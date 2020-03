Romania repatriaza alti noua cetateni din Italia

LIVE

"Astazi, 14 martie, alti 9 cetateni romani vor fi readusi in tara, ca urmare a eforturilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apararii Nationale si altor autoritati relevante. Acestia sunt cetateni romani non-rezidenti in Italia, aflandu-se acolo cu titlul temporar, ca turisti sau pentru interventii medicale si au fost afectati atat de plasarea in carantina a intregului teritoriu al Italiei, cat si de masurile adoptate de catre autoritatile romane de suspendare a zborurilor si a curselor de transport rutier de persoane inspre si dinspre Italia. Acestia nu au avut alternativa reala de a-si continua sederea pe teritoriul Republicii Italiene", anunta MAE intr-un comunicat de presa remisMinisterul precizeaza ca romanii vor fi preluati imediat de DSP si plasati in carantina, in Capitala."La sosirea in tara, cei 9 cetateni romani vor fi preluati de catre Directia de Sanatate Publica si plasati in carantina intr-o unitate din Bucuresti, in conformitate cu masurile adoptate de catre autoritatile romane pentru cetatenii care vin in Romania din Italia", potrivit sursei citate.Amintim ca opt romani care erau in Italia si nu aveau posibilitati reale sa ramana in tara grav afectata de coronavirus au fost adusi acasa, vineri seara , de autoritatile din Romania.