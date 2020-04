Romania se apropie de 9.000 de cazuri si are 478 de morti. Varful s-ar putea atinge in 7-10 zile, in functie de ce-am facut de Paste

LIVE TEXT

O infirmiera in varsta de 56 de ani este primul cadru medical din judetul Arad care a decedat in urma infectarii cu COVID-19

un varf al epidemiei ar insemna, conform calculelor autoritatilor romane, un numar de 15-20.000 de cazuri. Amintim ca avem aproape 9.000 de cazuri la acest moment

Alte 9 decese au fost anuntate

inca 9 decese

0800070030

Pana una alta, restrictiile raman in vigoare si mai avem mai bine de 3 saptamani in care suntem in stare de urgenta. Inca e asteptat din partea Guvernului un plan concret de relansare a economiei si de revenire treptata la activitati normale, insa acesta intarzie sa apara. In schimb, a aparut un document halucinant cu antetul Institutului Matei Bals care propune restrictii ce incalca orice drept al omului pentru urmatoarele 3-4 luni. Inca asteptam de la autoritati, inclusiv de la Institut, sa lamureasca ce este cu acest program intitulat "Vacanta Mare".La nivel mondial sunt inregistrate peste 2,4 milioane de cazuri iar numarul deceselor a trecut de 170.000. Evolutia ramane ingrijoratoare in SUA, unde au fost inregistrate un sfert din numarul imbolnavirilor si al deceselor din intreaga lume si nu sunt semne de imbunatatire a situatiei.La nivel european, Spania inregistreaza cele mai multe imbolnaviri, iar Italia cele mai multe decese. Si in Germania bilantul inca e pe crestere, fiind pe locul 5 in lume in ce priveste numarul de cazuri, in timp ce Franta a depasit luni pragul de 20.000 de morti.E de specificat, insa, ca la nivel global peste 645.000 de bolnavi au fost declarati vindecati.- In mai bine de 9 ore de cand a aparut in spatiul public, Planul "Vacanta Mare", document cu antetul Institutului Matei Bals din Capitala, nu a fost nici asumat, nici respins clar de institutie si autoritati.Programul contine propuneri naucitoare, ce ar urma sa ne transforme intr-o colonie de robotei carora, la final, li se va sterge memoria.In "viziunea" autorului, cetatenii activi sunt numiti "oameni ai muncii", varstnicii sunt luati de langa familii si dusi in locatii unde sa nu aiba contact cu alte categorii de varsta, celor fara loc de munca si copiilor li se indica sa faca curat in case si se sustine ca statul trebuie sa plateasca toate cheltuielile casnice, inclusiv facturi, asta dupa ce rechizitioneaza tot si preia controlul serviciilor esentiale. Ba chiar e indicata si formarea unui Guvern paralel "Anti-Pandemie" pentru aceste sarcini.Tot scenariul ar urma sa se desfasoare pe 3-4 luni si la finalul concluziilor naucitoare se precizeaza incluisv ca cetatenii trebuie sa priveasca acest timp "ca si cum nu a existat vreodata".- Politistii au intervenit, luni, intr-un cartier din Tarnaveni, judetul Mures, unde se adunasera mai multe persoane care ascultau muzica la intensitate mare. Un numar de 19 persoane au fost identificate pana acum, urmand a fi amendate- Un conflict intre mai multe persoane a izbucnit, luni seara, in municipiul Codlea, judetul Brasov, acolo intervenind politisti, jandarmi si politisti locali. Doi oameni au fost transportati la spital, iar patru membri ai fortelor de ordine primesc ingrijiri medicale.- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila, a spus, luni seara, despre IPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei, infectat cu noul COVID-19, ca e posibil sa aiba simptome usoare, deoarece a dus un trai ascetic, si bolile care ar putea agrava situatia medicala actuala l-au ocolit."Poate ca este o persoana sanatoasa, nu are boli cronice, mai ales ca probabil a avut un trai destul de ascetic si anumite boli, cum ar fi bolile cardio-vasculare sau diabet l-au ocolit si in aceasta situatie. Poate sa fie vorba despre o conjunctura favorabila, mai ales daca face cumva o forma cu simptomatologie redusa a bolii si nu face o forma grava, complicata avand in vedere ca s-ar putea sa nu aiba comorbiditati", a spus Rafila, la Digi24.- Noua persoane s-au luat la bataie, luni seara, pe o strada din orasul Copsa Mica, judetul Sibiu. A fost nevoie de interventia mascatilor pentru a calma spiritele.- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a indicat luni ca este deschisa ideii de finantare a relansarii economice a Uniunii Europene, dupa criza coronavirusului, printr-un buget mai mare si emiterea de bonduri comune prin Comisia Europeana, transmite Reuters.