Romania repatriaza opt cetateni din Italia

Ziare.

com

Acestia vor fi adusi in tara ca urmare a demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Apararii Nationale.E vorba despre cetateni romani non-rezidenti in Italia, aflandu-se acolo fie ca turisti, fie pentru urmarea unui tratament medical de urgenta si care au fost afectati atat de plasarea in carantina a intregului teritoriu al Italiei, cat si de masurile adOtate de catre autoritatile romane de suspendare a zborurilor si a curselor de transport rutier de persoane inspre si dinspre Italia.Acestia nu au avut alternativa reala de a-si continua sederea pe teritoriul Republicii Italiene, precizeaza autoritatile, intr-un comunicat de presa.La sosirea in tara, cei opt cetateni romani vor fi preluati de catre Directia de Sanatate Publica si plasati in carantina intr-o unitate din Bucuresti, in conformitate cu masurile adoptate de catre autoritatile romane pentru cetatenii care vin in Romania din Italia.