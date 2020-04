Romania trimite medici si echipamente sanitare si in R. Moldova. Vecinii nostri au doar 101 decese

Ziare.

Totodata, potrivit sefului statului, vom trimite in R. Moldova si masti, materiale sanitare, materiale de protectie si medicamente din rezerva noastra."In Republica Moldova situatia este complicata si Romania, care se considera un partener extrem de important, credem noi ca cel mai important, va pregati si va implementa in cateva zile doua masuri importante: prima - o echipa de medici si personal medical se va deplasa in Republica Moldova pentru a ajuta spitalele de acolo, pentru a ajuta personalul medical si medicii de acolo sa faca fata mai bine acestei epidemii; o a doua actiune va consta in trimiterea de masti si materiale sanitare, materiale de protectie, ba chiar medicamente din rezerva noastra in Republica Moldova pentru a ajuta cetatenii de acolo sa treaca mai usor peste aceasta epidemie", a spus Klaus Iohannis, intr-o declaratie sustinuta la Palatul Cotroceni.In Republica MoldovaIn acelasi timp,De cealalta parte,Romania a trimis si in Italia 15 medici si asistenti medicali romani, pentru a ajuta cadrele medicale italiene care se confrunta cu COVID-19. Acestia au revenit, sambata, in tara dupa 17 ziole petrecute in Italia