- Mai multe persoane care petreceau luni in strada intr-un cartier din Alba Iulia au fost amendate de catre politisti pentru nerespectarea prevederilor Ordonantelor Militare. Au fost aplicate 11 sanctiuni in valoare totala de 31.000 de lei. Monitorul de Suceava anunta ca Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Pimen, este infectat cu COVID-19 si va fi transferat in cursul serii de luni, cu elicopterul, de la Spitalul de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, la Institutul "Matei Bals" din Bucuresti.Surse medicale citate de publicatia locala spun ca s-a luat aceasta decizie deoarece IPS Pimen are o forma de boala medie, care poate evolua cu usurinta spre o forma severa, avand in vedere varsta de peste 90 de ani a arhiepiscopului. Cu acelasi elicopter medical va fi transferat la "Matei Bals" si un alt pacient, tanar, cu COVID-19, intubat, cu o forma foarte grava de boala.Informatia a fost confirmata ulterior de Raed Arafat la Antena 3 si de Grupul de Comunicare Strategica pentru Ziare.com.- Franta a anuntat luni un total de 20.265 de decese provocate de Covid-19. In total, au fost confirmate 114.657 de cazuri de imbolnavire, iar in prezent 30.584 de persoane se afla inca internate.Numarul cazurilor inregistrate in ultimele 24 de ore este de 1.465, cu 26 mai putine fata de ziua anterioara.- Un tanar de 29 de ani din Zalau, judetul Salaj, a postat pe o retea de socializare mesaje in care indemna oamenii sa iasa in strada si sa provoace haos in tara, el fiind retinut de politisti pentru 24 de ore pentru instigare publica in forma continuata.- Alte 9 decese au fost anuntate de autoritati, ceea ce urca bilantul zilei la 27 si pe cel total la 478.- Infirmiera din Arad, in varsta de 56 de ani. A fost internata pe 29 martie la Spitalul Judetean de Urgenta Arad - sectia boli infectioase - COVID, zi in care a si fost testata si confirmata cu coronavirus. Dupa ce starea i s-a inrautatit a fost transferata in sectia ATI pe 19 aprilie, zi in care a si murit. Precizam ca Spitalul din Arad spunea, in declaratia publica, ca infirmiera "a fost aproape doua saptamani internata pe Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva".Grupul de Comunicare Strategica mai precizeaza ca infirmiera a fost "contact apropiat cu cazuri confirmate", fara a preciza daca asta prin natura meseriei sale. Femeia suferea si de diabet zaharat de tip II.- Un barbat de 69 de ani din judetul Arad. A fost internat pe 6 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Arad - sectia boli infectioase - COVID. Pe 10 aprilie a fost testat si pe 11 a venit rezultatul pozitiv. A murit pe 19 aprilie. Nu avea alte boli.- Un barbat de 64 de ani din judetul Arad. A fost internat pe 10 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Arad - sectia boli infectioase, zi in care a si fost testat. Rezultatul pozitiv a venit a doua zi. A murit pe 20 aprilie. Suferea si de diabet zaharat de tip II, o boala cronica de rinichi, pentru care facea dializa.- O femeie de 78 de ani din judetul Hunedoara. A fost internata din 28 martie pe sectia neurologie a Spitalului Judetean de Urgenta Deva. Pe 8 aprilie a fost testata, pe 10 aprilie confirmata pozitiv si pe 11 deja a trebuit sa fie mutata la Terapie Intensiva. A murit pe 20 aprilie. Suferise un atac vascular cerebral hemoragic, care a cauzat un hematom intraparenchimatos si hemipareza pe partea stanga. Avea si hipertensiune arteriala.- Un barbat de 85 de ani din judetul Brasov. A fost internat pe 4 aprilie pe sectia chirurgie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov. Pe 9 aprilie a fost testat, confirmat pe 10 si mutat in aceeasi zi la Spitalul de neurologie - spital de suport COVID. Pe 13 aprilie a fost transferat la Spitalul Sf. Gheorghe (sectie de chirurgie zonala - suport COVID) si pe 14 mutat iar la Spitalul de neurologie Brasov. Starea sa s-a inrautatit si pe 18 aprilie a fost transferat in sectia ATI COVID a Spitalului Judetean de Urgenta Brasov. A murit pe 20 aprilie.Suferea si de diabet zaharat de tip II, arteriopatie diabetica, ii fusese amputata coapsa dreapta si suferea si de tulburari neurocognitive si insuficienta respiratorie acuta.- Un barbat de 67 de ani din judetul Hunedoara. A fost internat pe 17 aprilie la Spitalul Municipal Hunedoara - sectia boli infectioase, zi in care a si fost testat. Confirmarea pentru COVID-19 a venit pe 18 aprilie si pe 19 a fost transferat pe sectia ATI. A murit pe 20 aprilie. Suferea si de diabet zaharat de tip II si hipertensiune arteriala.