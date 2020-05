Romania, printre tarile care inca mai au de luptat mult cu COVID-19. Italia si Spania aproape au trecut hopul (Infografice)

Foto: EndCoronavirus.org

Actionati rapid. Nu asteptati mai multe informatii sau rezultate. Nu este prea tarziu sa se inceapa de acum masurile de siguranta.

Izolati membrii familiei care sunt infectati.

Restrictii de calatorie stricte.

Testare cat mai extinsa.

Purtarea de masti de toata lumea.

Pastrarea in continuare a distantarii sociale.

Rabdare. Nu ridicati restrictiile prea devreme.

"Unele tari castiga, altele nu", scrie EndCoronavirus.org , o coalitie de peste 4.000 de voluntari ce contribuie la analizarea datelor despre COVID-19 si gasirea de solutii.Sursa citata imparte tarile in trei categorii - tari care castiga lupta, tari care sunt aproape sa o castige, si tari care inca mai au de lucru. Analiza se face comparand numarul zilnic de noi cazuri, raportat la timp, facandu-se o medie pe 10 zile.Datele analizate sunt cele din 4/5 mai, cand tara noastra avea 13.837 de cazuri, fata de un total de 15.362 inregistrate duminica Tara noastra este in categorie cu tari cu un numar mult mai mare de cazuri si decese, precum Rusia, Statele Unite, Marea Britanie, Ungaria, Canada, Ucraina, Polonia, Suedia, Brazilia, India, Mexic sau Peru. Tot aici se regasesc Somalia, Mali sau Irak.Spre comparatie, printre tarile care sunt aproape de a fi castigat lupta se numara Italia, Spania, Franta, Belgia, Iran si Turcia, care au avut mari probleme, dar si Germania, Olanda, Elvetia, ori tari mai mici, precum Azerbaidjan, Kirghizstan, Costa Rica sau Cipru.In fine, tarile care castiga lupta cu coronavirusul sunt cele mai putine, in frunte cu China, Grecia, Slovacia, Croatia, Austria, Islanda, Norvegia, Australia sau Noua Zeelanda, printre altele.Sursa citata prezinta mai multe actiuni de intreprins pentru a invinge pandemia: