculatorii au profitat rapid. Au cumparat masti cu containerul si acum le vand la preturi extraordinare.Drager observa ca e un fenomen similar cu cel al hartiei igienice, in ceea ce priveste oferta de componente de ventilatoare."Sunt cumparaturi provocate de panica, realizate de catre spitale, in detrimentul tuturor. Componentele vin din toata lumea, inclusiv din Turcia".