- O femeie de 79 de ani din judetul Galati, de la Caminul de batran unde a fost descoperit un focar de coronavirus, ce a curmat si vietile altor batrani. Confirmarea pentru COVID-19 a venit pe 14 aprilie, iar pe 15 aprilie a fost dusa la Spitalul Judetean de Urgenta Galati, direct pe sectia ATI. A murit pe 20 aprilie.Suferea si de trombocitopenie severa, boala Alzheimer si sindromul de deshidratare.- Un barbat de 49 de ani din judetul Salaj. A fost internat pe 19 aprilie pe sectia pneumologie a Spitalului Judetean de Urgenta Zalau. Astazi, pe 20 aprilie, a fost recoltat, confirmat si a si murit. Suferea si de bronsita cronica, diabet zaharat de tip II, hipertensiune arteriala si suferise si un accident vascular cerebral sechelar.- O femeie de 68 de ani din judetul Mehedinti. A fost internata pe 19 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu Severin, sectia ATI. In aceeasi zi a fost si testata, si confirmata pentru coronavirus. A murit astazi, pe 20 aprilie. Suferea si de obezitate, diabet zaharat tip II, hipertensiune arteriala grd. II, o boala cardiovasculara si o afectiune tiroidiana.- Prof. dr. Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS spune ca varful in Romania va fi peste 7-10 zile.- Trupa americana Bon Jovi a anuntat luni ca anuleaza turneul pe care urma sa il sustina anul acesta impreuna cu artistul canadian Bryan Adams."Din cauza pandemiei in desfasurare, nu este fezabil un turneul Bon Jovi vara aceasta. Avand in vedere aceasta perioada dificila, am luat decizia de a anula intreg turneul", se arata in anuntul publicat pe retelele de socializare.- Administratia publica locala a orasului Nasaud isi suspenda activitatea partial, dupa ce o persoana din cadrul primariei a fost infectata cu noul coronavirus, a anuntat luni primarul Mircea Romocea, intr-un comunicat postat pe contul de Facebook al institutiei.- Economia germana este intr-o recesiune severa si este putin probabil ca redresarea va fi rapida deoarece o parte din masurile de izolare, menite sa opreasca raspandirii pandemiei de coronavirus (COVID-19), ar putea ramane in vigoare pentru o perioada extinsa, a avertizat luni Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank), transmite Reuters.- Criza provocata de extinderea pandemiei de coronavirus (Covid-19) este cea mai severa de la Marea Depresiune din 1929, a avertizat luni directorul general al Fondului Monetar International (FMI), Kristalina Gheorghieva, transmite Reuters.- Italia anunta ca, pentru prima data de la izbucnirea epidemiei aici, numarul celor care sunt infectati in prezent a scazut cu 20, la 108.237."Aceste date sunt optimiste, pentru ca arata ca numarul celor care sunt in prezent infectati cu virusul este in scadere", a spus Angelo Borrelli, seful Departamentului de Protectie civila.Totalul cazurilor inregistrate in Italia a crescut insa cu 2.256 la 181.228, insa, oricum, este cea mai scazuta crestere inregistrata din 10 martie. In ce priveste decesele, bilantul pe ultimele 24 de ore este de 454 de decese, cu 21 mai multe fata de intervalul precedent, astfel ca bilantul total este acum de 24.114. Pana in prezent, 48.877 de oameni au fost declarati vindecati.- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat luni ca relaxarea masurilor nu inseamna finalul pandemiei si directorul Tedros Adhanom a anuntat ca peste 600 de spitale din lume ar putea inscrie pacienti in studii clinice pentru medicamente impotriva Covid-19.- Un sofer de 23 de ani s-a ales cu un dosar penal dupa ce le-a declarat politistilor suceveni care l-au oprit pentru control ca se deplaseaza in interes de serviciu in Bucuresti si a prezentat o adeverinta falsa, din care reiesea ca este angajat pe postul de "livrator" la o societate comerciala.- Producatorul auto Dacia urmeaza sa isi reia productia progresiv incepand de marti, 21 aprilie, pe baza de voluntariat, urmand ca din data de 4 mai, sa demareze activitatile ambelor uzine, Uzina Mecanica si Sasiuri si Uzina Vehicule.Reprezentantii Dacia spun ca pe tot parcursul perioadei in care activitatea de productie a fost intrerupta au fost definite si aplicate masuri pentru a proteja angajatii in perspectiva revenirii acestora la lucru., iar ancheta epidemiologica este facuta de DSP si IPJ, avand in vedere numarul mare de potentiali contacti - in jur de 240, aici fiind inclusi toti din familiile cu care a interactionat.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a fost, luni, in a doua zi de Paste, intr-o vizita fulger, in Spitalul Judetean Buzau. Tataru a stat circa cinci minute in Spitalul Judetean, iar dupa ce s-a asigurat ca unitatea dispune de toate resursele pentru a face fata situatiei a plecat spre Bucuresti, declarandu-se multumit de ce a gasit in acest spital.e, pana acum, au fost confirmate cu noul virus 32 de persoane., au anuntat reprezentantii unitatii medicale.