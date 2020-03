Romania se apropie de scenarul 4 al epidemiei. Ce reguli noi pregatesc autoritatile

Ziare.

"Avem niste propuneri pe care le-am facut la colegii nostri de la Ministerul de Interne ca intr-o ordonanta militara viitoare sa putem cuprinde si acest punct in care sa ne protejam varstele extreme si sa ne protejam si pe cei cu comorbiditati", a afirmat ministrul Tataru, intr-un interviu difuzat sambata seara de postul Digi24.El a adaugat ca in scenariul patru, testarile vor fi extinse la "tot ce inseamna personalul medical"."Avem un scenaru patru in care testarile sunt extinse la tot ce inseamna persoana institutionalizata, la tot ce inseamna personal medical, intai cel care este contact si simptomatic, pe urma si celalalt personal. Trebuie sa ne protejam personalul medical, trebuie sa-l avem pentru acest scenariu patru pe tot valid (...) Suntem deocamdata la o medie de varsta a pacientilor de 40-49 de ani. Am vazut ca avem mortalitate la persoane peste 65 de ani, dar am vazut si persoane de 45 sau 49 de ani. Exista o patogenitate crescuta a acestui virus. Trebuie sa ne adaptam atat noi, ca personal medical, ca minister, prin dotari, prin, eu stiu, asigurarea a tot ce inseamna aparatura in acest moment in sectiile de terapie intensiva pentru a putea controla aceste cazuri severe si critice", a afirmat ministrul Sanatatii.El a aratat ca pentru faza patru a epidemiei vor interveni si cele 36 de spitale care sunt clasificate ca unitati de suport si vor aduce un surplus de 8.000 de paturi, pe langa cele 2.000-2.300 care sunt folosite in faza actuala pentru persoanele confirmate cu coronavirus."Ne apropiem, intr-adevar, de scenariul patru, un scenariu care implica tratarea unor cazuri usoare si medii la domiciliu, sub supraveghere medicala, uneori chiar si a voluntarilor, iar in spital tratamentul pacientilor cu afectiuni coronavirus manifestari moderat-severe si critice. Cele moderat-severe se vor afla in sectiile de boli infectioase, iar cele critice in sectiile de terapie intensiva, sub suport ventilator sau cardiovascular.Avem, tot in scenariul patru, un moment in care personalul medical asimptomatic, dar pozitiv la coronavirus, va ramane si va trata pacientii infectati cu coronavirus, care sunt spitalizati. Ne gandim la un scenariu patru in care intervin tocmai aceste unitati de suport. Daca in acest moment avem o capacitate de 2.000-2.300 de paturi, odata cu intrarea celor 36 de spitale plus specialitati tip dializa sau alte patologii, care au infectie coronavirus, vom mai aduce un surplus de 8.000 de paturi", a spus ministrul Tataru.Potrivit acestuia, aceste spitale suport vor trebui sa aduca pe langa aportul de paturi si pe cel de aparatura de terapie intensiva."In acest moment avem o lista finalizata, dupa o analiza completa a DSP-urilor si a ministerului la aceste unitati care sa aduca un aport o data de paturi, a doua oara de aparatura de terapie intensiva, fiindca ce ne intereseaza in acest moment este sa putem sustine cazurile severe si critice. Mortalitatea vine tocmai de la aceste cazuri. Aparatura este cea care ajuta. Oxigenul, s-a vazut si in Italia si in Spania, este cel care mentine in viata un organism. La fel, comorbiditatile trebuie sa le protejam", a mai spus ministrul Tataru.Scenariul patru se va aplica de la un numar mai mare de 2.000 de persoane infectate. Potrivit raportarilor de sambata ale Grupului de Comunicare Strategica, in Romania era un numar total de imbolnaviri de 1.452 de persoane, cu 7.801 persoane in carantina institutionalizata si alte 131.367 in izolare la domiciliu. Numarul de decese este de 37.