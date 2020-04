Romania se numara printre tarile care n-ar vrea sa mai despagubeasca in bani zborurile anulate, scrie presa straina

Ziare.

Potrivit publicatiei citate, in acest moment legislatia europeana le impune companiilor aeriene sa le returneze calatorilor contravaloarea biletelor pentru cursele anulate. O pot face si acordandu-le calatorilor vouchere. Dar daca acestia cer expres, companiile sunt obligate sa ii despagubeasca in bani.Insa 12 state europene vor sa convinga CE sa supende temporar legislatia care prevede acest lucru. Aceste state ar fi: Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Ceha, Grecia, Irlanda, Letonia, Malta, Polonia si Portugalia, iar varfuri de lance la negocieri sunt Franta si Olanda, transmite Euronews. Euronews mai relateaza ca - din informatiile sale - si Romania, alaturi de Germania, Spania si Estonia sustin cauza aceasta.Printr-o declaratie comuna cele 12 state care sunt principalele sustinatoare ale demersului transmit ca regulile europene care prevad despagubirea calatorilor in bani - incluse in Regulamentul 261/2004 - au fost create pe vremea cand lumea nu avea cum sa prevada o pandemie de proportiile celei de astazi.In consecinta - de vreme ce astazi realitatea s-a schimbat iar situatia companiilor aeriene este dificila - ar trebui gasite solutii alternative de despagubire a calatorilor, cum ar fi voucherele. Asta pentru a asigura atat protectia pasagerilor cat si continuarea activitatii pe piata serviciilor aeriene europene.Ramane sa vedem daca demersul va deveni in curand unul asumat oficial si ce raspunsuri va da Comisia Europeana.Anterior, la solicitarea, surse din cadrul Mnisterul Transporturilor si-au aratat ingrijorarea cu privire la situatia in care va ajunge Tarom daca va continua sa fie nevoita sa despagubeasca in bani, cu valoare integrala a biletului, toti calatorii carora li se anuleaza zborurile din pricina pandemiei.G.K.