- Echipa de medici din Spitalul Judetean de Urgenta Constanta a facut, care a ajuns la spital cu dureri abdominale.Copilul calatorise cu familia in strainatate, iar in urma radiografiei pulmonare s-au vazut modificari, astfel ca a fost testat, iar analize au confirmat infectia cu noul COVID-19. Fetita suferea de apendicita acuta gangrenoasa perforata care trebuia operata urgent.de luni. Locuitorii vor trebui sa poarte masca in locurile unde distantarea sociala nu este posibila, dar unele sectoare pot reincepe activitatea. Iata aici care e planul luxemburghezilor. , femeia fiind internata in ultimele doua saptamani, dupa diagnosticare, la terapie intensiva.(1.100 miliarde de dolari), pentru a repara pagubele economice provocate de pandemia de coronavirus (Covid-19), a afirmat luni comisarul european pentru Afaceri Economice, Paolo Gentiloni, transmit DPA si Reuters.- Ministerul apararii de la Moscova a anuntat luni ca a ordonat i, informeaza Reuters. Decizia a fost luata dupa anularea paradei care ar fi trebuit sa aiba loc ca de obicei in Piata Rosie de 9 mai - Ziua Victoriei in cel de-Al Doilea Razboi Mondial., dupa ce au fost surprinsi in duminica Pastelui plimbandu-se cu bicicletele in Parcul IOR din Sectorul 3. Detalii despre poveste gasiti AICI . In ultimele 24 de ore au murit din cauza COVID-19 429 de oameni in spitalele din Anglia. Victimele aveau intre 42 si 92 de ani, iar 15 dintre ele nu aveau nicio alta problema de sanatate.- Actorul si realizatorul britanic Idris Elba a lansat luni un nou fond al Natiunilor Unite pentru ajutorarea fermierilor din tarile sarace, cerand economiilor bogate sa ofere sprijin pentru prevenirea "foametei inutile si a suferintei" provenite ca urmare a pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters.- Patriarhul Daniel le-a transmis multumiri ierarhilor, preotilor, diaconilor si credinciosilor Bisericii Ortodoxe Romane care au raspuns indemnului de a-i ajuta pe cei aflati in dificultate si ii indeamna sa procedeze la fel in continuare, ajutorul financiar in perioada 13 - 17 aprilie fiind de 2.799.600 de lei.- Singapore a anuntat luni un numar record de peste 1.400 de noi cazuri de COVID-19, depistate in mare parte in locuintele aglomerate in care traiesc muncitorii migranti. Astfel, bilantul total urca la 8.014 de imbolnaviri, dintre care 11 decese., scrie WallStreetJournal. Productia acestor masti se realizeaza in China, in proportie de 85%. Guvernul american a investit pana acum 110 milioane de dolari in masti medicale.- Un convoi format din 5 carute cu 13 persoane, intre care si copii, care mergeau din Cluj spre Sebes pentru a-si cauta locuri de munca a fost oprit luni in judetul Alba. Convoiul a fost oprit dupa ce a parcurs deja 100 de kilometri.Jandarmii au dat 5 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 10.000, intrucat persoanele nu aveau declaratii pe proprie raspundere completate cu date valabile.- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru spune ca- Seful SIAS, Alexandru Scurtu, a declarat, ca echipele din teren trebuie sa apere viata atunci cand sunt incidente, astfel ca se folosesc resurse letale "atunci cand nu mai este alta cale". Precizarile au venit dupa ce, la violentele din tara, din prima zi de Pasti, fortele de ordine au tras focuri de arma."Opinia publica trebuie sa inteleaga ca valoarea cea mai aparata este viata si, prin urmare, fortele de interventie folosesc resursa letala numai atunci cand nu mai este alta cale pentru rezolvarea incidentului", a spus Scurtu.de Grupul de Comunicare Strategica, ceea ce- O femeie de 69 de ani din judetul Mehedinti. A fost internata pe 5 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta-Turnu Severin, pe sectia pneumologie, zi in care a si fost testata. Rezultatul pozitiv a venit pe 7 aprilie, zi in care a fost transferata pe sectia de boli infectioase si apoi la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova - sectia ATI. A murit pe 20 aprilie.Avusese contact acasa cu un alt caz confirmat si suferea si de o boala renala cronica, obezitate, diabet zaharat tip II.- Un barbat de 70 de ani din judetul Botosani. Pe 15 aprilie a fost internatla Spitalul Judetean de Urgenta Botosani, dupa ce suferise un atac vascular cerebral ischemic. Anterior, el fusese internat intre 29 si 31 martie pe sectia de pneumologie a SJU Botosani.Pe 16 aprilie i-au fost recoltate probe, rezultatul a venit pe 17 aprilie si a murit pe 19 aprilie. Suferea si de hemoptizii recurente, bronsiectazii si boala Parkinson.