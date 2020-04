Romania testeaza si acum de cinci ori mai putin decat Italia si Germania (analiza)

LIVE

In Romania sunt 5.467 de cazuri de COVID-19, dintre care 2.460 de persoane, adica aproape jumatate, au fost confirmate doar in luna aprilie. Tot atunci autoritatile au crescut si capacitatea de testare pentru depistarea noului coronavirus.Un numar de 3.628 de teste au fost facute in ultimele 24 de ore in Romania, iar de la inceputul lunii aprilie in 10 zile au fost realizate 28.609 de teste.Romania a crescut capacitatea de testare la 2.857 de teste realizate la un milion de locuitori, fata de 1.271 cat testa saptamana trecuta.In ciuda acestei cresteri, tot testam mult mai putin decat tarile din vest.Germania, de exemplu, face 15.850 de teste la un milion de locuitori, iar Italia face 14.148 de teste la un milion de locuitori.Trendul de testare slaba se mentine peste tot in estul Europei. Dintre vecinii Romaniei doar Ungaria testeaza mai mult, 3.064 de teste la un milion de locuitori. Bulgaria a realizat 2.288 de teste la un milion de locuitori, Serbia 1.382, iar Ucraina a facut 208 teste.Citeste si Firea cumpara teste de COVID-19 pe banii bucurestenilor. Dar va testa angajatii din subordinea Primariei