- Un barbat de 72 de ani din Botosani. A fost internat pe 16 aprilie la Spitalul Judetean de Urgenta Botosani - unde fusese trimis de la Centrul de dializa Botosani dupa ce i-au fost observate simptome specifice infectarii cu coronavirus. Pe 16 a fost si testat, rezultatul pozitiv venind pe 17 aprilie. A murit pe 19 aprilie. Suferea si de diabet zaharat tip II, nefropatie mixta, hidronefroza bilaterala, hipertensiune arteriala.- O femeie de 68 de ani din judetul Vrancea. Fusese internata pe sectia nefrologie a Spitalului Judetean de Urgenta Focsani, dupa ce a fost contact cu un caz confirmat din randul personalului medical. Pe 9 aprilie a fost transferata la Spitalul Adjud - spital suport COVID -, zi in care a si fost testata, rezultatul pozitiv venind pe 10 aprilie. Din 11 aprilie a fost mutata la sectia ATI, insa pe 15 aprilie este transferata inapoi pe sectia nefrologie a Spitalului Judetean de Urgenta Focsani pentru dializa, apoi in Sectia ATI.A murit pe 19 aprilie. Suferea si de o boala renala cronica, dializata cronic.- Un barbat de 64 de ani din judetul Vrancea. A fost internat intre 3 si 8 aprilie pe sectia cardiologie a Spitalului Judetean de Urgenta Focsani si din 12 aprilie a fost internat la Spitalul Monza din Bucuresti pentru o boala cardiaca. Aici a si fost testat, rezultatul venind pe 13 aprilie, pozitiv. A murit pe 19 aprilie. Suferea de o boala cardiaca.- Un barbat de 76 de ani din judetul Suceava. A fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava pe 3 aprilie, pe 10 a fost testat si rezultatul pozitiv a venit pe 12 aprilie. A murit pe 18 aprilie. Suferea si de hipertensiune arteriala, melanom operat cu metastaze cerebrale si pulmonare.- Un barbat de 79 de ani din judetul Suceava. A fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava pe 14 aprilie, sectia neurologie. In aceeasi zi a fost testat, rezultatul pozitiv venind pe 15 aprilie. A murit pe 19 aprilie. Suferise un atac vascular cerebral ischemic, ce-l lasase cu hemiplegie pe partea dreapta.- Un barbat de 72 de ani din judetul Constanta. A fost internat pe 1 aprilie la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta, zi in care a si fost testat si confirmat cu COVID-19. Starea sa s-a inrautatit si a fost transferat pe sectia ATI pe 7 aprilie. Pe 19 aprilie a murit. Suferea si de diabet zaharat tip II si hipertensiune arteriala.- O femeie de 67 de ani din judetul Sibiu. S-a prezentat pe 18 aprilie la Urgente la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu cu dispnee (dificultate in a respira). A fost testata pentru COVID-19, rezultatul confirmand pe 19 aprilie infectarea, insa in aceeasi zi a si murit. Suferea si de hipertensiune arteriala si suferise o mastectomie stanga si o tiroidectomie totala.. Aproape 300 de oameni s-au izolat la domiciliu.- MSC Magnifica, una din ultimele trei nave de croaziera care au pasageri la bord, si care ajung luni in porturi, este eroina unei odisee care a inceput in ianuarie. Nava se afla in celalalt colt al lumii cand porturile au inceput sa se inchida, relateaza BBC.Pasagerii sai, obisnuiti cu un nou port la fiecare cateva zile, au simtit ultima data pamantul acum sase saptamani. Luni acesti pasageri vor cobori in sfarsit la Marsilia, dupa ce au debarcat ultima data in Wellington.- Inspectorul general al Politiei Romane, chestor principal Liviu Vasilescu a sustinut o conferinta de presa alaturi de inspectorul general al Jandarmeriei Romane, colonel Bogdan Enescu, si seful Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale din cadrul IGPR, chestor Alexandru Scurtu.Ei au prezentat situatia din perioada Sarbatorilor Pascale, aratand cafata de anul trecut si cu 10% fata de 2018, iarVasilescu a precizat ca 14.000 de politisti, alaturi de celelalte structuri ale MAI si Politia Locala, au intervenit la 10.000 de evenimente, din care 8.500 au fost sesizate prin 112 de cetateni.- Un studiu realizat de cercetatori ai Congresului European de Microbiologie Clininca si Boli Infectioase, citat de Forbes, scoate la iveala diferenta in ceea ce priveste raspandirea coronavirusului intre uscatul mainilor la aparat si cel cu prosoape de hartie. Concluzia este ca, mai exact mainile uscate prin jet de aer pot contamina suprafetele atinse de 10 ori mai mult decat cele uscate cu prosoape de hartie, informeaza Mediafax.propune crearea unui grup de experti internationali cum este Grupul interguvernamental de experti in evolutia climei (GIEC) pentru a sustine Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), a carei activitate a fost pusa sub semnul intrebarii de mai multe state, printre care si SUA, in ceea ce priveste gestionarea epidemiei de COVID-19, relateaza AFP, citata de Agerpres.a anuntat luni 91 de noi decese provocate de noul coronavirus in ultimele 24 de ore, bilantul total al persoanelor decedate de COVID-19 ajungand la 5.209 in tara cea mai afectata de pandemie din Orientul Mijlociu, relateaza Agerpres.- Autoritatile romane anuntadin cauza Covid-19. Numarul total al bolnavilor care au murit de la inceputul epidemiei a urcat la- Barbat,din judetul Galati. Face parte din focarul COVID-19 de la Caminul de batrani Galati. Data recoltarii: 05.04.2020. Data confirmarii: 07.04.2020, la Spitalul Judetean de Urgenta Galati. Internat la Spitalul Judetean de Urgenta Galati, sectia Boli Infectioase in data de 07.04.2020. Data decesului: 19.04.2020. Comorbiditati: boala cardiovasculara, boala Alzheimer.- Barbat, 85 ani din judetul Galati. Face parte din focarul COVID-19 de la Caminul de batrani Galati. Data recoltarii: 05.04.2020. Data confirmarii: 07.04.2020. Internat la Spitalul Judetean de Urgenta Galati, sectia Boli Infectioase in data de 07.04.2020. Data decesului: 19.04.2020. Comorbiditati: boala cardiovasculara, boala hepato-renala.- Femeie, 75 ani, jud. Bacau. Internat in Spitalul Judetean de Urgenta Bacau - sectia ortopedie (fractura col femural stang) in data de 27.03.2020; transferata in Spitalul Onesti - Sectia COVID in 14.04.2020, dupa confirmare. Contact apropiat caz confirmat, la domiciliu, inainte de internarea la ortopedie. Data confirmarii: 13.04.2020, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi. Data decesului: 20.04.2020. Comorbiditati: cardiopatie ischemica cronica, fibrilatie atriala permanenta, insuficienta cardiaca cronica clasa NYHA III, Diabet Zaharat tip II, insuficienta renala cronica acutizata, HTA.- Barbat, 75 ani din judetul Timis. Internat in Spitalul Judetean de Urgenta Timisoara in data de 17.04.2020, transferat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Timisoara in data de 18.04.2020. Data recoltarii: 17.04.2020. Data confirmarii: 18.04.2020, la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Timisoara. Data decesului: 20.04.2020. Comorbiditati: DZ tip II, boala cronica de rinichi.- Femeie, 63 ani din judetul Sibiu. Internata la Institutul de Urgente pentru Boli Cardiovasculare Targu Mures - Departamentul COVID in data de 14.04.2020, transferata in sectia ATI in data de 14.04.2020. Data recoltarii: 14.04.2020. Data confirmarii: 14.04.2020. Data decesului: 19.04.2020. Comorbiditati: boala cardiaca, HTA, cardiomiopatie ischemica severa.- Femeie, 76 ani din judetul Galati. Face parte din focarul COVID-19 de la Caminul de batrani Galati. Data recoltarii: 04.04.2020. Data confirmarii: 05.04.2020, la Spitalul Judetean de Urgenta Galati. Internat la Spitalul Judetean de Urgenta Galati, sectia Boli Infectioase in data de 06.04.2020. Data decesului: 20.04.2020. Comorbiditati: boala Alzheimer.- Barbat, 91 ani din municipiul Bucuresti. Data internarii: 11.04.2020, la Spitalul Colentina, transferat in sectia ATI in data de 15.04.2020. Data recoltarii: 11.04.2020. Data confirmarii: 12.04.2020. Data decesului: 19.04.2020. Comorbiditati: HTA, boala cardiovasculara, DZ tip II, hepatita cu virus C, boala Parkinson, melanom excizat.- Barbat, 76 ani din judetul Prahova. Data internarii: 02.04.2020 in Spitalul CFR Ploiesti, transferat dupa confirmare la Spitalul Boli Infectioase Ploiesti in data de 03.04.2020, apoi, in 09.04.2020 la Spitalul Municipal Campina - spital support COVID - Sectia ATI. A fost contact apropiat cu un caz confirmat. Data recoltarii: 02.04.2020.Data confirmarii: 03.04.2020. Data decesului: 20.04.2020. Comorbiditati: ulcer gastric operat.- Femeie, 73 ani din judetul Hunedoara. Data internarii: 06.04.2020 la Spitalul Boli Infectioase Hunedoara, transferata in 14.04.2020 la Spitalul Judetean de Urgenta Deva, sectia ATI. Data recoltarii: 09.04.2020. Data confirmarii: 11.04.2020, la IML Cluj Napoca. Data decesului: 19.04.2020. Comorbiditati: neoplasm mamar, fibrilatie atriala.- Pana in acest moment, anunta autoritatile. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica au fost inregistrate451 de bolnavi au decedat, iar 2.017 s-au vindecat. La Terapie Intensiva sunt in acest moment 261 de bolnavi.Aproape 14.500 de romani se afla in carantina institutionalizata, iar aproape 43.000 in izolare.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 98.491 de teste in tara.In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 734 sunt confirmati pozitiv.- Epidemia noului coronavirus ar fi inceput inca de la mijlocul lui septembrie, iar Wuhanul ar putea sa nu fie locul in care a aparut, sustine un cercetator care examineaza originea bolii, relateaza Newsweek, citat de News.ro.Geneticianul Peter Forster de la universitatea britanica Cambridge este cel care coordoneaza un proiect de cercetare cu obiectivul de a intelege procesele istorice care au condus la pandemia Covid-19, sperand sa gaseasca prima persoana care a contractat virusul si care a fost sursa epidemiei initiale.a raportat 4.268 de noi cazuri si 44 de decese in ultimele 24 de ore, numarul total de cazuri ajungand la 47.121, relateaza Reuters.- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) anunta ca impreuna cu Asociatia Proacta EDU vine in sprijinul cetatenilor cu o noua linie telefonica de tip TelVerde, la care apelantii pot beneficia de suport psihologic si sprijin social. Numarul de telefonpoate fi apelat gratuit din orice retea de luni pana sambata, in intervalul orar 8:00 - 24:00.a facut apel luni la politicieni sa puna deoparte diferentele dintre ei si sa se uneasca pentru depasirea crizei generate de coronavirus, informeaza Reuters."Ne rugam astazi pentru barbatii si femeile cu vocatie politica. Ne rugam pentru partidele din diferite tari, ca in aceste vremuri de pandemie", a spus Papa Francisc, punctand si faptul ca "politica este o forma inalta de milostivenie".- Canada si Statele Unite au convenit sa-si prelungeasca - cu 30 de zile -, a anuntat in weekend premierul canadian Justin Trudeau, relateaza Reuters, preluata de News.ro.Aceste restrictii, implementate luna trecuta, urmau sa fie ridicate in aceasta saptamana.- Bilantul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut inla 141.672 si la 4.404 morti, a anuntat luni Institutul de boli infectioase Robert Koch, relateaza Reuters preluata de News.ro.Numarul contaminarilor a crescut cu 1.775 intr-o zi (2.458 cazuri raportate duminica), un bilant cotidian in scadere fata de precedentele patru zile, potrivit Institutului.Numarul mortilor a crescut cu 110 intr-o zi, precizeaza aceeasi sursa, care a raportat duminica 184 de decese.- Bilantul mortilor din cauza noului coronavirus ina crescut cu aproape 2.000 intr-o zi, la 40.661, potrivit unui bilant prezentat de Universitatea de referinta Johns Hopkins, relateaza AFP.Aceasta crestere a deceselor inregistrate duminica - cu 1.997 de morti - este usor mai mare decat cea inregistrata cu o zi inainte - 1.891.Noul coronavirus a ucis 37.702 de oameni in Statele Unite, iar 720.630 de contaminari au fost confirmate, a anuntat, pe de alta parte, tot duminica, Centrele americane de controlul si prevenirea biolilor (CDC), relateaza Reuters.- Ins-au redeschis cresele, dupa 5 saptamani de izolare. In timp ce autoritatile spun ca decizia este in regula, pentru ca pandemia este tinuta sub control, iar copiii mici nu par a fi afectati de Covid-19, foarte multi parinti sunt indignati si protesteaza in cadrul campaniei "Copilul meu nu trebuie sa fie un iepure de laborator pentru COVID-19", relateaza Agerpres.- Testele de sange efectuate pe 200 de voluntari americani din Chelsea, Massachusetts, au scos la iveala cadintre acestia fusesera expusi la noul coronavirus si prezentau anticorpii specifici. Procentul este mult mai mare decat cel anuntat de autoritati (2%), arata studiul condus de Massachusetts General Hospital, relateaza Business Insider.este extrem de precaut cand vine vorba despre relaxarea restrictiilor. El spune ca o decizie va fi luata cel mai probabil in luna iunie. Teama cea mare este legata nu doar de faptul ca numarul celor infectati ar putea creste exponential, dar mai ales de efectele negative asupra economiei care ar fi si mai mari daca ar fi ulterior nevoie de o noua introducere de restrictii.raporteaza un total de 86.306 de cazuri si 2.017 decese, clasandu-se pe locul 7 in lume, imediat dupa SUA si cateva state europene, si deasupra Chinei, tara de origine a pandemiei. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 3.977 de cazuri noi. In Turcia s-au facut pana acum peste 634.000 de teste, relateaza Reuters.- Creste numarul statelor care au decis sa relaxeze restrictiile pentru a reduce pierderile economice. Pe lista tarilor europene se afla Germania, Polonia, Cehia, Albania, Franta si Spania, relateaza BBC.India permite, de asemenea, reluarea activitatilor agricole si a programului de lucru la banci sau in transporturi, in zonele mai putin contaminate. China redeschide 73 de sit-uri turistice, inclusiv Marele Zid Chinezesc.a inregistrat duminica cel mai mare numar de noi imbolnaviri (545), cu o zi inainte de relaxarea unora dintre restrictii, decizie luata de guvern, care vrea sa reduca astfel din pierderile economice, informeaza Reuters.Bilantul in Polonia arata 9.287 de cazuri confirmate si 360 de decese. Cu toate acestea, incepand de luni guvernul a decis relaxarea restrictiilor. Parcurile si padurile vor fi redeschise, clientii vor putea intra mai multi in magazine, in schimb se mentin masuri precum purtarea de masti si de manusi in magazinele alimentare. In schimb, scolile raman inchise.a raportat duminica 12 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 8 importate, si niciun nou deces, transmite luni Reuters, care citeaza surse oficiale.- Comisarul european pentru Economie, Paolo Gentiloni, a declarat pentru Der Spiegel ca va fi nevoie de un ajutor de circapentru a stabiliza economia dupa criza generata de noul coronavirus."Eurogrup-ul a facut propuneri pentru un ajutor de peste 500 de miliarde de euro pentru finantarea sistemelor de sanatate si a IMM-urilor", a mai precizat acesta, adaugand ca banii ar putea fi alocati prin intermediul viitorului buget multianual, relateaza Reuters.- Zipline, o companie cu sediul in Silicon Valley si care ofera servicii de livrare pe baza dronelor, ajuta autoritatile dinsa monitorizeze raspandirea coronavirului in aceasta tara africana transportand teste simple recoltate in regiuni rurale catre laboratoare medicale din doua mari orase, informeaza Axios.- Alexandru Rafila crede ca 15 mai ar putea fi data la care sa inceapa si in Romania relaxarea restrictiilor impuse populatiei si ca ar trebui avut in vedere ca varstnicii au nevoie sa faca miscare, copiii sa alerge si sa fie repornita economia, fara de care nici sistemul medical nu va mai putea rezista prea mult.a raportat mai putin de 20 de cazuri de infectare cu Covid-19, pentru a treia zi consecutiv, iar totalul infectiilor a ajuns la 10.674, potrivit The Guardian, citat de News.ro.Autoritatile sud-coreene au anuntat luni ca au fost depistate 13 noi cazuri de imbolnavire cu Covid-19 in decurs de 24 de ore, dupa ce duminica fusesera raportate doar 8. Coreea de Sud testeaza masiv populatia si a inregistrat, de la inceputul epidemiei, 236 de decese.a mers duminica sa ii sustina pe protestatarii care, incalcand regulile de izolare sociala, s-au strans in fata cartierului general al armatei pentru a solicita o interventie militara si inchiderea Congresului, in baza unei legi care s-a aplicat in 1968, informeaza AFP, preluata de Agerpres.In picioare intr-o camioneta si printre accese de tuse, presedintele de extrema dreapta s-a adresat protestatarilor care purtau pancarte pe care scria "interventie militara cu Bolsonaro". Copii si batrani se aflau in primele randuri ale protestului care a atras aproximativ 600 de persoane. In Brazilia, Covid-19 a facut peste 2.300 de morti dintre cei 36.000 de brazilieni declarati infectati.Bolsonaro minimalizeaza caracterul letal al virusului pe care il descrie drept o simpla gripa.- Premierul Frantei, Edouard Philippe, a prezentat duminica, insistand pe "trei elemente esentiale", informeaza AFP.Un prim element va fi continuarea respectarii "gesturilor de bariera" precum distantarea sociala, ce va fi insotita de generalizarea purtarii mastilor in public, care va deveni, probabil, obligatorie in mijloacele de transport in comun. In magazine, cozile trebuie organizate cu respectarea distantei minime de un metru si cu punerea la dispozitie de geluri dezinfectante hidroalcoolice, informeaza Agerpres.Un al doilea element vizeaza necesitatea realizarii rapide de testari numeroase - pana la 500.000 de teste saptamanal. In al treilea rand, premierul francez a facut apel la continuarea, pe cat de mult posibil, a telemuncii.- Ministrii sanatatii din Grupul celor 20 de economii majoreau discutat despre slabiciunile sistemelor de sanatate care au facut ca lumea sa fie vulnerabila la izbucnirea pandemiei noului coronavirus si la alte pandemii, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.Secretariatul saudit al G20 a informat ca ministrii au impartasit experientele nationale si au discutat despre actiunile necesare, fiind adoptate unele masuri preventive pentru a stopa extinderea pandemiei. S-a discutat despre crearea unui grup de lucru global si a unui hub de inovare destinat schimbului de cunostinte. La reuniunea de duminica au fost invitati sa participe si lideri din Spania, Singapore, Iordania si Elvetia, precum si organizatii internationale si regionale, inclusiv Organizatia Mondiala a Sanatatii si Banca Mondiala.- Statele Unite au depasit pragul de 40.000 de morti din cauza Covid-19, duminica inregistrandu-se un total de 40.661 de decese de la inceputul epidemiei, potrivit bilantului dat publicitatii de Universitatea Johns Hopkins, relateaza Agerpres.Numarul deceselor inregistrate duminica a fost de 1.997, in usoara crestere fata de bilantul zilei anterioare.